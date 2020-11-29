Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlılar bugün Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

Ligde 9 maça çıkan BB Erzurumspor'un 9 puanı bulunuyor.

MEHMET ÖZDİLEK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Özdilek, 1 Nisan 1966 Samsun'un Ladik ilçesinde dünyaya gelmiştir. Mehmet Özdilek, Ofansif orta saha mevkinde forma giymiş ve Şifo Mehmet lakabıyla tanınmış eski millî futbolcu ve teknik direktör.

13 yıl boyunca Beşiktaş'ın formasını giymiştir. 1991'de Türkiye'de Yılın Futbolcusu ödülüne layık görülmüştür. 1992'deki "Namağlup Şampiyon" olan kadroda yer almıştır. 130 gol ile tüm zamanlarda Süper Lig'in en çok gol atan yerli orta saha oyuncusudur. Ayrıca 100 golü geçerek 100'ler kulübü'ne girmiştir. 4 yıl Beşiktaş'ın kaptanlık görevini üstlenmiştir. Örnek kişiliği ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Mehmet Özdilek 'in adına Beşiktaş tarafından AC Milan ile 4 Ağustos 2001 tarihinde Özel Jübile Maçı düzenlenmiştir. BJK İnönü Stadyumu’ndaki bu maçta Beşiktaş’ın Milan’ı yenmesi ile Türk Futbol Tarihinin en görkemli jübilelerinden biri yaşandı. Maçın tüm gelirlerini bizzat Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlamıştır. Kariyerinde resmi maçlarda hiç kırmızı kart görmemiştir.

KARİYERİ

Samsun'da doğan Şifo, memleketinde Samsun Ladikspor ile amatör düzeyde oynamaya başladı. Sadece 16 yaşındayken, ikinci kez Türk futboluna yükselen Kahramanmaraşspor takımı tarafından gözlemlendi. Şifo, yeni ekibinde hemen bir etki yarattı ve Kahramanmaraşspor'un ligdeki rekoru her sezon iyileşirken, lig kadrosunun düzenli bir parçası haline geldi. 1986-87 sezonunda Şifo olağanüstü bir sezon geçirdi ve ekibi zorluklara rağmen 1. Lig'in 29 gol ile en skorer ismi oldu. Sonraki sezon Kahramanmaraşspor için çok daha başarılı oldu. Kısa sürede Şifo'nun katkılarıyla takım ligin en üst noktasında yerini aldı ve ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Sürekli olarak yüksek performansı göze çarptı ve 1987-88 sezonunun sonlarında kariyerinin kalan kısmını geçireceği Beşiktaş'a geçti.

Beşiktaş

Şifo 'nun ilk yılında Beşiktaş, Türkiye Kupasını kazandı ve ligde ikinci oldu. Takip eden yıllar takım için daha da başarılı oldu. Gordon Milne'nin yönetiminde, Beşiktaş'ın genç yıldızı, daha önce görülmemiş bir şekilde Türk futboluna hâkim olmaya başladı. 1988-89 sezonunda Beşiktaş ligde hem Türkiye Kupasında hem de ligde galibiyet aldı ve Türk futbol tarihinin en skorer oyunu olan Adana Demirspor'u 10-0 yenerek rekor kırdı. Şifo, Trabzonspor karşısında Kupa finalinde gol atarak bu görkemli sezona katkıda bulundu. Ertesi yıl Beşiktaş yine ter atmadan lig şampiyonu oldu. Takım, sezon boyunca yalnızca bir maç kaybetti ancak ekip, bir sonraki sezonda daha da iyileşme sağlamayı başardı. 1991-92 futbol sezonunda, Beşiktaş, Türk ligi organizasyonunun namağlup tek şampiyonu oldu ve Şifo 12 gol çıkardı. Rekor kıran bu sonuç dizisi, yalnızca 48. hafta sonra Beşiktaş'ın Galatasaray tarafından mağlup edildiği sonraki sezonda sona erdi. Kupa finalinde Galatasaray'a kaybettiği 1992-93 sezonunda Beşiktaş sezonunu da şiddetle sona ererken, aynı takıma 3 yıl sonra gol farkı atarak şampiyonayı kaybetti. Şifo'da 13 gol attı. 1993-94 sezonu da başarılı bir sezon değildi. 8 yıl içinde ilk kez Beşiktaş ligi ilk ikinin dışında bitirdi; Şifo'nun yüksek standartlarına kıyasla sakin bir yılı olduğu ve 8 gol attığı netleşti. Yılın tek tesellisi kulübün kupa sayısına eklenen bir başka Türkiye Kupasıydı. Gelecek sene Christoph Daum'un Milne'nin yerini alması, takımın canlandırılması ve ligin tekrar kazanılması oldu. Bu Beşiktaş ile Şifo'nun 4. şampiyonluğunu ve 8 golle sezona katkıda bulunmasını sağladı. 1995-96 sezonunda Beşiktaş ligde üçüncülükle bitiren Şifo tekrar 11 golle üst üste forma giydi. Mehmet, önümüzdeki sezon yoğun bir şekilde gol atmaya devam ederken ligde 11 gol atarken, Beşiktaş geçen sezon ile karşılaştırıldığında iyileşme sağladı ve Galatasaray'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Bu Beşiktaş'ın en az başarılı sezonlarından birisi oldu. Takım altıncı sırada ligi bitirdi. Türkiye Kupası unvanıyla birlikte, Şifo'nun muhteşem performansı bir teselli kaynağıydı. Mehmet ligde 16 kere gol attı ve tüm oyuncular ile en skorer orta saha oyuncusu arasında en skorer üçüncü oldu. Ayrıca Galatasaray'a Kupa finalinde gol attı. Bu, Beşiktaş ile Şifo'nun 4. Kupa şampiyonluğunu aldı. 1998-99 sezonunda Beşiktaş bir kez daha 2. oldu ve Galatasaray tarafından engellendi. Kara Kartallar ligde sadece bir puan farkı ile kaybetti. Şifo da bu sezon toplam da 13 gol attı. Sonraki senaryoda aynı kaldı. Galatasaray, Beşiktaş'ın önünde dört sayı ile galibiyet alırken, Mehmet 11 gol attı. Bu sezonun Şifo için sonuncu yıl olduğu belli oldu ve 13 yıl Beşiktaş için oynadıktan sonra futboldan emekliye ayrıldı. Siyah beyaz renkler için son kez yaptığı bir değerlendirmede, İtalyan devi AC Milan'ın kulübü için sunduğu hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Toplanan para, ihtiyacı olan çocuklara ücretsiz eğitim veren bir hayır kurumuna bağışlandı. Mehmet, 130 golle Feyyaz Uçar'ın ardından Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu seçildi. Futbol kariyerinde 1990-1997 yılları arasında Türkiye millî futbol takımı için 31 maça çıktı.

