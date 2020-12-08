Seda Akgül yeniden ekranlara dönüyor! İşte Seda Akgül'ün yeni adresiYaş tahsisi ne demek? POMEM'de yaş tahsisi hatası nedir?Bandırmaspor - Bursaspor maçı CANLI İZLE LİNKİBDDK'dan vatandaşlara pandemi desteği: Verilen desteklerin süresi uzatıldı9 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu | Uygun fiyatlı yeni ürünler sizleri bekliyor!Dünya övgüler diziyor! Türk yapımı İHA ve SİHA'lar savaşların kaderini değiştirdiPOMEM başvuru nasıl yapılır 2020? 27. Dönem POMEM 2020 başvuru ekranıAfjet Afyonspor - 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısı Sinovac'ın ilk sonuçları geldi: Yüzde 97 etkili!Ereğli Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Yaşar Balcı koronadan hayatını kaybetti!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. BDDK'dan vatandaşlara pandemi desteği: Verilen desteklerin süresi uzatıldı

BDDK'dan vatandaşlara pandemi desteği: Verilen desteklerin süresi uzatıldı

Son dakika haberi...Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) , vatandaşları ve bankaları desteklemek amacıyla yapılandırılmış kredilerin geri ödemesinde kolaylıklar devam edecek, gecikme süreleri uzatılabilecek.

BDDK'dan vatandaşlara pandemi desteği: Verilen desteklerin süresi uzatıldı

BDDK'nın açıklamasına göre 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanamayacak.

Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor. Öte yandan bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin resmin daha şeffaf bir şekilde analiz edilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen belirli düzenlemelere ise 31.12.2020 tarihinden itibaren son verilecek.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT