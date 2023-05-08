Bebeğe 1. Ayda Hangi Aşılar Yapılır? 1 Aylık Bebek Hepatit B Aşısı Yan Etkileri Nelerdir? Aşı Huzursuzluk Yapar Mı?

Bebeğin doğumu itibarı ile sağlık kuruluşundan elimize bir aşı takvimi verilmektedir. Bebeğin doğumu ile birlikte ilk dozu uygulanan hepatit B aşısının bir ay sonra 2. dozu uygulanır. Uygulama uyruk kısmından kas içine enjeksiyon ile gerçekleştirilir. Bebeğe 1. ayda hangi aşılar yapılır? Yapılan bu hepatit B aşısının yan etkileri nelerdir? Bebeklerde aşı huzursuzluk yapar mı? Aşı bebekleri uyutur mu? İşte merak edilen tüm detaylar...

1 Aylık Bebek Hepatit B Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?

Bebeklerde aşı kimi zaman huzursuzluk sebebi olarak görülebilir. Bir aylık bebek hepatit B aşısı yan etkileri nelerdir merak ediliyor. Aşıdan dönen pek çok anne bebeğinin ateşlenmesi ve huysuzlanması hatta ishal durumunun ortaya çıkması sebebiyle endişe yaşıyor. 0-6 aylık bebeklerde aşı sonrasında bir miktar ateşlenme ve huzursuzluğun normal olabileceği düşünülüyor. İşte, bebeğe 1. ayda hangi aşıların yapıldığı ve yan etkilerine karşı merak edilenler...

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Bebeklerin vücut yapısına ve bağışıklık sistemlerine göre aşılar etki etmektedir. Bazı bebekler aşı sonrasında normal uyku sürelerinden daha fazla uyurken bazı bebeklerde ağrı durumu ve huzursuzluk, ateşlenme ve ishal gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ülkemizde doğum itibarıyla ve 1. ayda 2. dozu tekrar edilen hepatit B aşısının etkin bir şekilde koruyabilmesi için üç doz verilmesi gerekir. Çünkü ülkemizde hepatit B taşıyıcılığı önemli bir orana çıkmıştır. Bu virüs vücuda girdikten sonra hayatın bir belli bir döneminde aktifleşebilir. Bu durum karaciğer yetmezliğine sebebiyet verebilir. Hepatit B virüsünün neden olacağı hastalıklardan korunmak için ilk önlem aşı olmaktır. Hepatit B aşısı ve immünglobülin yapıldığında bu hastalığın bulaşma riski azalmakta ve bu hastalık sebebiyle ölümlerin engellenebilmesi mümkün hale gelmektedir. Hepatit B aşısı yalnızca ölümü önlemek için değil yaşam kalitesini ve standartlarını yükseltmek için de uygulanmaktadır. Hepatit B taşıyıcısı olan ve kronik hepatit B hastaları hayat standardı bakımından zarar görmelerine neden olacak pek çok hastalık türü bulunmaktadır. Bu durum aşı ile önlenebilir.

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Aşının Yan Etkileri Nelerdir?

Bebeğe 1. ayda hangi aşılar yapılır ve bu aşıların yapılma sebebi nedir sorusuna cevap verdikten sonra bebeğe yapılan hepatit B aşısı huzursuzluk yapar mı sorusuna cevap vereceğiz. Bebeklerde aşı sonrasında enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı, kızarıklık ve şişlik oluşması sebebiyle huzursuzluk meydana gelebilir. Tüm bu huzursuzluklar 24 saat ile 48 saat arasında kendiliğinden geçer. Bebeğinizin bu dönemde huzursuzluk yaşamasını istemiyorsanız doktorunuzun tavsiyesiyle aşıya getirmeden önce belirtilen dozda ağrı kesici kullanabilirsiniz.

Aşı sonrası oluşacak huzursuzlukları şu şekilde sıralayabiliriz;