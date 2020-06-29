Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 29 Haziran 2020 Pazartesi

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 29 Haziran 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 29 Haziran 2020 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 29 HAZİRAN 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PALANDÖKEN sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536488)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PALANDÖKEN sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536497)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BALKAN, GÜLBİN, TAMER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537005)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ATATÜRK, TOPAÇ sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKYİĞİT, ATATÜRK, BAĞLARBAŞI, CANDANER, DALKILIÇ, ENSAR, ILICA, KARABURUN, MERDİVEN, MERMER, MERYEM, MESCİT, MOR LEYLAK, PLEVNE, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELAM, SELSEBİL, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, İYİ NİYET sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537836)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BEYREK, DOĞANTEPE, HASAN HÜSEYİN, MALAZGİRT, MUAZZEZ, PEŞREV, YÜKSEK OKUL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ATATÜRK, BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ENSAR, ERCÜMENT, KATRE, ORUÇ REİS, SÜKUT, TEKCAN, TERAZİ, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, İZZET BEGOVİÇ, ŞAKİR sk / TAŞOLUK mah DEĞİRMEN ARKASI, KAİNAT, MİZAÇ sk 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538033)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BAYBORA, EGEMEN, GÜNTEKİN, NASRETTİN HOCA, NİLAY, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP sk / TAŞOLUK mah AKDENİZ, AYAZMA, BAHRİ, BERGÜZİN, BEYAZ LEYLAK, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EGEMEN, EMEL, FARABİ, FİGEN, GÖNÜL, GÜNBATIMI, HATEM, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KEMAL, KENT, KIZILIRMAK, NERGİS, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, RUMELİ, SAZLIK, SEVECEN, SÜMEYYE, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, ZENGİN, ÇAĞ, ÜNSAL, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, ŞENYURT sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537842)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), HİLAL sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, KARATAŞ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533783)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah HİKMET, ORKİDE sk 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536642)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALABORA, BALKAN, BAYINDIR, BAYKAL, BAŞER, BENLİ, BODUR, BOZKIR, DALGIC, DELİORMAN, DERVİŞ, DESTAN, ELATAN, ELMAS, ERGÜL, ERGÜN, GÖKKUŞAĞI, GÖZDE, HASAN ÖNEL, KAZIM KARABEKİR, KISA, KOBALT, PIRLANTA, PLEVNE, POYRAZ, TALK, ÇAVUŞ, ÜLKEM, ÜLKER, ŞAN sk / YEŞİLKENT mah G-64 sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah LALEZAR sk 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536647)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1627., 1640., 1641., 1642., 1643., 1644., 1648., OSMANOĞLU, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536181)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1649., 1654., MASLAK, ŞEHİT HAKAN TAŞAN sk / FATİH mah 1870. sk 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536182)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1866., 1867., 1870., 1871., 1872., 1873., 1875., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2331., 2333., 2335., 2336., 2337., MASLAK sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536183)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 52., 54., 56., 57., MEHMET AKİF, MİMAR SİNAN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537690)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ELVAN, ORHAN TUĞSAVUL sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534770)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, MENEKŞE 1, PAPATYALI, RESSAM NAMIK İSMAİL, TALATPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537723)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ABİDİN DİNO, ERGUVAN, ESKİ HAVAALANI sk 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524098)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ESKİ HAVAALANI sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524094)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ABİDİN DİNO, ERGUVAN, ESKİ HAVAALANI sk 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524095)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DÖRT KARDEŞLER, ESKİ HAVAALANI, SARI YAKUP sk 16:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524099)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 1. GEÇİT, 13., 15., 2. GEÇİT, 24., 9., KANTARCILAR, YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah FIRAT sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2532744)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah GAZİ KEMAL, MERCAN, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH sk 11:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536215)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU sk / MURATPAŞA mah 101., 102., 103., 104., 105., CUMHURİYET, DEMİRHİSAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk // ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2. sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2535167)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah FAHRİ GİZDEN, RÜŞTÜBEY ÇIKMAZI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533863)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ÇAĞDAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 1956., 1961., 1963., 2070. sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1833., 1849., 1850., 1854., 1965., 1966., 2014., 2015. sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537595)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 470., 470/1., 471., 472., 477., ADEM YAVUZ, CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536216)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah ARI, GÜVEN, KOVAN, LİLYUM, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, PAPATYA, PETEK, TEKİN, YEŞİLDAĞ, ŞAFAK sk 15:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2532559)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456., 463., 464., 465., 466., OZANLAR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534583)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 785., 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 824., DOĞAN ARASLI sk / SÜLEYMANİYE mah 771., 772., ISPARTAKULE sk 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533852)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / SÜLEYMANİYE mah 725., 737., 742., 743., 744., 745., 746., 747., 759., 767., 768., 769., 770., 771., 772., 773., 776., 777., 778., 779., 781., 782., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK, HACI BEKTAŞ VELİ sk 08:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533851)

