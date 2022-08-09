BDDK açıkladı! Türkiye'nin en borçlu şehirleri belli oldu!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ikinci çeyrek Fintürk verileri banka borçlarına ilişkin verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, Haziran 2022 itibarıyla toplam kredi kartı harcamaları 284 milyar 801 milyon TL'ye yükselirken, son bir yılda en hızlı artış gösteren il yüzde 107 ile Konya oldu.

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Faizi yüksek olmasına karşın kullanımı artan kredili mevduat hesapları ise toplamda 43 milyar 648 milyar TL'ye yükseldi, KMH'ta en fazla artış gösteren il ise yüzde 87.77 büyümeyle Kilis oldu.

BDDK açıkladı! Türkiye'nin en borçlu şehirleri belli oldu!

81 ilin ortalama artış hızı yüzde 64'ü bulan KMH'da en düşük artış gösteren il yüzde 42.93 ile Nevşehir oldu. 81 ilin ihtiyaç kredisi toplamı da haziran sonu itibarıyla 499 milyar 284 milyon TL olurken, ihtiyaç kredisinde ise en yüksek artış yüzde 36.26 ile İstanbul'da görüldü.

BDDK açıkladı! Türkiye'nin en borçlu şehirleri belli oldu!

TAKİBE DÜŞEN KREDİLER ARTTI

Borçluluk hızla büyürken, ödenemediği için takibe düşen kredilerin tutarı da BDDK'nın takibe atma esnekliğine rağmen hızla arttı. Haziran 2021 – Haziran 2022 tarihlerini kapsayan bir yılda takipteki bireysel krediler yüzde 57.7 artış gösterdi ve 20 milyar 765 milyon liraya ulaştı.

BDDK açıkladı! Türkiye'nin en borçlu şehirleri belli oldu!

BORÇ MİKTARI EN FAZLA OLAN ŞEHİR HAKKARİ OLDU

BDDK'nın açıkladığı verilere göre Hakkari’de takibe düşen alacak miktarı 2021 Haziran ayına göre yüzde 129.40 arttı, Şırnak'ta yüzde 122.49, Bingöl'de yüzde 113.57, Bayburt'ta yüzde 112.60, Van'da ise yüzde 110.45 artış yaşandı. Takipteki alacak artışında ise 7 ilde üç haneli büyüme yaşandı.

BDDK açıkladı! Türkiye'nin en borçlu şehirleri belli oldu!

İHTİYAÇ KREDİLERİNİN EN ÇOK ARTTIĞI İL İSTANBUL OLDU

İhtiyaç kredilerinde 81 ilde görülen ortalama artış oranı yüzde 23 oldu. 500 milyar lirayı bulan ihtiyaç kredilerinin en çok arttığı il yüzde 36.27 ile İstanbul oldu. Onu yüzde 32.74 ile Kocaeli, yüzde 32.16 ile Ankara, yüzde 31.02 ile Tekirdağ, yüzde 30.86 ile Gaziantep izledi. En düşük artış yüzde 9.54 yükseliş ile Hakkari'de görüldü.

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