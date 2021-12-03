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BB Erzurumspor 3 -1 İstanbulspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 15.hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

BB Erzurumspor 3 -1 İstanbulspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başladı. Bu kapsamda ligin 15. haftasında BB Erzurumspor ile İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Yasin Kol, Murat Şener, Mehmet Şengül

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Dk. 75 Mustafa Akbaş), Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek, Gökhan Alsan, Novikovas, Eren Tozlu (Dk. 75 Oltan Karakullukçu), Malle (Dk. 90 Süleyman Koç), Olanare (Dk. 64 Estrela)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 80 Berkay Görmez), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Cajic (Dk. 53 Mertan Caner Öztürk), Muammer Sarıkaya (Dk. 85 Topalli), Eslem Öztürk (Dk. 80 Ferhat Yazgan), Ethemi, İbrahim Yılmaz

Goller: Dk. 10 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 36 Malle, Dk. 40 Eren Tozlu, Dk. 67 Hasek (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 34 Aykut Demir, Dk. 45+1 Eren Tozlu, Dk. 61 Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

BB Erzurumspor ile İstanbulspor arasındaki maçın özetini izlemek için tıklayınız. 

BB Erzurumspor 3 -1 İstanbulspor | Maç sonucu, özeti BB Erzurumspor 3 -1 İstanbulspor | Maç sonucu, özeti

 

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