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  3. BBP 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

BBP 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkan adayı çıkarılmayacağını açıkladı. BBP, Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyeceklerini bildirdi.

BBP 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

Büyük Birlik Partisinden yapılan yazılı açıklamada, parti Genel Merkezi'nde düzenlenen  Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel  Seçimleri'nin ülke ve millet açısından öneminin vurgulandığı ifade edildi.

BBP'nin, 16 Nisan 2017'deki referandumda ve 24 Haziran 2018'deki  Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın  içinde yer aldığı hatırlatılarak, ittifakın "devletin bekası, ülkenin bütünlüğü,  milletin istiklali ve istikbalini önceleyen" ruhuna destek verilmeye devam edileceği belirtildi.

Bu kapsamda, BBP tarafından 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye  başkan adayı çıkarılmamasına ve Cumhur İttifakı'nın adaylarının desteklenmesine,  ilçelerde ise ilçe belediye başkan adayı ve ilçe belediye meclis üyesi adayı  çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, büyükşehir dışındaki  illerden, Osmaniye ve Rize ile Ağrı,  Batman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli'de il  belediye başkan adayı çıkarılmaması kararı alındığı ifade edildi.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde belirlenen iller ile  partinin seçim işleri başkanlığınca belirlenen ilçelerde, HDP'nin adaylarının  kazanma ihtimaline karşı ilçe ve belde belediye başkan adayı çıkarılmamasına  karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hassasiyetimizin dışındaki, bütün il, ilçe ve beldelerde, belediye  başkanı adayı ve belediye meclis üyesi adayları çıkarılmasına, büyükşehir olmayan  illerimizin bütün ilçelerinde eksiksiz olarak il genel meclisi adaylarının  çıkarılmasına karar verilmiştir."

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