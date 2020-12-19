Bayrampaşa Spor 0 - 0 Muğlaspor Maç özeti ve Sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Muğlaspor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bayrampaşa Spor - Muğlaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Bayrampaşa Spor Muğlaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00
Bayrampaşa Spor Muğlaspor Maçının Hakemleri
Burak Demirkıran(hakem), Sinan Günaydın(1. Yardımcı Hakem), Haydar Avcı(2. Yardımcı Hakem), Emre Coşkun(dördüncü Hakem)
Bayrampaşa Spor İlk 11
1. Enes Ünal, 20. Emincan Konuk, 80. Mehmet Sefa Etöz, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 32. Gökhan Yılmaz, 6. Erkam Develi, 8. Bünyamin Balat, 5. Nasrullah Dedemen, 10. Şahin Aygüneş, 21. Mustafa Yılmaz, 9. İsa Güler
Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 22. Kemal Cingirt, 75. Ahmet Enes Özer, 77. Ziya Şakar, 88. Yusuf Emre Alyaprak, 70. Kerem Çalışkan, 17. Mehmet Kaan Türkmen
Teknik Sorumlu
Volkan Arslan
Muğlaspor İlk 11
25. Barış Başkan, 10. İbrahim Can Köse, 14. Cantürk Güngör, 18. Atakan Akbulut, 81. Muhammed Emel, 24. İbrahim İçuz, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 48. Polat Ertek, 9. Mümin Aysever, 94. Nizamettin Emirhan Kılıç, 77. Emre Yıldırım
Yedekler
22. Nusret Can Körümdük, 23. İlkay Gül, 4. Bayram Enes An, 15. Burak Yılmaz, 17. Erol Aydın, 27. Asım Aksungur, 90. Barış Sungur
Teknik Sorumlu
Egemen Urhan
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|13
|8
|3
|2
|18
|8
|27
|10
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|14
|8
|1
|5
|16
|12
|25
|4
|3
|Bursa Yıldırımspor
|12
|7
|2
|3
|18
|7
|23
|11
|4
|Adıyaman 1954 SK
|12
|5
|6
|1
|15
|10
|21
|5
|5
|52 Orduspor FK
|13
|4
|7
|2
|19
|11
|19
|8
|6
|Düzcespor
|12
|5
|4
|3
|18
|15
|19
|3
|7
|Bayrampaşa
|12
|5
|3
|4
|25
|16
|18
|9
|8
|Alanya Kestelspor
|13
|5
|3
|5
|20
|18
|18
|2
|9
|Siirt İl Özel İdare
|13
|4
|5
|4
|11
|18
|17
|-7
|10
|Bergama Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|13
|16
|0
|11
|Modafen
|13
|4
|2
|7
|11
|14
|14
|-3
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|10
|3
|3
|4
|16
|20
|12
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Silivrispor
|12
|2
|5
|5
|10
|19
|11
|-9
|15
|Muğlaspor
|11
|1
|5
|5
|7
|12
|8
|-5
|16
|Sultanbeyli Bld.
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|8
|-12
|17
|Kozan Spor FK
|10
|1
|4
|5
|5
|11
|7
|-6
Fikstür
|19.12.2020
|Alanya Kestelspor
|5-0
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|0-0
|Kozan Spor FK
|19.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Modafen
|19.12.2020
|52 Orduspor FK
|3-0
|1954 Kelkit Bld.Spor
|19.12.2020
|Silivrispor
|1-1
|Adıyaman 1954 SK
|19.12.2020
|Bayrampaşa
|0-0
|Muğlaspor
|19.12.2020
|Kestelspor
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|3-5
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|19.12.2020
|Düzcespor
|1-2
|68 Aksaray Belediyespor