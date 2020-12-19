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Bayrampaşa Spor 0 - 0 Muğlaspor Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bayrampaşa Spor 0 - 0 Muğlaspor Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Muğlaspor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bayrampaşa Spor - Muğlaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Bayrampaşa Spor  Muğlaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00

Bayrampaşa Spor Muğlaspor Maçının Hakemleri
Burak Demirkıran(hakem), Sinan Günaydın(1. Yardımcı Hakem), Haydar Avcı(2. Yardımcı Hakem), Emre Coşkun(dördüncü Hakem)

BAYRAMPAŞA SPORBayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11
1. Enes Ünal, 20. Emincan Konuk, 80. Mehmet Sefa Etöz, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 32. Gökhan Yılmaz, 6. Erkam Develi, 8. Bünyamin Balat, 5. Nasrullah Dedemen, 10. Şahin Aygüneş, 21. Mustafa Yılmaz, 9. İsa Güler

Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 22. Kemal Cingirt, 75. Ahmet Enes Özer, 77. Ziya Şakar, 88. Yusuf Emre Alyaprak, 70. Kerem Çalışkan, 17. Mehmet Kaan Türkmen

Teknik Sorumlu
Volkan Arslan

Muğlaspor İlk 11
25. Barış Başkan, 10. İbrahim Can Köse, 14. Cantürk Güngör, 18. Atakan Akbulut, 81. Muhammed Emel, 24. İbrahim İçuz, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 48. Polat Ertek, 9. Mümin Aysever, 94. Nizamettin Emirhan Kılıç, 77. Emre Yıldırım

Yedekler
22. Nusret Can Körümdük, 23. İlkay Gül, 4. Bayram Enes An, 15. Burak Yılmaz, 17. Erol Aydın, 27. Asım Aksungur, 90. Barış Sungur

Teknik Sorumlu
Egemen Urhan
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor138321882710
21954 Kelkit Bld.Spor148151612254
3Bursa Yıldırımspor127231872311
4Adıyaman 1954 SK125611510215
552 Orduspor FK134721911198
6Düzcespor125431815193
7Bayrampaşa125342516189
8Alanya Kestelspor135352018182
9Siirt İl Özel İdare13454111817-7
10Bergama Belediyespor104421313160
11Modafen13427111414-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor10334162012-4
13Karaköprü Belediyespor11335121812-6
14Silivrispor12255101911-9
15Muğlaspor111557128-5
16Sultanbeyli Bld.132297198-12
17Kozan Spor FK101455117-6

Fikstür

19.12.2020Alanya Kestelspor5-0Bergama Belediyespor
19.12.2020Siirt İl Özel İdare0-0Kozan Spor FK
19.12.2020Bursa Yıldırımspor2-0Modafen
19.12.202052 Orduspor FK3-01954 Kelkit Bld.Spor
19.12.2020Silivrispor1-1Adıyaman 1954 SK
19.12.2020Bayrampaşa0-0Muğlaspor
19.12.2020Kestelspor Bergama Belediyespor
19.12.2020Karaköprü Belediyespor3-5Kırıkkale Büyük Anadoluspor
19.12.2020Düzcespor1-268 Aksaray Belediyespor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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