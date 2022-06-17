Bebeklerde görülüyor, kaşıntı ve kızarıklığa neden oluyor! İsilik için evde doğal tedavi Özellikle çok sıcak ve güneşli günlerde ciltte meydana gelen isilik, yoğun kaşınma hissi yarattığından rahatsız edicidir. Daha çok bebeklerde görülmeyle birlikte yetişkinlerde de kendini gösteren isilik, uzman tavsiyeleri ile alınan krem ve losyonlar ile azaltılmaya çalışılıyor. İsilik için cildi tahriş etmeden çözüm arayanlara doğal yağlar ile çözüm önerileri.

1 10 ÇAY AĞACI YAĞI Antiseptik ve antienflamasyon özelliklerinden dolayı cilt üzerinde etkili olan çay ağacı yağı, isilikten dolayı ciltte meydana gelen kızarıklık ve kaşıntıya iyi gelir. Pamuğa damlatılan birkaç damla çay ağacı yağı, isiliğin olduğu bölgeye masaj yapılırsa ciltteki kızarıklık ve kaşıntıyı hafifletebilir.