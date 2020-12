Bayrampaşa Spor 0 - 0 Muğlaspor Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Muğlaspor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bayrampaşa Spor - Muğlaspor maçının skoru ne? Bayrampaşa Çetin Emeç stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Bayrampaşa Çetin Emeç



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 13:00



Bayrampaşa Spor Muğlaspor Maçının Hakemleri

Burak Demirkıran(hakem), Sinan Günaydın(1. Yardımcı Hakem), Haydar Avcı(2. Yardımcı Hakem), Emre Coşkun(dördüncü Hakem)

Bayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11

1. Enes Ünal, 20. Emincan Konuk, 80. Mehmet Sefa Etöz, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 32. Gökhan Yılmaz, 6. Erkam Develi, 8. Bünyamin Balat, 5. Nasrullah Dedemen, 10. Şahin Aygüneş, 21. Mustafa Yılmaz, 9. İsa Güler



Yedekler

41. Cengizhan Şarli, 22. Kemal Cingirt, 75. Ahmet Enes Özer, 77. Ziya Şakar, 88. Yusuf Emre Alyaprak, 70. Kerem Çalışkan, 17. Mehmet Kaan Türkmen



Teknik Sorumlu

Volkan Arslan

Muğlaspor İlk 11

25. Barış Başkan, 10. İbrahim Can Köse, 14. Cantürk Güngör, 18. Atakan Akbulut, 81. Muhammed Emel, 24. İbrahim İçuz, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 48. Polat Ertek, 9. Mümin Aysever, 94. Nizamettin Emirhan Kılıç, 77. Emre Yıldırım



Yedekler

22. Nusret Can Körümdük, 23. İlkay Gül, 4. Bayram Enes An, 15. Burak Yılmaz, 17. Erol Aydın, 27. Asım Aksungur, 90. Barış Sungur



Teknik Sorumlu

Egemen Urhan



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 13 8 3 2 18 8 27 10 2 1954 Kelkit Bld.Spor 14 8 1 5 16 12 25 4 3 Bursa Yıldırımspor 12 7 2 3 18 7 23 11 4 Adıyaman 1954 SK 12 5 6 1 15 10 21 5 5 52 Orduspor FK 13 4 7 2 19 11 19 8 6 Düzcespor 12 5 4 3 18 15 19 3 7 Bayrampaşa 12 5 3 4 25 16 18 9 8 Alanya Kestelspor 13 5 3 5 20 18 18 2 9 Siirt İl Özel İdare 13 4 5 4 11 18 17 -7 10 Bergama Belediyespor 10 4 4 2 13 13 16 0 11 Modafen 13 4 2 7 11 14 14 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 10 3 3 4 16 20 12 -4 13 Karaköprü Belediyespor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Silivrispor 12 2 5 5 10 19 11 -9 15 Muğlaspor 11 1 5 5 7 12 8 -5 16 Sultanbeyli Bld. 13 2 2 9 7 19 8 -12 17 Kozan Spor FK 10 1 4 5 5 11 7 -6

