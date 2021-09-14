BB Erzurumspor 0-2 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

TFF 1. ligde haftalar geçilirken heyecan da kızışıyor. 5. hafta karşılaşmalarında ise karşımıza 9 puanlı BB Erzurumspor ile 12 puanlı lider Ümraniyespor zirve mücadelesine çıktı. Bu zorlu müsabakada Ümraniyespor rakibini 2-0'la devirerek puanını 15'e çıkardı ve yoluna kayıpsız bir şekilde devam etti. Mustafa Yumlu'nun kırımız kart görmesi sonucu maçı 10 kişi tamamlayan BB Erzurumspor ise bu sonucun ardından 9 puanda kaldı.

BB ERZURUMSPOR 0-2 ÜMRANİYESPOR

14. dakikada çalımlarla ilerleyen Olanare ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Kaleci bu şutu güçlükle çeldi.

30. dakikada Novikovas'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren'in yakın mesafeden vuruşunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.

38. dakikada Szumski'nin uzun pasında ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafası üstten dışarı çıktı.

41. dakikada kullanılan serbest vuruşta Gökhan'ın direkt şutunda kaleci parmaklarıyla dokundu, ardından üst direğe çarparak oyun alanına düşen topa Mustafa Yumlu'nun vurduğu kafa üstten dışarı çıktı.

45+1. dakikada sağ taraftan çalımlarla ilerleyen Onur ceza sahasına girer girmez plase şutu ağlarla buluştu.

İlk yarı Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

46. dakikada sağ taraftan Orhan'ın ortasında ceza alanında iyi yükselen Eren'in kafa vuruşu üst direkten döndü. Boşta kalan topu savunma güçlükle uzaklaştırdı.

68. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Rosheuvel'in plase şutu yandan dışarı çıktı.

78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasek'in şutu üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90. dakikada sağ taraftan Oğuz'un pasında ceza sahasına giren Del Valle düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve farkı ikiye çıkardı.

90+2. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolden sonra sarı kart gören Mustafa Yumlu hakeme itirazı neticesinde gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçta başka gol sesi çıkmayınca konuk ekip maçı 2-0 kazandı.