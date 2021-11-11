BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 11 Kasım 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 11 KASIM PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 7935369

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah VİZE sk bölgelerinde 11/11/2021 00:00:00 - 11/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902580

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, BÜŞRA, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, ERCİYES, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/11/2021 00:01:00 - 11/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927255

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GÜLLÜCE sk bölgelerinde 11/11/2021 02:00:00 - 11/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7901337

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah MEDİHA sk bölgelerinde 11/11/2021 04:00:00 - 11/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927262

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PROF. MEHMET BOZKURT sk bölgelerinde 11/11/2021 04:00:00 - 11/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7926453

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BEYREK, DOĞANTEPE, HASAN HÜSEYİN, MALAZGİRT, MUAZZEZ, PEŞREV, YÜKSEK OKUL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ATATÜRK, BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ENSAR, ERCÜMENT, KATRE, MESİRE, ORUÇ REİS, SÜKUT, TEKCAN, TERAZİ, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7933324

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ANDIZ, BEGÜM, DİLDAR, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TÜLAY, ZARA, ÖZBİL, İSTİKBAL sk bölgelerinde 11/11/2021 10:00:00 - 11/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927406

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ATATÜRK, TOPAÇ sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, AKYİĞİT, ATATÜRK, BAĞLARBAŞI, CANDANER, DALKILIÇ, ENSAR, ILICA, KARABURUN, MERDİVEN, MERMER, MERYEM, MESCİT, MOR LEYLAK, PLEVNE, PİRİ REİS, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELAM, SELSEBİL, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, İYİ NİYET, ŞEYDA sk bölgelerinde 11/11/2021 10:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7935334

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AŞIK VEYSEL1, BALABAN, DERE, IHLAMUR YOLU, IRMAK, YAVUZ sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7952331

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİĞDEM, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 11/11/2021 13:00:00 - 11/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 7942319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1396., 1397., 1400., 1402., 1403., 1404., 1405., 1406., 1407., 1409., 1412., 1413., 1414., 1415., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1312., 1313., 1344., 1356., 1357., 1358., 1359., 1360., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927247

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 6., 7. sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7936359

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 11/11/2021 13:00:00 - 11/11/2021 18:08:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939349

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2271., 2295., 2341., 2343., 2346., 2347., 2348., 2350., 2360., 2361., 2363., 2364., 2365., 2366., 2367., 2368., 2369., 2370., 2371., 2372., 2373., 2375., BOSNA, KARANFİL sk bölgelerinde 11/11/2021 13:00:00 - 11/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 7927448

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2503., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, KÖPRÜ, SOĞUKSU sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946797

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 11/11/2021 09:30:00 - 11/11/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946801

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HACER HANIM, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 11/11/2021 11:30:00 - 11/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946811

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GÜLHATMİ, ULUBATLI HASAN, ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 11/11/2021 13:00:00 - 11/11/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-11-11 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 7939924

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞELALE sk bölgelerinde 11/11/2021 10:00:00 - 11/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 7879329

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 11/11/2021 00:01:00 - 11/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7957320

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah İNANÇ sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7957323

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 14., 16., 2. sk bölgelerinde 11/11/2021 10:00:00 - 11/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ ilçesinde 2021-11-11 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 7942326

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, ERENLER, IHLAMUR, OSMANLI sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7861341

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah OMUZDAŞ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ZERDE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KURTULUŞ sk / FERİKÖY mah AZAK, AÇIKYOL, BAYIR, BEYZADE, BOZKURT, CİVAN, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, KUYULARBAŞI, OKÇULAR, SAVAŞ, YENİ ALEM, ZARAFET, ŞAHİN, ŞEHİT ERDEM CANBAŞ, ŞEREF MERİÇ sk / PAŞA mah BATI sk / YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, BAYIR, CANAN, CEVİZ, CİN DERESİ, KAYISI, KOCABAŞ, OKÇULAR, SEFA, TARCAN, ÖZDEN, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 10/11/2021 00:00:00 - 10/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7861342

