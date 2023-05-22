Bebeklerde Göz Kanlanması Neden Olur? Göz Kanlanması Ve Çapaklanması Nasıl Geçer?

Bebeklerde göz kanlanması ve çapaklanması, ebeveynlerin endişe duyduğu yaygın bir sorundur. Gözlerdeki kızarıklık, kanlanma ve çapaklanma, farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bebeklerde göz kanlanması ve çapaklanması genellikle tedavi edilebilir bir sorundur. Bebeklerde göz kanlanması neden olur, göz kanlanması ve çapaklanması nasıl geçer?

YAYINLAMA
Google News
Bebeklerde Göz Kanlanması Neden Olur? Göz Kanlanması Ve Çapaklanması Nasıl Geçer?

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı, konjonktivit, alerjik reaksiyonlar veya yabancı cisimler gibi farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Gözlerin temizliği, uygun ilaç tedavisi ve alerjenlerle temasın sınırlanması, bu sorunlarla başa çıkmak için kullanılan yaygın yöntemlerdir. Ancak, şiddetli veya sürekli tekrarlayan durumlarda, bir doktora danışmak önemlidir. Doktorunuz, bebek için uygun tedaviyi önerecek ve göz sağlığını düzenli olarak takip edecektir. Peki, evde uygulanan yöntemler ile göz kanlanması ve çapaklanması nasıl geçer?

bebek-2.jpg

Bebeklerde Göz Kanlanması Neden Olur?

Bebeklerin gözyaşı kanalları doğumdan sonra tam olarak gelişmeyebilir. Bu durum, gözlerde kanlanma ve çapaklanmaya neden olabilir. Gözyaşı kanallarının tıkanıklığını gidermek için, doktor tarafından önerilen masaj tekniklerini uygulayabilir ve göz çevresini temizlemek için steril su veya tuzlu su kullanabilirsiniz. Konjonktivit, göz enfeksiyonu olarak da bilinir ve bebeklerde sık görülen bir durumdur. Virüsler, bakteriler veya alerjenlerle temas sonucunda ortaya çıkabilir. Konjonktivit, gözlerde kızarıklık, kanlanma, şişlik ve çapaklanma ile kendini gösterir. Bebekler, toz, polen, evcil hayvan tüyleri gibi çevresel alerjenlere karşı hassas olabilir. Bu alerjenlere maruz kalmak, gözlerde kanlanma ve çapaklanmaya neden olabilir. Alerjenle temasın sınırlanması veya ortadan kaldırılması önemlidir. Göze kaçan toz, kir veya başka bir yabancı cisim, gözde tahrişe ve kanlanmaya yol açabilir. Eğer mümkünse, yabancı cisim gözden çıkarılmalıdır.

bebek-3.jpg

Bebeklerde Göz Kanlanması ve Çapaklanması Tedavi Yöntemleri

Gözlerin temizliği, bebeklerde göz kanlanması ve çapaklanmasının yönetimi için önemlidir. Steril su veya tuzlu su kullanarak, pamuk ped veya temiz bir bez ile göz çevresini nazikçe temizleyebilirsiniz. Konjonktivit gibi enfeksiyonlar için doktorunuz tarafından reçete edilen göz damlaları veya pomadları kullanmanız gerekebilir. Tedavi süresi boyunca düzenli olarak kullanılmalıdır. Eğer alerjik reaksiyonlar göz kanlanması ve çapaklanmasına neden oluyorsa, bebeğinizi alerjenlerden uzak tutmaya çalışın. Evdeki temizlik ve hava filtreleme önlemleri almak da faydalı olabilir. Göz kanlanması ve çapaklanması sürekli tekrarlıyorsa veya şiddetli bir şekilde devam ediyorsa, mutlaka bir doktora başvurun.

bebek-1.jpeg

Bebeklerde Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı Nasıl Anlaşılır?

Ebeveynler açısından merak edilebilecek bir sorudur. Bebeklerin bir kısmında doğumsal olarak göz yaşı kanalı tıkalıdır ve genellikle 1 yaşında bu kanal açılır. Bu tür bir durumla karşılaşıldığında öncelikle bebeğin gözlerinde sürekli bir sulanma oluşacaktır.

