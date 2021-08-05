BDDK yayımladı: Hem krediler hem mevduat düşüşe geçti!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenini yayımladı. Bankacılık sisteminde krediler ve mevduat düşüş gösterdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteni yayımlandı. Bültende yer edinen verilere göre, krediler 3 trilyon 882 milyar TL'den 3 trilyon 881,1 milyar TL'ye geldi. Tüketici kredileri 708,9 milyar TL'den 713,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 171,4 milyar TL'den 173,8 milyar TL'ye geldi.
Aynı hafta mevduat 3 trilyon 920,3 milyar TL'den 3 trilyon 915,6 milyar TL'ye geriledi.
Takipteki alacaklar 149,3 milyar TL'den 150,1 milyar TL'ye yükseldi.
Veriler 30 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.