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah BÜYÜK ŞİŞHANE, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, SERDAR ÖMERPAŞA sk / CAMİİKEBİR mah BÜLENT DEMİR sk / HACIAHMET mah ALİ AĞA, ATEŞ BÖCEĞİ, DALFES, DEV SÜLEYMAN, DEVŞİRMELER, EBÛRIZA DERGAHI, ERMEYDANI, HAKEM, HORTUMCU, KABADAYI, KIR KAHYASI, NOTACI, OYA, SAFA MEYDANI, TEŞRİFATÇI, YAHYA KÖPRÜSÜ, YENİ ALEM, YOKUŞBAŞI sk / YENİŞEHİR mah AKSİ, ALÇAKDAM, AVŞAR, AYLIKÇI, BABADAĞ, BARDAKÇI, BEKÇİ MAHMUT, DÜZENLİK, DİREKÇİBAŞI, EKŞİNAR, FERAH, FİTİL, GÜLLECİ, HACI İLBEY, HAKEM, HORTUMCU, IRMAK, KABADAYI, KALKAN BOSTANI, KASAP HURŞİT, KATMERLİ, KERESTECİ ALİ, KOPUZLU, KOÇYİĞİT, KURTULUŞ FIRINI, KUYUCU KERİM, KÖMÜRCÜ LÜTFÜ, MANDIRA, MAVİŞ, MUHTAR SAADETTİN, MİRMİRAN, OYA, SAFA MEYDANI, SAKSAĞAN, SANDALCI, SU YOLU, TABUR AĞASI, TEŞRİFATÇI, TIRMIK, VARYEMEZ, YAMAN ALİ, YENİ BOSTANLI, YOKUŞBAŞI, ÇAVDAR, İSTİFÇİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AVŞAR, DİREKÇİ BAŞI, FENERCİ KADRİ, FEYLOSOF, KASAP HURŞİT, KURTULUŞ, MANDIRA MEYDANI, MİRİMİRAN sk / FERİKÖY mah ATEŞ BÖCEĞİ, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, YENİ ALEM sk bölgelerinde 11/11/2021 00:00:00 - 11/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7877340

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, KUZEY sk bölgelerinde 11/11/2021 10:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 7940661

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah AÇELYA 4, BALATA, BORA, BURCU, CUMHURİYET 3, DOLMABAHÇE, ERGUVAN, GÜLDEFNE, HANIMELİ 5, KARTOPU, KASIMPATI, KOLEJ, KUŞKONMAZ, MENEKŞE 4, PORTAKAL, RAUF DENKTAŞ, TEPECİK, YAMAÇ, ZARA, ÇİLEK 3, ÖZDOĞAN, ÖZGÜRLÜK, İLGİLİ, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 11/11/2021 01:00:00 - 11/11/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7936355

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AKEL, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEVKİ ARI sk / DİZDARİYE mah CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, ENVERPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK 1, HAMAM, IHLAMUR, KEMAL ATATÜRK, MİMAR SİNAN, İBRAHİM AHMETAĞA, İMARET CAMİ, İMARET CAMİ ARKASI, İNÖNÜ sk / FATİH mah UMUTREİS sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946840

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARI, BAŞAR 3, EFKAN, GÜNTEKİN, ITIR, KORKUT, MELDA, NARİN 1, YAZICI, YENİKÖY sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946879

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah OKYAY, TÜRKOBA, UFUK 2 sk / HÜRRİYET mah KAZIM KARABEKİR sk / MURAT ÇESME mah AKGÜL, BERFİN, BERKAY, DEVRAN, DİLER, ENGİN 3, GONCA, GÖKNUR, GÖKÇE, GÜLESER, HASRET, KESKİN, MEZİYET, MİRAÇ, NAZİRE, NERMİN, NİLSU, SELİN, SULTAN MURAT, TEPE, TÜRKAN, VALİ, YAYLA, ZAFER sk / TÜRKOBA mah FIRAT PLASTİK, KAYALAR sk bölgelerinde 11/11/2021 12:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 7927230

İSTANBUL ÇATALCA ilce -AKALAN mah sk bölgelerinde 11/11/2021 09:30:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946701

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah HAVRUZ sk bölgelerinde 11/11/2021 09:30:00 - 11/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 7957324

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 228., 229., 230. sk bölgelerinde 11/11/2021 11:00:00 - 11/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 7925333

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 11/11/2021 00:00:00 - 11/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7925350

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-21, G-22 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 336., 378., 383., 393., 447., 448., CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7903196

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 113., 116. sk / TURGUT ÖZAL mah 116. sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7952330

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1910., 1911., 1917. sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7932326

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2212., 2214., 2216., 2218., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2230., 2257., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah TURNA sk / OSMANGAZİ mah GAZİ sk bölgelerinde 11/11/2021 09:30:00 - 11/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 7927127

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946671

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI , CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇ OSMAN, GÖKÇAM, GÖRGÜLÜ, KORUK, MENDERES, PUSULA, URGAN, UZMAN, YEŞİLIRMAK, ÇAMPINAR, İNEBEY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, MİNE, YILDIZLAR sk bölgelerinde 11/11/2021 14:00:00 - 11/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7902351

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah BÜYÜK REŞİTPAŞA, KİMYAGER DERVİŞPAŞA, VEZNECİLER, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, ATATÜRK, BUKALİDEDE, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, YEŞİLTULUMBA, ŞEHZADEBAŞI, ŞİRVANİZADE sk bölgelerinde 11/11/2021 00:00:00 - 11/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7949353

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ZEYREK mah ATATÜRK, FERHATAĞA, HACI ÖMERPAŞA, HÜSAMBEY, KENDİR, KIRBACI, KOVACILAR, PİRİ, SERDAB, ÖMER EFENDİ, İMAM NİYAZİ, İTFAİYE sk bölgelerinde 11/11/2021 12:00:00 - 11/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 7927103

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 11/11/2021 00:05:00 - 11/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7937319

