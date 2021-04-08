Bayrampaşa Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bayrampaşa Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Bayrampaşa Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Bayrampaşa Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Hakemleri

Enver Aydın(hakem), Volkan Esen(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Berkay Ağış(dördüncü Hakem)

Bayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11

52. Hasan Kaya, 7. Barış Güven, 55. Samet Karakoç, 81. Burçak Özkanca, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 6. Erkam Develi, 88. Yusuf Emre Alyaprak, 8. Bünyamin Balat, 14. Burak Saban, 23. Mertcan Aktaş, 9. İsa Güler



Yedekler

13. Emre Çiğdem, 10. Şahin Aygüneş, 70. Kerem Çalışkan, 5. Nasrullah Dedemen, 34. Batuhan Boyoğlu, 11. İlkay İşler, 54. Timur Kosovalı



Teknik Sorumlu

Mehmet Erdal Alpaslan



Kartlar

Sarı Kart Burçak Özkanca 68.dk, Sarı Kart Batuhan Boyoğlu 79.dk, Kırmızı Kart Yusuf Emre Alyaprak 81.dk



Oyundan Çıkanlar

Mertcan Aktaş 57.dk, Barış Güven 65.dk, İsa Güler 30.dk, Burak Saban 46.dk, Bünyamin Balat 57.dk



Oyuna Girenler

Şahin Aygüneş 57.dk, İlkay İşler 65.dk, Timur Kosovalı 30.dk, Kerem Çalışkan 46.dk, Batuhan Boyoğlu 57.dk

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11

53. İlker Günay, 55. Bünyamin Başar, 32. Doğukan Subaşı, 2. Mehmet Albayrak, 24. Necmican Cebeci, 6. Buğra Şahiner, 23. Mehmet Bozcan, 71. Fatih Ergen, 9. Aykut Çift, 10. Ali Helvacı, 34. Yasin Poyraz



Yedekler

97. Emrullah Avaşar, 5. Emre Avcı, 61. Reşit Akbulut, 70. Muammer Atalay, 62. Özkan Yiğiter, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 13. Ender Gör



Teknik Sorumlu

Kemal Dulda



Goller

Aykut Çift,45+4.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Emre Avcı 79.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Bozcan 88.dk, Ali Helvacı 61.dk, Aykut Çift 88.dk, Fatih Ergen 72.dk, Yasin Poyraz 72.dk



Oyuna Girenler

Ender Gör 88.dk, Emre Avcı 61.dk, Mehmet Berke Yanmaz 88.dk, Özkan Yiğiter 72.dk, Muammer Atalay 72.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 28 14 7 7 35 21 49 14 3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 7 7 33 19 49 14 4 Düzcespor 28 14 7 7 40 28 49 12 5 1954 Kelkit Bld.Spor 29 13 9 7 30 21 48 9 6 52 Orduspor FK 28 9 13 6 38 24 40 14 7 Bayrampaşa 28 11 6 11 38 30 39 8 8 Siirt İl Özel İdare 29 10 8 11 24 39 38 -15 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 28 10 6 12 35 40 36 -5 10 Alanya Kestelspor 28 8 11 9 31 32 35 -1 11 Bergama Belediyespor 28 8 11 9 30 33 35 -3 12 Modafen 28 9 7 12 31 34 34 -3 13 Silivrispor 29 7 11 11 25 40 32 -15 14 Karaköprü Belediyespor 28 6 13 9 34 38 31 -4 15 Sultanbeyli Bld. 29 8 6 15 21 34 30 -13 16 Kozan Spor FK 28 6 11 11 19 26 29 -7 17 Muğlaspor 28 3 10 15 22 41 19 -19

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