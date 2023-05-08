Bebeklerde 4. Ay Aşısı Yan Etkileri Nelerdir, 4. Ay Aşısı Nereden Yapılır, Koldan Mı Bacaktan Mı Aşı Yapılır?

Bebeklerin gelişim evreleri birbirinden çok farklıdır. Genel anlamda ortak özellikleri de bulunmaktadır. Her bebek aynı dönemde aynı şeyleri yapmayabilir. Bazı bebekler erken dönemde hareket kabiliyetini kazanmışken bazı bebekler daha ağır ve hareketsiz olabilirler. Gelişimleri de bununla birlikte değişiklik göstermektedir. Sağlıkları için bebeklerin 4 ayında 4. ay aşıları yapılmalıdır. Peki, bebeklere 4. ayda hangi aşılar yapılır? 4. Ay aşısı nereden yapılır, koldan mı bacaktan mı aşı yapılır?

4. Ay Aşısı Nereden Yapılır?

Ebeveyn tarafından bebeğin sağlık kontrolleri sağlık kuruluşlarının da takibiyle sürdürülmektedir. Bebeklere büyüme evrelerinde aylık olarak aşılar yapılmaktadır. 4. ayda bebeklere 5’li karma aşı yapılmaktadır ve iki doz halinde uygulanmaktadır. Bu aşılar iki doz olarak bebeğin direncini yükseltmek için uygulanır.

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Aşıların bebeklere etki etmesi ve tam manasıyla koruyucu hale gelebilmesi için periyotlarının geçirilmemesi gerekir. Sağlık ocakları tarafından bebekleriniz için aşı takibi yapılır. 5’li karma şeklinde yapılan aşıların kimi zaman yan etkileri de ortaya çıkabilir. Bu aşıların uygulanışı koldan yapılmaktadır.

4. Ay Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?

Bebeklerde 4 ay aşısı yan etkileri ebeveynler tarafından merak ediliyor. Bunun sebebi aşı sonrasında alacakları önlem. Bebeklerde 4. ay aşısı karma aşı olduğu için bebeğin ateşlenmesine sebep olabilmektedir. Ancak 24 saat içinde bu durum kendiliğinden geçer. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli kriter bebeğin ateşinin çok yükselip yükselmediği konusudur. Bu dönemde Calpol ya da benzer ateş düşürücü şuruplar bebek için uygun olabilir. Hekim tarafından duş almaması yönünde bir uyarı yapılmadıysa bebek ılık duş aldırılabilir. Bebekte ateş oluşması sonucu ebeveynlerin panik yapmaması gerekir. Aşı sonrasında bir miktar yorgunluk hissi, huysuzluk, iştah kaybı ortaya çıkabilir. Birkaç gün önce için yaşanan bu sorunlar kendiliğinden düzelecektir.

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Aşı Takvimi Bebeklerde Uygulanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

- Öncelikle aşının uygulanma zamanının geçirilmemesi ve iyi takip edilmesi gerekir. Aşı zamanı kaçırıldıysa aşı takviminin yeniden düzenlenmesi ve tüm aşılarının eksiksiz yapılması önemlidir.

-Prematüre bebekler normal ayı geldiğinde aşı takvimine göre aşılanmaya devam edilmelidir.

-Aşı takvimi dışında kalan özel aşıların da yapılması önem taşımakta ve uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Prematüre Bebeklerde Aşı Takvimi Nasıl Uygulanır?

Prematüre bebekler hastaneden taburcu olduktan sonra diğer çocuklar gibi eksik aşıları tamamlanarak takvim yaşına göre aşılanırlar. Aşılar takvim yaşına göre uygulanmalıdır. Düzeltilmiş yaşın hesaplanmasına gerek yoktur. İlk hepatit B aşısının ise bebek 2 bin gram olduktan sonra yapılması gerekmekte ve sonraki dozları da ona göre planlanmaktadır.