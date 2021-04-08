Bayrampaşa Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bayrampaşa Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
Bayrampaşa Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Bayrampaşa Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Hakemleri
Enver Aydın(hakem), Volkan Esen(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Berkay Ağış(dördüncü Hakem)
Bayrampaşa Spor İlk 11
52. Hasan Kaya, 7. Barış Güven, 55. Samet Karakoç, 81. Burçak Özkanca, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 6. Erkam Develi, 88. Yusuf Emre Alyaprak, 8. Bünyamin Balat, 14. Burak Saban, 23. Mertcan Aktaş, 9. İsa Güler
Yedekler
13. Emre Çiğdem, 10. Şahin Aygüneş, 70. Kerem Çalışkan, 5. Nasrullah Dedemen, 34. Batuhan Boyoğlu, 11. İlkay İşler, 54. Timur Kosovalı
Teknik Sorumlu
Mehmet Erdal Alpaslan
Kartlar
Sarı Kart Burçak Özkanca 68.dk, Sarı Kart Batuhan Boyoğlu 79.dk, Kırmızı Kart Yusuf Emre Alyaprak 81.dk
Oyundan Çıkanlar
Mertcan Aktaş 57.dk, Barış Güven 65.dk, İsa Güler 30.dk, Burak Saban 46.dk, Bünyamin Balat 57.dk
Oyuna Girenler
Şahin Aygüneş 57.dk, İlkay İşler 65.dk, Timur Kosovalı 30.dk, Kerem Çalışkan 46.dk, Batuhan Boyoğlu 57.dk
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 55. Bünyamin Başar, 32. Doğukan Subaşı, 2. Mehmet Albayrak, 24. Necmican Cebeci, 6. Buğra Şahiner, 23. Mehmet Bozcan, 71. Fatih Ergen, 9. Aykut Çift, 10. Ali Helvacı, 34. Yasin Poyraz
Yedekler
97. Emrullah Avaşar, 5. Emre Avcı, 61. Reşit Akbulut, 70. Muammer Atalay, 62. Özkan Yiğiter, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 13. Ender Gör
Teknik Sorumlu
Kemal Dulda
Goller
Aykut Çift,45+4.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emre Avcı 79.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Bozcan 88.dk, Ali Helvacı 61.dk, Aykut Çift 88.dk, Fatih Ergen 72.dk, Yasin Poyraz 72.dk
Oyuna Girenler
Ender Gör 88.dk, Emre Avcı 61.dk, Mehmet Berke Yanmaz 88.dk, Özkan Yiğiter 72.dk, Muammer Atalay 72.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|28
|14
|7
|7
|35
|21
|49
|14
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|28
|14
|7
|7
|33
|19
|49
|14
|4
|Düzcespor
|28
|14
|7
|7
|40
|28
|49
|12
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|29
|13
|9
|7
|30
|21
|48
|9
|6
|52 Orduspor FK
|28
|9
|13
|6
|38
|24
|40
|14
|7
|Bayrampaşa
|28
|11
|6
|11
|38
|30
|39
|8
|8
|Siirt İl Özel İdare
|29
|10
|8
|11
|24
|39
|38
|-15
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|28
|10
|6
|12
|35
|40
|36
|-5
|10
|Alanya Kestelspor
|28
|8
|11
|9
|31
|32
|35
|-1
|11
|Bergama Belediyespor
|28
|8
|11
|9
|30
|33
|35
|-3
|12
|Modafen
|28
|9
|7
|12
|31
|34
|34
|-3
|13
|Silivrispor
|29
|7
|11
|11
|25
|40
|32
|-15
|14
|Karaköprü Belediyespor
|28
|6
|13
|9
|34
|38
|31
|-4
|15
|Sultanbeyli Bld.
|29
|8
|6
|15
|21
|34
|30
|-13
|16
|Kozan Spor FK
|28
|6
|11
|11
|19
|26
|29
|-7
|17
|Muğlaspor
|28
|3
|10
|15
|22
|41
|19
|-19
Fikstür
|04.04.2021
|Kestelspor
|68 Aksaray Belediyespor
|07.04.2021
|Alanya Kestelspor
|1-1
|68 Aksaray Belediyespor
|07.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|1-1
|Modafen
|07.04.2021
|52 Orduspor FK
|0-0
|Sultanbeyli Bld.
|07.04.2021
|Bayrampaşa
|0-1
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|07.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|0-1
|Bergama Belediyespor
|07.04.2021
|Düzcespor
|0-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|07.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-1
|Muğlaspor
|07.04.2021
|Silivrispor
|2-1
|Kozan Spor FK