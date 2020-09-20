Koronavirüs salgının gölgesinde seyircisiz oynanan maçlarla heyecanın sürdüğü Süper Lig'in 2.haftasında BB Erzurumspor, Sivasspor'u ağırlayacak. Ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçerek Süper Lig'e moralli başlayan Erzurumspor, iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Sivasspor ise rakibini geçerek bu sezonun ilk 3 puanını almak istiyor. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de BB Erzurumspor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

BB ERZURUMSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

BB Erzurumspor, bugün (20 Eylül Pazar) Kazım Karabekir Stadyumunda Sivasspor'u konuk edecek. Mücadele saat 13.30'da oynanacak. Mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Bilal Gölen yapacak.

HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

BB Erzurumspor- Sivasspor müsabakası saat 13.30'da Bein Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MÜCADELENİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Osman (Mina), Hasan, Kaan, Petrus, İbrahim Akdağ, Novikovas, Sissoko, Emrah Başsan, Rashad

Sakat: Oltan, Sadiku

Cezalı: Yok

Demir Grup Sivasspor: Samassa - Goiano, Robin Yalçın (Camara), Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fayçal, Gradel, Felix (Ninga), Yatabare (Kayode)

Sakat: Appindangoye, Rybalka

Cezalı: Yok