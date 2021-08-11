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Bebek yüzü şeklindeki ağaçlar dikkat çekti!

Düzce'de ikamet eden Şeyda Turgut isimli resim öğretmeni, yapmış olduğu heykellerle insanları kendine hayran bıraktı. Ağaç diplerine çamurdan heykeller yapıp yanına birde not koyuyor. İşte haberin detayları...

Bebek yüzü şeklindeki ağaçlar dikkat çekti!

Düzce'de ikamet eden  resim öğretmeni Şeyda Turgut doğa'da vakit geçirmeyi çok seviyor. Boş zamanında resim ve çamurdan heykeller yapan Turgut'un heykellerini tarih eser sanan insanlar için "Lütfen dokunmayın. Tarihi eser değil. Boşuna heyecanlanmayın" notunu bırakıyor.

agacin-kokunde-bebek-figuru-gorenler-su-notla-719902-7900-9-b.jpg"GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM"

İnsanların heykelleri tarihi eser sanmaması için notlar bırakan Şeyda Turgut "Doğada çok fazla malzeme var. Bir gün gelip bir figür yaptım. Sonra devamı geldi. Güzel tepkiler aldım" dedi.

Turgut bir süre sonra yaşadığı yerdeki ormanda bulunan ağaçların diplerine çamurdan heykeller yaparken, su deposunun duvarını da resimle süsledi. Ağaçların köklerindeki heykeller göz kamaştırırken, Şeyda Turgut eserlerine zarar verilmemesi için, "Lütfen dokunmayın. Tarihi eser değil. Boşuna heyecanlanmayın" yazılı kağıt bıraktı.

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Boş zamanlarını sanatını icra etmekle geçirmeyi tercih eden Şeyda Turgut, "Yurt dışında yaşıyordum. Pandemi nedeniyle Türkiye'ye döndüm." dedi.

"Doğada çok fazla malzeme var. Boştum ve canım sıkıldı. Boş vakitlerimin çoğunu evde resim yaparak değerlendiriyorum ama doğada vakit geçirmeyi elbette daha çok seviyorum."

"Doğada çok fazla malzeme var. Boştum ve canım sıkıldı. Boş vakitlerimin çoğunu evde resim yaparak değerlendiriyorum ama doğada vakit geçirmeyi elbette daha çok seviyorum." diye ifade etti.

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Heykel yapımıyla ilgili eğitim almadığını belirten Şeyda Turgut, "Benim alanım heykel değil. Ben resim öğretmeniyim. Meyve bıçağı ile yapıyorum heykelleri. Bunları gören inanılmaz tepkiler veriyorlar."

"Her gören çok şaşırdı, çok beğendi. Ben açıkçası bu kadar beğenileceğini düşünmedim. Sadece boş vakitlerimi değerlendirmek için yaptım. Köyde duran su deposu da renksiz ve ruhsuzdu. Biraz renk gelsin diye yaptım" dedi. 

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