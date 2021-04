Bayrampaşa Spor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Kozan Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bayrampaşa Spor - Kozan Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi. Bayrampaşa Spor Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Bayrampaşa Spor Kozan Spor Maçının Hakemleri

Yusuf Aydın(hakem), Suat Fidan(1. Yardımcı Hakem), Recep İlker Kor(2. Yardımcı Hakem), Resul Coşan(dördüncü Hakem)

Bayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11

67. Mehmet Enes Sarı, 5. Nasrullah Dedemen, 6. Erkam Develi, 7. Barış Güven, 14. Burak Saban, 20. Emincan Konuk, 23. Mertcan Aktaş, 34. Batuhan Boyoğlu, 54. Timur Kosovalı, 81. Burçak Özkanca, 99. Ege Atlam



Yedekler

13. Emre Çiğdem, 3. Doğukan Bad, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 11. İlkay İşler, 12. Serkan Kenter, 55. Samet Karakoç, 70. Kerem Çalışkan



Teknik Sorumlu





Goller

Mertcan Aktaş,60.dk (f), Timur Kosovalı,65.dk (h), Nasrullah Dedemen,68.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Barış Güven 22.dk



Oyundan Çıkanlar

Batuhan Boyoğlu 73.dk, Erkam Develi 62.dk, Barış Güven 82.dk



Oyuna Girenler

İlkay İşler 73.dk, Mustafa Kutay Pekşen 62.dk, Kerem Çalışkan 82.dk

Kozan Spor

Kozan Spor İlk 11

1. Engin Tuna, 8. Özcan Atalay, 9. Muzaffer Özcanlı, 12. Canpolat Çelik, 15. Mustafa Çiçekli, 19. Sirac Susancak, 27. Erdal Kaya, 37. Mustafa Çay, 45. İlkay Gül, 47. Ahmet Çelik, 98. Hakan Can Çimen



Yedekler

66. Toprak Uçar, 3. Mehmet Berkant Yaylan, 6. Oğuzhan Gençer, 18. Yiğit Gümüş, 46. Ebubekir Berke Tambay, 67. İbrahim Burak Doğan, 90. Mehmet Ali Can



Teknik Sorumlu

Ramazan Silin



Goller

Erdal Kaya,84.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Mehmet Ali Can 78.dk, Sarı Kart Mustafa Çiçekli 19.dk



Oyundan Çıkanlar

Canpolat Çelik 46.dk, Hakan Can Çimen 72.dk, Mustafa Çiçekli 39.dk, Yiğit Gümüş 66.dk, Özcan Atalay 46.dk



Oyuna Girenler

Oğuzhan Gençer 46.dk, Ebubekir Berke Tambay 72.dk, Yiğit Gümüş 39.dk, Mehmet Berkant Yaylan 66.dk, Mehmet Ali Can 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bursa Yıldırımspor 30 16 7 7 38 21 55 17 2 Adıyaman 1954 SK 30 14 12 4 39 24 54 15 3 Düzcespor 30 15 8 7 43 30 53 13 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 30 14 8 8 37 25 50 12 6 52 Orduspor FK 30 10 13 7 42 27 43 15 7 Bayrampaşa 30 12 6 12 41 34 42 7 8 Alanya Kestelspor 30 10 11 9 35 32 41 3 9 Siirt İl Özel İdare 31 10 9 12 27 43 39 -16 10 Karaköprü Belediyespor 30 8 13 9 41 38 37 3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 30 10 6 14 35 44 36 -9 12 Bergama Belediyespor 30 8 11 11 30 35 35 -5 13 Modafen 30 9 7 14 31 39 34 -8 14 Sultanbeyli Bld. 30 9 6 15 24 36 33 -12 15 Kozan Spor FK 30 7 11 12 22 30 32 -8 16 Silivrispor 30 7 11 12 26 42 32 -16 17 Muğlaspor 30 4 10 16 25 45 22 -20

Fikstür