- İSTANBUL ESENYURT ilce PINAR MAHALLESİ 1213. SOKAK 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2535778)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 2.ÇIRÇIR ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR TAHİRAĞA, ECDAT, ESENEVLER, ORDU sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah ECDAT, GAYE, ORDU, SERİNCE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2522908)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah AÇELYA, BELEDİYE, HACI AHMET, IŞILDAR, MERİÇ, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537701)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah TAYAHATUN sk / HOCAPAŞA mah DARÜSSAADE, KUM MEYDANI, NÖBETHANE, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk 09:30-12:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533804)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1024., 1058., 1059/1., 1061., 1061/1., 1062/1., 1063., 1064., 1064/1., 1065., 1067., 1068., 1069., 1072., 1073., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1188., İNÖNÜ sk / HÜRRİYET mah 290., PAŞAÇAYIRI sk 13:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533667)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah EREN sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536164)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET, TUNÇ, YEŞİLOVA YAN YOLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534610)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1213., SELÇUKLU sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537166)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1213., SELÇUKLU sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537162)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah CENNET sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.MERT, 1.NERGİS, 1.ÜLKÜ, ARİFBEY, DUT, ESKİ BAĞLAR, GENÇTÜRK, GÜNDOĞAN, GÜZELCE, HİLAL, MAHMUTBEY, NAYMAN, SARAL, ÇATALÇEŞME, ÇINARLIÇEŞME, ÖMRÜM, İDRİS PAŞA, İYİGÜN ÇIKMAZI sk 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537697)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.CİHAN, 2.KARADENİZ, 2.YALÇIN, HİSAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537733)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah ALAKARGA, DEVE KUŞU sk / SULTAN MURAT mah ANADOLU sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537775)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah BOĞAZİÇİ PARK EVLER sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537806)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AYDIN, BUDAK ÖZÜ, DENİZ., ERCİYES, RÜZGARGÜLÜ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537070)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-KISIRKAYA mah DENİZ ALASI, MUTLU. sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537299)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3104., 3105., 3106., 3108., 3110., 3111., 3112., 3113., 3114., 3115., 3117., 3118., 3122., 3123., 3124., 3125., 3127., 3128., 3129., 3130., 3131., 3132., ALTINKÖK sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534264)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ - GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, DEMİRSOY ÇIKMAZI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KARASİNAN, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk / 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536079)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BAŞKOMUTAN, DEDEBAYIR ÇIKMAZI, HACI PERVANE, HELVACI, MİS ÇIKMAZI, SANATKARLAR, ÇELTİK, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞİŞMANOĞLU sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536052)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536679)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, GÜMÜŞHANE, IŞIL, KÖZ, LALE, MÜJDE, SÜMBÜL 1, YONCALI, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞENGÜL sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533914)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, CİHAN, KÖZ, MÜJDE, ÇİLEK sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534847)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BENGÜ, BILDIRCIN, BULUT, CEMAL SURURİ, DEMİRCİ, GÜNEY 1, KARANFİL, KASIMPATI, MERİÇ, PELİT, RÜYA, ŞAHİKA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah CAN, KIR, TAÇ, TOPUZ, UĞUR, ŞAHİNLER, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537710)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, SALİH TOZAN sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, BİBERİYE, ELİF, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, UYSAL, ŞEKERCİLER sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537709)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah BAHTİYAR, DERSANE, HALASKARGAZİ, ITIR, KUYUMCU İRFAN, RUMELİ, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER, ŞAFAK sk / MEŞRUTİYET mah RUMELİ sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536595)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYHAN IŞIK, DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK, FULYA BAYIRI, GÜL 1, GÜVEN 1, MEHMETLER, MERSİNLİ AHMET, MİRALAY RAFET, NUR sk / FULYA mah DAĞLARCA, FULYA BAYIRI, FULYA BAYIRI ÇIKMAZI, KOZACIK, OTLUCA, OĞUZHAN, TOSUN, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR, ŞEHİT TUNÇ UNCU sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537307)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AYTEKİN KOTİL, ESER, FULYA BAYIRI, MERSİNLİ AHMET sk / FULYA mah AYTEKİN KOTİL, AYŞECİK, BALLICA, FULYA BAYIRI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537304)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1393., 1395., 1396., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536115)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 29/1., 29/2., 62/1., 62/2., 62/3., 62/4., 62/5., 63., 64/3., 64/4., 64/5., 64/7., 64/8., 65., 65/10., 65/11., 65/8., 67., 67/2., 67/3., 67/4., BEKİR SUBAŞI, MERV, SEBAHATTİN ZEREN, İSA YUSUF ALPTEKİN, ŞEHİT CEM AKGÜN sk / SÜMER mah 27., 27/11., 27/3., 27/4., 29/2., 29/8., 67. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534782)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.