BDDK'dan ikinci konut alacaklara kredi kısıtlaması geldi, İlk evi alacaklara ise kredi kolaylığı sağlandı

BDDK, Konut fiyatlarının hızla artması ve bunu parası olanın al sat ile ticarete çevirip haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için bir dizi tedbirler aldı.

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BDDK'dan ikinci konut alacaklara kredi kısıtlaması geldi, İlk evi alacaklara ise kredi kolaylığı sağlandı 1

Ekonomik krizi fırsata çevirerek haksız bir şekilde sürekli daire alıp yüksek fiyatlarla satarak kazanç elde etme dönemi bitiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti.

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