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Bayrampaşa Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bayrampaşa Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bayrampaşa Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Bayrampaşa Spor  Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Bayrampaşa Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Hakemleri
Enver Aydın(hakem), Volkan Esen(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Berkay Ağış(dördüncü Hakem)

BAYRAMPAŞA SPORBayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11
52. Hasan Kaya, 7. Barış Güven, 55. Samet Karakoç, 81. Burçak Özkanca, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 6. Erkam Develi, 88. Yusuf Emre Alyaprak, 8. Bünyamin Balat, 14. Burak Saban, 23. Mertcan Aktaş, 9. İsa Güler

Yedekler
13. Emre Çiğdem, 10. Şahin Aygüneş, 70. Kerem Çalışkan, 5. Nasrullah Dedemen, 34. Batuhan Boyoğlu, 11. İlkay İşler, 54. Timur Kosovalı

Teknik Sorumlu
Mehmet Erdal Alpaslan

Kartlar
Sarı Kart Burçak Özkanca 68.dk, Sarı Kart Batuhan Boyoğlu 79.dk, Kırmızı Kart Yusuf Emre Alyaprak 81.dk

Oyundan Çıkanlar
Mertcan Aktaş 57.dk, Barış Güven 65.dk, İsa Güler 30.dk, Burak Saban 46.dk, Bünyamin Balat 57.dk

Oyuna Girenler
Şahin Aygüneş 57.dk, İlkay İşler 65.dk, Timur Kosovalı 30.dk, Kerem Çalışkan 46.dk, Batuhan Boyoğlu 57.dk

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPORKırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 55. Bünyamin Başar, 32. Doğukan Subaşı, 2. Mehmet Albayrak, 24. Necmican Cebeci, 6. Buğra Şahiner, 23. Mehmet Bozcan, 71. Fatih Ergen, 9. Aykut Çift, 10. Ali Helvacı, 34. Yasin Poyraz

Yedekler
97. Emrullah Avaşar, 5. Emre Avcı, 61. Reşit Akbulut, 70. Muammer Atalay, 62. Özkan Yiğiter, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 13. Ender Gör

Teknik Sorumlu
Kemal Dulda

Goller
Aykut Çift,45+4.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Emre Avcı 79.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Bozcan 88.dk, Ali Helvacı 61.dk, Aykut Çift 88.dk, Fatih Ergen 72.dk, Yasin Poyraz 72.dk

Oyuna Girenler
Ender Gör 88.dk, Emre Avcı 61.dk, Mehmet Berke Yanmaz 88.dk, Özkan Yiğiter 72.dk, Muammer Atalay 72.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor28147735214914
368 Aksaray Belediyespor28147733194914
4Düzcespor28147740284912
51954 Kelkit Bld.Spor2913973021489
652 Orduspor FK28913638244014
7Bayrampaşa28116113830398
8Siirt İl Özel İdare2910811243938-15
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor2810612354036-5
10Alanya Kestelspor288119313235-1
11Bergama Belediyespor288119303335-3
12Modafen289712313434-3
13Silivrispor2971111254032-15
14Karaköprü Belediyespor286139343831-4
15Sultanbeyli Bld.298615213430-13
16Kozan Spor FK2861111192629-7
17Muğlaspor2831015224119-19

Fikstür

04.04.2021Kestelspor 68 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Alanya Kestelspor1-168 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Karaköprü Belediyespor1-1Modafen
07.04.202152 Orduspor FK0-0Sultanbeyli Bld.
07.04.2021Bayrampaşa0-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
07.04.2021Bursa Yıldırımspor0-1Bergama Belediyespor
07.04.2021Düzcespor0-21954 Kelkit Bld.Spor
07.04.2021Siirt İl Özel İdare2-1Muğlaspor
07.04.2021Silivrispor2-1Kozan Spor FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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