Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen babaya meydan dayağı!

Olay, dün sabah saatlerinde Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. Öne sürülen bilgiye göre, apartmanın bodrum katından ağlayan bebek sesleri geldi, sesleri duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağı indi.





Apartman boşluğundaki pencereden gizlice eve Zilan Akman, babasıyla yaşayan 1,5 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü. Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda morluklar ve darp izleri ile karşılaştı. Durumu derhal polise bildiren Akman, bebekle birlikte hastaneye gitti. Seyf bebek kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba ise gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan babaya, evinin önünde mahalleli tarafından meydan dayağı atıldı.

"BEBEĞİN HER YERİNDE SİGARA YANIKLARINI GÖRDÜK"

Yaşanılan korkunç olaya şahit olan apartman sakini Zilan Akman "Bebek ağlama sesine indik aşağıya, apartman boşluğunun orada bir cam var oradan baktık. Çocuk yere çömelmiş titriyor ve ağlıyordu. İçeriye girdik. Bebeğin her yerinde sigara yanıklarını gördük. Polisi aradık. Polisle beraber bebeği hastaneye götürdük. Çocuk şu an tedavi altında durumu iyi değil. Bir aydır burada kalıyorlar, annesi 3 aylıkken terk etmiş memleketine gitmiş.



Daha önce de babası bebeğini sürekli bırakıp gidiyordu. Arkadaşım Arapça biliyor. Ayağına ne olduğunu anlat diye söyledi. Çocuk yerden sigara paketini aldı yaralarına bastı. Doktor da gördü zaten sigara yanığı olduğunu söyledi. Hastanede bir gün çocuğun yanında kaldım. Sonra kurumdan geldiler beni gönderdiler. Bebeğin çektiği acıya büyük bir insan dayanamaz, babanın yarım saat önce serbest bırakılıp eve geldiğini söylüyorlar. Biz Seyf bebek için adalet istiyoruz" dedi.

"HER YERDE KAN VARDI"

Olay esnasında arkadaşının yanında olan Safa Bayad "Bir ses geldi. Çocuk çok bağırıyordu. Aşağıya indik, çocuğun çok korktuğunu gördük. Çocuğun vücuduna baktım her yerde morluk vardı. Her yerde kan vardı. Çok kötü durumdaydı. Hemen polisi aradık" dedi.

"DAHA ÖNCE CEZAEVİNE GİRDİ, ÇOCUĞU BAŞKASINA BIRAKMIŞTI"

Bir başka Komşu Kazım Akman "Sabah kızım aradı. Alt kattan çocuk sesi geldiğini söyledi. Aşağı inip bakmış, çocuk çığlık atıyor ve titriyordu. Sonra hastaneye götürdüler. Tırnağında yara vardı çocuğun, can havliyle çocuk kendi tırnağını söküyor. Kızım 'Ne yapalım' diye sordu. Ben de hemen polisi arayın dedim. Babasının böyle bir şey yapacağını beklemiyorduk. Çocuk şu an tedavi altında. Eğer babası bunu yaptıysa en ağır ceza neyse onu almasını istiyoruz.

25 gündür burada kalıyordu. Çocuğunu her gün başka birilerine bırakıyordu. Daha önce cezaevine girdi. Çocuğu başkasına bırakmıştı. Çocuğun babası seviliyordu mahallede ama çocuğun vücudunu hiç görmemiştik. Sigara izlerini görmemiştik. Görseydik müdahale ederdik. Çocuğu annesi terk etmiş. Çocuğun videosunu attılar bana bakamadım. Adalet yerini bulsun. Adam başımıza musallat olsun öldürelim mi? Nasıl bunu bırakıyorlar. Toplumda böyle insanın bir dakika durması zarardır." dedi.

"ÇOCUĞUN VÜCUDUNDAKİ YARALARDAN HABERİMİZ YOKTU"

Burhan Aygün "Lokantadaki esnafın elinde görüyorduk bebeği. Bir işi olup acil gitmesi gerektiğini söylüyordu. Biz de inanıyorduk. Çocuğun vücudundaki yaralardan izlerden hiç haberimiz yoktu. Bebeğin bazen ağlama sesleri geliyordu. Biz normal bebek ağlaması sesi zannediyorduk." dedi.