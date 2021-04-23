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Bayrampaşa Spor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bayrampaşa Spor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Kozan Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bayrampaşa Spor - Kozan Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.

Bayrampaşa Spor  Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Bayrampaşa Spor Kozan Spor Maçının Hakemleri
Yusuf Aydın(hakem), Suat Fidan(1. Yardımcı Hakem), Recep İlker Kor(2. Yardımcı Hakem), Resul Coşan(dördüncü Hakem)

BAYRAMPAŞA SPORBayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11
67. Mehmet Enes Sarı, 5. Nasrullah Dedemen, 6. Erkam Develi, 7. Barış Güven, 14. Burak Saban, 20. Emincan Konuk, 23. Mertcan Aktaş, 34. Batuhan Boyoğlu, 54. Timur Kosovalı, 81. Burçak Özkanca, 99. Ege Atlam

Yedekler
13. Emre Çiğdem, 3. Doğukan Bad, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 11. İlkay İşler, 12. Serkan Kenter, 55. Samet Karakoç, 70. Kerem Çalışkan

Teknik Sorumlu


Goller
Mertcan Aktaş,60.dk (f), Timur Kosovalı,65.dk (h), Nasrullah Dedemen,68.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Barış Güven 22.dk

Oyundan Çıkanlar
Batuhan Boyoğlu 73.dk, Erkam Develi 62.dk, Barış Güven 82.dk

Oyuna Girenler
İlkay İşler 73.dk, Mustafa Kutay Pekşen 62.dk, Kerem Çalışkan 82.dk

KOZAN SPORKozan Spor

Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 8. Özcan Atalay, 9. Muzaffer Özcanlı, 12. Canpolat Çelik, 15. Mustafa Çiçekli, 19. Sirac Susancak, 27. Erdal Kaya, 37. Mustafa Çay, 45. İlkay Gül, 47. Ahmet Çelik, 98. Hakan Can Çimen

Yedekler
66. Toprak Uçar, 3. Mehmet Berkant Yaylan, 6. Oğuzhan Gençer, 18. Yiğit Gümüş, 46. Ebubekir Berke Tambay, 67. İbrahim Burak Doğan, 90. Mehmet Ali Can

Teknik Sorumlu
Ramazan Silin

Goller
Erdal Kaya,84.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mehmet Ali Can 78.dk, Sarı Kart Mustafa Çiçekli 19.dk

Oyundan Çıkanlar
Canpolat Çelik 46.dk, Hakan Can Çimen 72.dk, Mustafa Çiçekli 39.dk, Yiğit Gümüş 66.dk, Özcan Atalay 46.dk

Oyuna Girenler
Oğuzhan Gençer 46.dk, Ebubekir Berke Tambay 72.dk, Yiğit Gümüş 39.dk, Mehmet Berkant Yaylan 66.dk, Mehmet Ali Can 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Bursa Yıldırımspor30167738215517
2Adıyaman 1954 SK301412439245415
3Düzcespor30158743305313
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor30148837255012
652 Orduspor FK301013742274315
7Bayrampaşa30126124134427
8Alanya Kestelspor30101193532413
9Siirt İl Özel İdare3110912274339-16
10Karaköprü Belediyespor3081394138373
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor3010614354436-9
12Bergama Belediyespor3081111303535-5
13Modafen309714313934-8
14Sultanbeyli Bld.309615243633-12
15Kozan Spor FK3071112223032-8
16Silivrispor3071112264232-16
17Muğlaspor3041016254522-20

Fikstür

18.04.2021Kestelspor Modafen
21.04.2021Karaköprü Belediyespor4-0Muğlaspor
21.04.2021Alanya Kestelspor3-0Modafen
21.04.2021Bayrampaşa3-1Kozan Spor FK
21.04.2021Bursa Yıldırımspor1-0Kırıkkale Büyük Anadoluspor
21.04.2021Düzcespor1-0Bergama Belediyespor
21.04.202152 Orduspor FK4-268 Aksaray Belediyespor
21.04.2021Sultanbeyli Bld.3-21954 Kelkit Bld.Spor
21.04.2021Siirt İl Özel İdare2-2Adıyaman 1954 SK
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