Milli Takım

31 kez A Takım, 7 kez Olimpik olmak üzere Millî formayı 38 kez giydi. 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri, 1994 FIFA Dünya Kupası elemeleri ve 1998 FIFA Dünya Kupası elemeleri'nde forma giymiştir.

Teknik direktörlük

Uzun yıllar Beşiktaş'a kaptan olarak hizmet veren Mehmet Özdilek, futbolu bıraktıktan 10 gün sonra 1 yıl boyunca Birleşik Krallık'ta antrenörlük ve yabancı dil eğitimi aldı. Newcastle United'da sportif direktör olan Gordon Milne sayesinde önce Bobby Robson sonra ise Alex Ferguson ile tanışma fırsatı yakalamıştır. Birleşik Krallık'ta kaldığı süre boyunca kulüplerin yapılarını, sezon başı çalışmalarını ve transfer politikalarını incelemelerde bulunmuştur.

Malatyaspor

2004 yılında teknik direktörlüğe ilk adımını Malatyaspor'da attı 4 ay süren kısa deneyimi sonrası görevini bıraktı.

Millî takım

2005 Temmuz ayında Fatih Terim'in yardımcısı olarak millî takım antrenörlüğü görevine başladı. 16 Kasım 2005'te oynanan Türkiye-İsviçre maçı sonrası soyunma odasına giden İsviçreli futbolcu Valon Behrami'ye ilk çelmeyi takan Özdilek'e İsviçreli futbolcu Benjamin Huggel de bu hareketin ardından tekme attı. Özdilek, bu olay sonrasında 24 Kasım 2005 günü görevinden istifa etti.

Antalyaspor

2008-09 sezonunda Antalyaspor ile anlaştı. 2012-13 sezonunun 9. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-3'lük skorla yenerek Fenerbahçe'nin evinde 47 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Buna mutakiben çoğu spor yorumcusu ve eleştirmen tarafından Haftanın Teknik Direktörü seçildi.

2012-13 sezonu sonunda Antalyaspor başkanı Hasan Akıncıoğlu'nun istifa etmesinin kararı ardından teknik direktör Mehmet Özdilek de istifa ettiğini açıkladı. Mehmet Özdilek, 2008 yılından 2013 yılına kadar Antalyaspor'u çalıştırdı.

Gençlerbirliği

2012-2013 sezonunun 8. haftası sonunda ligin son sırasına yerleşen Gençlerbirliği'nin başına 9. haftadan itibaren geçen Özdilek, kırmızı siyahlı ekibin başında 26 maça çıktı. Bu maçlar sonucunda topladığı 41 puanla ekibini Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Kardemir Karabükspor'un ardından 5. sıraya kadar çıkaran Özdilek, Gençlerbirliği ile ligi 45 puanla 9. sırada tamamladı. Kulübün transfer politikası konusunda kulüp yönetimi ile anlaşamayan Özdilek, 26 Mayıs 2014'te karşılıklı anlaşma ile sözleşmesini feshetti.

Çaykur Rizespor

2014-15 sezonu başında Uğur Tütüneker'den boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. 11 Aralık 2014 tarihinde ligin 12.haftasının ardından karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılmıştır. Takımın başında çıktığı 12 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştır. Türkiye Kupasının 3. turunda ise Sebat Proje Trabzon Akcaabat'ı eleyerek gruplara kalmıştır.

Kayseri Erciyesspor

10 Ocak 2015 tarihinde Uğur Tütüneker'den boşalan Kayseri Erciyesspor teknik direktörlük görevine getirilmiştir.[16] 24 Mart 2015 tarihinde görevinden istifa ettiğini açıklamıştır. Takımın başında çıktığı 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti.

Gençlerbirliği

1 Eylül 2015'te ikinci kez Gençlerbirliği teknik direktörlüğüne getirildi. 13 Aralık 2015'te kulüpten ayrılmıştır.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

27 Eylül 2018 tarihinde Mehmet Altıparmak'ın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörlük görevine getirildi.

Denizlispor

11 Ekim 2019 tarihinde Denizlispor teknik direktörlüğüne getirildi. 15 Şubat 2020 tarihinde kulüpten ayrılmıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

11 Mart'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da teknik direktör'lük görevine getirilen Mehmet Özdilek ile yollar 29 Kasım Pazar günü ayrıldı.