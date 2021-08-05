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BDDK yayımladı: Hem krediler hem mevduat düşüşe geçti!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenini yayımladı. Bankacılık sisteminde krediler ve mevduat düşüş gösterdi.

BDDK yayımladı: Hem krediler hem mevduat düşüşe geçti!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteni yayımlandı. Bültende yer edinen verilere göre, krediler 3 trilyon 882 milyar TL'den 3 trilyon 881,1 milyar TL'ye geldi. Tüketici kredileri 708,9 milyar TL'den 713,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 171,4 milyar TL'den 173,8 milyar TL'ye geldi.

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Aynı hafta mevduat 3 trilyon 920,3 milyar TL'den 3 trilyon 915,6 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar 149,3 milyar TL'den 150,1 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 30 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.

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