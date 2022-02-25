BB Erzurumspor 0 – 1 Ankaragücü | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında BB Erzurumspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ankaragücü Erzurum deplasmanında 3 puanı tek golle aldı.
ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin futbolcuları "Savaşa hayır" yazılı tişörtlerle sahaya çıkarken, sadece takım kaptanı Aykut Demir bu tişörtü giymedi.
Maçın uzatma dakikalarında rakip kale arkasındaki taraftarların koltukları kırarak sahaya atmaları nedeniyle bir süre ara verilmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.
Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak (Dk. 77 Oltan Karakullukçu), Estrela, Hasek (Dk. 77 Shala), Novikovas (Dk. 29 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk. 8 Gökhan Alsan), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Ally Malle), Olanare
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Abdullah Durak, İshak Çakmak (Dk. 84 Alperen Babacan), Geraldo (Dk. 87 Kaan Güneren), Zahid (Dk. 79 Ariyibi), Murat Uçar (Dk. 84 Pinto), Owusu (Dk. 87 Cem Ekinci)
Gol: Dk. 21 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 74 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 28 Owusu, Dk. 88 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 29 Emircan Altıntaş, Dk. 62 Orhan Ovacıklı, Dk. 69 Mücahit Albayrak, Dk. 90+12 Shala (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)