Bayrampaşa Spor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Kozan Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bayrampaşa Spor - Kozan Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.
Bayrampaşa Spor Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Bayrampaşa Spor Kozan Spor Maçının Hakemleri
Yusuf Aydın(hakem), Suat Fidan(1. Yardımcı Hakem), Recep İlker Kor(2. Yardımcı Hakem), Resul Coşan(dördüncü Hakem)
Bayrampaşa Spor İlk 11
67. Mehmet Enes Sarı, 5. Nasrullah Dedemen, 6. Erkam Develi, 7. Barış Güven, 14. Burak Saban, 20. Emincan Konuk, 23. Mertcan Aktaş, 34. Batuhan Boyoğlu, 54. Timur Kosovalı, 81. Burçak Özkanca, 99. Ege Atlam
Yedekler
13. Emre Çiğdem, 3. Doğukan Bad, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 11. İlkay İşler, 12. Serkan Kenter, 55. Samet Karakoç, 70. Kerem Çalışkan
Teknik Sorumlu
Goller
Mertcan Aktaş,60.dk (f), Timur Kosovalı,65.dk (h), Nasrullah Dedemen,68.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Barış Güven 22.dk
Oyundan Çıkanlar
Batuhan Boyoğlu 73.dk, Erkam Develi 62.dk, Barış Güven 82.dk
Oyuna Girenler
İlkay İşler 73.dk, Mustafa Kutay Pekşen 62.dk, Kerem Çalışkan 82.dk
Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 8. Özcan Atalay, 9. Muzaffer Özcanlı, 12. Canpolat Çelik, 15. Mustafa Çiçekli, 19. Sirac Susancak, 27. Erdal Kaya, 37. Mustafa Çay, 45. İlkay Gül, 47. Ahmet Çelik, 98. Hakan Can Çimen
Yedekler
66. Toprak Uçar, 3. Mehmet Berkant Yaylan, 6. Oğuzhan Gençer, 18. Yiğit Gümüş, 46. Ebubekir Berke Tambay, 67. İbrahim Burak Doğan, 90. Mehmet Ali Can
Teknik Sorumlu
Ramazan Silin
Goller
Erdal Kaya,84.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mehmet Ali Can 78.dk, Sarı Kart Mustafa Çiçekli 19.dk
Oyundan Çıkanlar
Canpolat Çelik 46.dk, Hakan Can Çimen 72.dk, Mustafa Çiçekli 39.dk, Yiğit Gümüş 66.dk, Özcan Atalay 46.dk
Oyuna Girenler
Oğuzhan Gençer 46.dk, Ebubekir Berke Tambay 72.dk, Yiğit Gümüş 39.dk, Mehmet Berkant Yaylan 66.dk, Mehmet Ali Can 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bursa Yıldırımspor
|30
|16
|7
|7
|38
|21
|55
|17
|2
|Adıyaman 1954 SK
|30
|14
|12
|4
|39
|24
|54
|15
|3
|Düzcespor
|30
|15
|8
|7
|43
|30
|53
|13
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|30
|14
|8
|8
|37
|25
|50
|12
|6
|52 Orduspor FK
|30
|10
|13
|7
|42
|27
|43
|15
|7
|Bayrampaşa
|30
|12
|6
|12
|41
|34
|42
|7
|8
|Alanya Kestelspor
|30
|10
|11
|9
|35
|32
|41
|3
|9
|Siirt İl Özel İdare
|31
|10
|9
|12
|27
|43
|39
|-16
|10
|Karaköprü Belediyespor
|30
|8
|13
|9
|41
|38
|37
|3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|30
|10
|6
|14
|35
|44
|36
|-9
|12
|Bergama Belediyespor
|30
|8
|11
|11
|30
|35
|35
|-5
|13
|Modafen
|30
|9
|7
|14
|31
|39
|34
|-8
|14
|Sultanbeyli Bld.
|30
|9
|6
|15
|24
|36
|33
|-12
|15
|Kozan Spor FK
|30
|7
|11
|12
|22
|30
|32
|-8
|16
|Silivrispor
|30
|7
|11
|12
|26
|42
|32
|-16
|17
|Muğlaspor
|30
|4
|10
|16
|25
|45
|22
|-20
Fikstür
|18.04.2021
|Kestelspor
|Modafen
|21.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|4-0
|Muğlaspor
|21.04.2021
|Alanya Kestelspor
|3-0
|Modafen
|21.04.2021
|Bayrampaşa
|3-1
|Kozan Spor FK
|21.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|21.04.2021
|Düzcespor
|1-0
|Bergama Belediyespor
|21.04.2021
|52 Orduspor FK
|4-2
|68 Aksaray Belediyespor
|21.04.2021
|Sultanbeyli Bld.
|3-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|21.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-2
|Adıyaman 1954 SK