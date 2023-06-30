Bayramın üçüncü gününde ülke genele hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış uyarısı!

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Bayramın üçüncü gününde ülke genele hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış uyarısı!

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmiyor, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz'de güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Orta Ve Doğu Karadeniz Kuvvetli Yağış Uyarısı

Bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Anadolu Kuvvetli Yağış Uyarısı :

Bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Kıyı kesimlerin az bulutlu ver açık, iç kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA °C, 32°C

Kıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Kıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve doğusunun Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Kıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusunun öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Orta Ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Çorum, Tokat, Amasya, Artvin ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel çok kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer şiddetli

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AĞRI °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

MALATYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu

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