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah PULLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BİLGE, DADAŞ, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DUYGU, DİLARA, GÖLOVA, GÜL, LİMON ÇİÇEĞİ, NADİDE, NAMLI, YAYLA, YEŞİM, ZAMBAK, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇAYIR, ŞAİR, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 11/11/2021 00:05:00 - 11/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7904352

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, KEÇEYOLU, KÜÇÜKKÖY, NEZAKET, SAPAN, SİPAHİLER, YEŞİL, YEŞİM, ÇİMENZAR sk / MERKEZ mah AKALAR, ASİL, BARIŞ, CUMHURİYET, EŞREF, FERAH, GÜLDEMET, GÜNEŞ, HACI HASAN, HASTANE, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KARASU, KUBİLAY, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI, NECİPBEY, REŞADİYE, SERHAT, YAVER, ÇUKURÇEŞME, ÇİMEN sk bölgelerinde 11/11/2021 00:05:00 - 11/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927105

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 11/11/2021 00:05:00 - 11/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 7925337

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah SANCAKLI sk bölgelerinde 11/11/2021 00:00:00 - 11/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7925348

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ŞEHİT ER MUSTAFA KEMAL AKÇA sk / SANAYİ mah SANCAK, SANCAKLI sk bölgelerinde 11/11/2021 03:00:00 - 11/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

KAĞITHANE ilçesinde 2021-11-11 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 7910327

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA sk bölgelerinde 11/11/2021 00:01:00 - 11/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7910328

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah FABRİKALAR, KARADENİZ sk bölgelerinde 11/11/2021 00:01:00 - 11/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7910331

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, BEŞYOL YAN YOLU, FABRİKALAR sk bölgelerinde 11/11/2021 00:01:00 - 11/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7952316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SULTAN MURAT mah 1.MİLLET, 1.YEŞİL, 1.İPEK, 2105., 2106. ÇIKMAZ, 3.ORTA, 4.ÇİMEN, 6.MENEKŞE, EMSAL, NARLI, SERBEST, VATAN, YENİ sk / YENİ MAHALLE mah ATILGAN sk / YEŞİLOVA mah 1.BOZTEPE, 2.İNÖNÜ, BENHUR, EMSAL, KIRKPINAR, SEZENLER, YILDIZELİ, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgelerinde 11/11/2021 10:00:00 - 11/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7936366

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.BÜLENT, 1.FATİH, 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.KAYALI, 1.KORUTÜRK, 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 1.MENDERES, 1.OĞUZHAN, 1.SAZLI, 2005., 2006., 3.NAMIK KEMAL, 4.KARTAL, ALTINCAN, BAYAR, CEMAL GÜRSEL, ERTUĞRUL, GÜLBAHAR, KENAR, MESTAN, NESLİHAN, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN, ÖNER, ÖVER sk / TEVFİKBEY mah SEÇKİN sk bölgelerinde 11/11/2021 10:00:00 - 11/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 7891329

İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 11/11/2021 01:00:00 - 11/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930358

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah BEYAZITLI ÇIKMAZI, GAYE ÇIKMAZI, HAYRAT ÇIKMAZI, KONUK, NURİ PAŞA, VAKIFLAR ÇIKMAZI, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930356

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah DAMLA, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, KARAORMAN, KETEN ÇIKMAZI, KÜÇÜK BOZHANE, MALTIZ DERESİ, MUHTAR ALİBEY, NAZARLIK DERE, SEPETÇİ, YEMİŞLİ, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7932322

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BURÇİN sk bölgelerinde 11/11/2021 14:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 7947322

İSTANBUL SİLİVRİ ilce - SANCAKTEPE mah GÜRPINAR sk bölgelerinde 11/11/2021 01:00:00 - 11/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7947323

İSTANBUL SİLİVRİ ilce - SANCAKTEPE mah GÜRPINAR sk bölgelerinde 11/11/2021 03:00:00 - 11/11/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7948316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah OVA sk bölgelerinde 11/11/2021 05:00:00 - 11/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946684

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ ilçesinde 2021-11-11 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SULTANGAZİ

NO: 7904353

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364., 2364/1., 2364/2., 2364/3., 2364/4., 2390/1., 2390/2., 2391/1., 2391/2., 2393., 2425., 2425/1., 2425/2., 2425/3., MİMAR SİNAN, ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk / UĞUR MUMCU mah 2364. sk bölgelerinde 11/11/2021 00:05:00 - 11/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902410

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2367., 2369., 2377., 2378., 2379., 2382., 2383., 2384., 2385., 2386., 2386/2., 2387., C-1, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 11/11/2021 00:05:00 - 11/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902579

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2977., 2978., 2979., 2980. sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

mlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 7939361

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, BEŞKARDEŞLER, BEŞKARDEŞLER 1, BEŞKARDEŞLER 3 sk bölgelerinde 11/11/2021 00:00:00 - 11/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939362

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 14., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 11/11/2021 02:30:00 - 11/11/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7877048

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ, GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 11/11/2021 04:00:00 - 11/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939363

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 14., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 11/11/2021 05:00:00 - 11/11/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.