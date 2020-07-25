Bayramlar Koleji, gücüne güç kattı! Yeni yerinde Hedef Türkiye çapında başarı

Eğitim camiasında adından söz ettiren Pendik’in önemli markalarından Bayramlar Eğitim Kurumları salgın sürecinde yenilenerek yeni bir atılım yaptı. Bayramlar Koleji, 21 yıldır bulunduğu Tavşantepe ki alandan Kurtköy Harmandere bölgesine taşındı.

Bu nedenle okulu Pendik basına lansmanını gerçekleştiren okul kurucuları Sami Bayram, Kadir Bayram, Ahmet Bayram, aileye katılan yeni yönetim kurulu üyeleri Mustafa Şahinyılmaz ile birlikte gazetecilerin beğenisine sundu. Aileye katılan diğer yeni yönetim kurulu üyesi Yunus Şahin ise toplantıda önemli bir programı olduğundan dolayı yer almadı.

"AİLEYİ GÜÇLENDİRDİK"

Konuyla ilgili basın mensuplarına bilgilendirme yapan Yönetim Kurulu üyesi Sami Bayram, aileye katılan yeni iş ortaklarıyla aileyi güçlendirerek büyüttüklerini bu anlamda hedeflerine de bir bir ulaştıklarını dile getirdi.

"DAHA KALİTELİ EĞİTİM İMKANI"

Mevcut binanın artık fiziki anlamda yeterliliğe imkan vermediğini bu nedenle 3,5 kat büyüklüğünde farklı bir binaya geçerek daha kaliteli bir eğitim anlayışıyla hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Bayram, 12 bin metrekare kapalı alanda eğitim hizmeti vereceklerini yüzme havuzlarından basketbol sahalarına, geniş konferans solanlarına kadar kaliteli bir eğitim için her detayı düşündüklerini söyledi.

"TÜM HİJYEN ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

İçinde bulunduğumuz Koronavirüs salgını nedeniyle taşınma planını öne aldıklarını daha geniş sınıflarda sosyal mesafeye uygun, bir şekilde eğitime hazır olduklarını sözlerine ekledi. Ayrıca okulun aldığı diğer önlemlere dikkat Sami Bayram, okula girişlerin termal kamerayla ve birebir ateş ölçümü ile yapılacağını belirtti.

ANADOLU LİSESİ OLARAK DA HİZMET VERECEK

Sami Bayram, 21 yılı aşkın süredir; Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul bölümleri ile faaliyet gösteren Bayramlar Koleji’nin 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde Kurtköy’deki yeni kampüsünde bünyesine Anadolu Lisesini de ilave ederek faaliyetini sürdüreceklerini ifade etti.

“ÖNCE ÖĞRENCİ SAĞLIĞI”

Sami Bayramın ardından söz alan okulun yönetimini gerçekleştiren Ahmet Bayram ise Bayramlar Koleji Kurtköy Eğitim Kampüsü’nün; salgın sonrası yeni normale göre hazırlandığını ifade ederek; “Salgın sürecini yenilenme için fırsat olarak değerlendirdik. Hem Eğitim-Öğretim imkanlarımızı geliştirdik hem de çocuklarımızın yeni normale göre eğitim görecekleri şartları oluşturduk. Öğrencilerimizin sağlığı en önemli önceliğimiz. Öğrenci kapasitesi, oyun alanları, açık alanlar, spor salonları, sınıflar, öğretmen kadrosu… Planlarımızı öğrencilerimizin sağlığını dikkate alarak belirledik. Salgın sürecinde en güvenilir eğitim-öğretim şartlarını oluşturduk. Salgın süreci ve sonrasında hedefimiz, bölgenin en önemli ilk ve orta öğretim merkezi olmak” dedi.

PEKİ BAYRAMLAR EĞİTİM KURUMLARI KOLEJİ KAMPÜS’ÜNDE NELER VAR?

12.000 bin metrekarelik kapalı alana kurulan kampüs; 60 derslik, laboratuar ve atölye sınıfları, Robotik kodlama atölyeleri, spor salonu, 400 kişilik konferans salonu, yüzme havuzu, buz pisti ve 1000 kişilik yemekhaneyle hizmet verecek. Sağlık Bakanlığı’nın okullar için geliştirdiği bütün Covid 19 tedbirleri, şimdiden alınmış durumda.

Adres: Harmandere, Petek Sk. No:6/B, 34912 Pendik/İstanbul

Telefon: (0216) 483 55 55

Haber: Yusuf Saray