Gözyaşı kanalının tıkalı olması durumunda eğer enfeksiyon henüz oluşmamışsa bu durumda bebeğin gözlerine masaj yapılarak kanalın açılması sağlanabilir. İlerleyen durumlarda ise akıntı ortaya çıkabilir. Bebek uyurken bu tür bir sıvının birikmesi bir süre sonra kirpikleri yapıştırarak gözlerin açılmasını zorlaştırabilir. Göz yaşı kanalı tıkalı olan bebeklerde bu çapaklanma durumları ara ara tekrarlayacaktır.

Enfeksiyon oluştuğunda doktorun çeşitli ilaçlar kullanmak sureti ile bunu tedavi etmesi kaçınılmaz olur. Bu tür bir problem gözlem yolu ile anlaşılabileceği için bebeğin genel olarak gözlemlenmesi gerekir. Gözlerde ve göz kapaklarında görülen kızarıklık, çapaklanma ve akıntı göz enfeksiyonun habercisidir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bebeklerde Alerji Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır? Resimli Alerji Belirtileri
Bebeklerde Alerji Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır? Resimli Alerji Belirtileri
Rota Virüsü Nedir? Çocuklarda Rota Virüsü Belirtileri Nelerdir, Kaç Gün Sürer?
Rota Virüsü Nedir? Çocuklarda Rota Virüsü Belirtileri Nelerdir, Kaç Gün Sürer?
Güney Afrika'da kolera salgını can aldı, 10 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika'da kolera salgını can aldı, 10 kişi hayatını kaybetti
Vücudunda ben olanlar dikkat! Ücretsiz tarama başlıyor: Hemen kontrol edin
Vücudunda ben olanlar dikkat! Ücretsiz tarama başlıyor: Hemen kontrol edin
Son Haberler
Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 23 Mayıs Salı hangi yollar açık hangi yollar kapalı?
Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 23 Mayıs Salı hangi yollar açık hangi yollar kapalı?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 23 Mayıs Salı hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 23 Mayıs Salı hava durumu nasıl olacak?
Erdğan, 2. turda kendisini desteleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, için ilk kez konuştu
Erdğan, 2. turda kendisini desteleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, için ilk kez konuştu
Bebeklerde Göz Kanlanması Neden Olur? Göz Kanlanması Ve Çapaklanması Nasıl Geçer?
Bebeklerde Göz Kanlanması Neden Olur? Göz Kanlanması Ve Çapaklanması Nasıl Geçer?
Türk doktorlar enfeksiyon riskini yüzde 70 azaltan kabin geliştirdi
Türk doktorlar enfeksiyon riskini yüzde 70 azaltan kabin geliştirdi
Rezene Çayı Faydaları Nedir? Kolik Bebeklere Rezene Çayı Ne Kadar Verilmeli? Bebekler İçin Rezene Çayı Tarifi!
Rezene Çayı Faydaları Nedir? Kolik Bebeklere Rezene Çayı Ne Kadar Verilmeli? Bebekler İçin Rezene Çayı Tarifi!
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'ndan son dakika Sinan Oğan açıklaması! "Artık kimse kimseyi kandıramayacak"
Kılıçdaroğlu'ndan son dakika Sinan Oğan açıklaması! "Artık kimse kimseyi kandıramayacak"
Zafer Partisi'nden açıklama! Sinan Oğan'ın kararı partimizi bağlamamaktadır!
Zafer Partisi'nden açıklama! Sinan Oğan'ın kararı partimizi bağlamamaktadır!
Gültekin Uysal, CHP Dalaman örgütünden Kemal Kılıçdaroğlu için oy talep etti!
Gültekin Uysal, CHP Dalaman örgütünden Kemal Kılıçdaroğlu için oy talep etti!
Sinan Oğan kararını açıklıyor! Cumhur ittifaka mı, Millet ittifakına mı katıldı?
Sinan Oğan kararını açıklıyor! Cumhur ittifaka mı, Millet ittifakına mı katıldı?
Çocuk ve Bebeklerde Öksürüğe Ne İyi Gelir? Öksürük Nasıl Geçer? En Hızlı Öksürük Kesici Nedir?
Çocuk ve Bebeklerde Öksürüğe Ne İyi Gelir? Öksürük Nasıl Geçer? En Hızlı Öksürük Kesici Nedir?
Yağmur Tanrısevsin'i incecik yapan o diyet! 1 ayda 7 kilo verme garantili!
Yağmur Tanrısevsin'i incecik yapan o diyet! 1 ayda 7 kilo verme garantili!
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi
Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi