BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "14 Mayıs'ta Türkiye'yi bölmeye kalkanlara ders vereceğiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye'yi bölmeye kalkanlara ders vereceklerini söyledi.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "14 Mayıs'ta Türkiye'yi bölmeye kalkanlara ders vereceğiz"

Sancaktepe Samandıra'da vatandaşlar ile buluşan Destici, 14 Mayıs'ta tarihi bir seçim gerçekleşeceğini söyledi.

Bu seçimin çok kritik olacağını belirten Destici, "Yedili masanın ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Masaya yumruğunu vura vura İYİ Parti, Saadet, diğerleri varmış, yokmuş hiç umurunda değil. Hadi onları umursamıyor. Bu aziz milletimizi de umursamadan ne diyor? 'Ben gelirsem yerel yönetimler özerklik şartını getireceğim' diyor mu? Bunu ben söylemiyorum. Kılıçdaroğlu'na iftira da atmıyorum. Her gün televizyonlarda bunu söylüyor." diye konuştu.

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bir bölgesine özerklik vereceğini söylediğinin altını çizerek, "Biz buna izin verecek miyiz? Vermeyeceğiz. 14 Mayıs'ta Türkiye'yi bölmeye kalkanlara ders vereceğiz, ders." ifadelerini kullandı.

Bugün 45 bin öğretmenin atamasının gerçekleştiğini, seçimden sonra da yeni atamalar yapılacağını dile getiren Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 bin öğretmenin göreve başlayacağını sözlerine ekledi.

KAYNAK: AA

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