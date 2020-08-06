BDDK'den yurt dışındaki yerleşik bankalara esneklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt dışına yerleşik bankalara, Türkiye kapsamında yapacakları Türk Lirası işlemlerinde esneklik sağlayacak. Kalkınma Bankaları dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar belirli işlemlerle sınırlı olmak üzere TL’ye erişim sınırlamalarından muaf olacak.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre yetkililer, uluslararası yatırım bankalarının yurt içinde liraya erişimi üzerindeki kısıtlamaları gevşetecek muafiyet düzenlemesi üzerine çalışıyor. Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK), temmuz ayında uluslararası kalkınma bankalarının FX swap, TL plasman, TL depo ve repo yoluyla yurt içi bankalardan sağlayacağı finansman işlemlerinde TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar vermişti.

Yetkililer, benzer bir muafiyet düzenlemesinin üzerinde çalışıldığını belirterek konuya ilişkin düzenlemenin yakın zamanda gelmesinin beklendiğini söyledi. Aynı kaynaklar muafiyetlerin kademeli olarak genişletilmesi ile swap piyasasında normalleşmenin amaçlandığını kaydetti.

BDDK'nin konuya ilişkin yorumda bulunmaması dikkat çekti.

Daha önceki muafiyetlerden yararlanacak olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu BDDK tarafından getirilen bir dizi swap muafiyeti sonrası lira kredilerini artmayı hedefliyor.