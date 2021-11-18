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BB Erzurumspor 3 -2 Beypiliç Boluspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1.Lig'in 13.haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 3-2 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

BB Erzurumspor 3 -2 Beypiliç Boluspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Aylak, Mert Bulut

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek, Gökhan Alsan (Dk. 90+1 Özgür Sert), Novikovas (Dk. 71 Süleyman Koç), Eren Tozlu, Malle (Dk. 90+1 Shala), Olanare (Dk. 74 Emircan Altıntaş)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Ali Keten, Emin Bayram (Dk. 46 Fethi Özer), Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (Dk. 84 Diyar Kaba), Roshi (Dk. 78 Arda Köksal), Diarrasouba (Dk. 46 Bertu Özyürek), Bregu, Berk YıIdız

Goller: Dk. 14 Novikovas, Dk. 27 Eren Tozlu, Dk. 89 Hasek, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 ve Dk. 90+2 (penaltı) Bregu, (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Emin Bayram, Dk. 68 Abdurrahman Canlı, Dk. 90 Berk Yıldız, Dk. 90+5 Ali Keten (Beypiliç Boluspor), Dk. 70 Olanare, Dk. 90+4 Shala (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beypiliç Boluspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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