BDDK'dan ikinci konut alacaklara kredi kısıtlaması geldi, İlk evi alacaklara ise kredi kolaylığı sağlandı BDDK, Konut fiyatlarının hızla artması ve bunu parası olanın al sat ile ticarete çevirip haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için bir dizi tedbirler aldı.