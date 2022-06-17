Bebeklerde görülüyor, kaşıntı ve kızarıklığa neden oluyor! İsilik için evde doğal tedavi
Bebeklerde görülüyor, kaşıntı ve kızarıklığa neden oluyor! İsilik için evde doğal tedavi
Özellikle çok sıcak ve güneşli günlerde ciltte meydana gelen isilik, yoğun kaşınma hissi yarattığından rahatsız edicidir. Daha çok bebeklerde görülmeyle birlikte yetişkinlerde de kendini gösteren isilik, uzman tavsiyeleri ile alınan krem ve losyonlar ile azaltılmaya çalışılıyor. İsilik için cildi tahriş etmeden çözüm arayanlara doğal yağlar ile çözüm önerileri.