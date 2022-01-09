Bebek Ragnar Arslan Diyarbakır doğumlu! Efsane dizi Vikings'in başrolü Lodbrok'u kendilerine rol model aldılar!​​​​​​​

Vikingler'in başrol oyuncusu Ragnar Lodbrok'un ismi Diyarbakır'da yeni doğan bir bebeğe verildi.

Netflix'te yayınlanan Vikings dizisinin başrolü Ragnar Lodbrok yeni doğan bir bebeğin tüm hayatını etkilemiş oldu. Arslan çifti 04/01/2022 tarihinde doğan erkek çocuklarına tarihte de efsanevi bir yeri olan Viking savaşçısı Ragnar Lodbrok'un ismini verdi.

"OĞLUMUNDA ONUN GİBİ GÜÇLÜ VE YAKIŞIKLI OLMASINI İSTİYORUM"

Bebek Ragnar Arslan'ın babası Güven Aslan, Vikinglere hayran olduklarını ve çocuklarına Ragnar ismini koyduklarını belirterek,"Ragnar'ın önemli bir savaşçı ve aynı zamanda çok yakışıklı olması nedeniyle oğlumun adını Ragnar koydum. Oğlumun da onun gibi yakışıklı ve güçlü olmasını istiyorum. Ragnar isminin anlamı da çok hoşuma gitti. Ragnar, 'Bilge Savaşçı' anlamına gelmektedir. Vikingleri çok seven biriyim ve Türkiye deki ilk Viking ailesi de biziz" şeklinde konuştu.

RAGNAR LODBROK KİMDİR?

Viking efsanelerinden olan Ragnar, Fransa ve İngiltere'ye başarılı seferler düzenler. Danimarka ve İsveç kralı Ragnar Lodbrok, ünlü kadın savaşçılar Lagertha ve Aslaug ile evlenmiştir. Fransa'da nehirleri kullanarak geniş bir bölgeyi yağmalamayan Lodbrok, birçok sefere katılır ve sonunda İngiltere'de kral Ælla'ya esir düşer. Lodbrok burada yılanların olduğu bir çukura atılarak öldürülür.

​​​​​​​

Ragnar Lodbrok, 845 yılında güneye doğru yola çıkar. 120 gemi ve yaklaşık 5 bin Viking savaşçısıyla Sen Nehri'nden başlayarak Karolenj İmparatorluğu'nun Fransa Krallığı içindeki batı sahillerini yağmalar. Fransa'nın içlerine giren Vikingler Paris'i ele geçirir. Fransa kralı Dazlak Karl, Ragnar'a şehre zarar vermemesi için yüklü bir danegeld fidye ücreti öder. Bölgeye yerleşen Vikinglere kuzeyliler anlamında Nordmenn, Northmen, Norsemen deniyor. Tarihteki Normanlar buradan gelmekte ve yerleştikleri bölgeye de Normandiya deniliyor.

Birçok tarihi kaynak Ragnar Lodbrok'un İngiltere'de öldüğü konusunda hemfikir olurken, ölüm tarihi ise 840 veya 865 olarak veriliyor.