BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 11 Ocak 2022 Bağcılar, Beyoğlu, Silivri'de kesintiler saat kaçta olacak?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 11 OCAK SALI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 9412768

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, BANU, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KOCA YUSUF, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURSEDA, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SILA, SÜMELA, TOMRUKÇU, TOPLUM, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YILDIZBOSTANI, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, KUM sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 9224318

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, CANSU, G-108, G-111, G-114, G-115, G-116, G-221, G-222, G-223, G-27, G-34, G-40, G-410, G-57, G-588, G-84, ORKUN sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 9490243

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1138., 1139., 1140., 1144., 1145., 1146., 1147., 1160., MEHMET AKİF, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 11/01/2022 00:00:00 - 11/01/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490246

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2623. sk bölgelerinde 11/01/2022 02:30:00 - 11/01/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490247

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2590., 2593., 2594., 2595., 2596., 2597., 2598., 2601., 2602., 2603., 2604., 2606., 2618., 2619., 2622., 2623., 2630., 2631., KARAOĞLANOĞLU, MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 11/01/2022 02:30:00 - 11/01/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302786

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., FATİH, OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 708., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 11/01/2022 04:00:00 - 11/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9508318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1602., 1603., 1604., 1605., 1614., 1615., 1616., 1617., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2605., 2607., 2609., 2610., 2613., 2614., HALKALI, İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490177

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1772., 1773., 1774., 1775., 1777., 1779., 1780., 1781., 1782., 1783., 1784., 1785., 1786., 1787., 1788., 1789., 1790., 1791., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1895., 1896., 1899., 1900., 1917., 1918., 1920., 1921., 1948., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9448316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 675., 676., 677., 683., İSTANBUL sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 9513658

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, EFE, ELVAN, FERİT SELİMPAŞA, LATİF DİNÇBAŞ, ORHAN TUĞSAVUL, PAPATYALI, ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah ALPAY, BİRLİK, CAMİ 2, FERİT SELİMPAŞA, GÜRBÜZ, HABİB ÖZHAN, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MUCİZE, ORKİDE, SEVİNÇ, TUNA, UMUT, İLHAN sk bölgelerinde 11/01/2022 00:00:00 - 11/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9513659

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, KIZILELMA 1, REHBER sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, ALPER, BAĞCILAR, FERHAT, GÖKÇE, HÜDAVERDİ, KARAMUSTAFAPAŞA, NİLÜFER, REHBER, SERHAT 1, UMUT, ÜLKÜ, İLHAN, ŞİRİN 2 sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah HÜSEYİN TONYALI, ÇİMEN sk bölgelerinde 11/01/2022 02:00:00 - 11/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2022-01-11 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 9487392

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SANCAK sk bölgelerinde 11/01/2022 16:00:00 - 11/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 9487316



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 5., ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 11/01/2022 11:00:00 - 11/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 9487316



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 5., ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 11/01/2022 11:00:00 - 11/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ ilçesinde 2022-01-11 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYOĞLU

NO: 9206685

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah ABACI HALİM, ABDUSSELAM, AHRETLİK, ALT MALTIZ, BONCUK, CELALZADE, DERE KARŞISI YANI, ELVANDİREK, EMİN, ERDEN, ERENLER TEKKESİ, FISTIKLI BAHÇE, FİDAN, HALİL AĞA, KALFA YAMAĞI, KANDEMİR ÇIKMAZI, KUDÜM, MALTIZ, MUHİBBAN, OKUMUŞOĞLU, PEŞTEMALCI, SIVACI AHMET, TAŞCI AKİF, TOKAÇ, TUNÇ, TURŞUCU HÜSEYİN, TÜTÜNCÜ ABBAS, YENİ ÇIKSALIN CAMİİ, YEŞİM, ÇIKSALIN, ÇIKSALIN ARALIĞI, ÜÇ KARDEŞLER, ŞAHİNLER sk / PİRİPAŞA mah ABDUSSELAM, FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ÇIKMAZI, GÖKTUĞ, HALICIOĞLU YAĞHANESİ, KARAGÖZ, KUMBARAHANE, TURŞUCU HÜSEYİN, VEZNEDAR, ÇOPUR sk bölgelerinde 11/01/2022 00:00:00 - 11/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9303050

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, DENİZCİLER, GALATA ŞARAP İSKELESİ, KEMANKEŞ, MUMHANE, MURAKIP, ODUN MEYDANI, YUVA sk bölgelerinde 11/01/2022 10:00:00 - 11/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9412717

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ATAÇ, DEREİÇİ, KESKİN, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, ZERAFET sk bölgelerinde 11/01/2022 10:00:00 - 11/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9493325

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KADIMEHMET EFENDİ mah ARDA sk / KULAKSIZ mah ARDA, DOĞRAMACI KEMAL, DUT DİBİ, HALİL EFENDİ ÇIKMAZI, KULAKSIZ ÇEŞME, LAMİ ÇELEBİ ÇIKMAZI, NİSA MEKTEBİ, NİSA MEKTEBİ ÇIKMAZI, OKÇU YÜCEL, SEYİD ALİ MESCİDİ, ŞİMAL YILDIZI sk bölgelerinde 11/01/2022 10:00:00 - 11/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 9513892

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah SERDAR sk / HÜRRİYET mah ABACI, ACIBADEM, AFACAN, AHMET MİTHAT, AKBABA, AKDEMİR, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUŞ, AKSU, AKYAR, AKÇAY, ALAZ, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ASİLLER, ATATÜRK 2, AYDEDE, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, BAŞAK 2, BERAAT, BÜLBÜL, BİRUNİ, DARBOĞAZ, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, EĞİTİM, FETHİPAŞA, GÜL, GÜVERCİN, GÜVERCİNLER ÇIKMAZI, HANIMAĞA, HAVUZ, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, KAVAK, KEKLİK, KIRLANGIÇ 2, KÜÇÜK, MİLLET, OKUL 2 ÇIKMAZI, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, ORTANCA 2, REÇİNE, RÜZGARLI, SAKA 2, SAKİNE, SERHAT, SEVCAN, SEVİLAY, SIĞIRCIK, SOFULAR, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞANLIK, SOĞUKÇEŞME, SUKUNET, SULTAN, SUNA, SUYOLU, SÜMER, SÜNGER, SİCİM, SİMİT, TAN, VAKIF, ZAMBAK 3, ÇAKILTAŞI, ÇOLPAN, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk / ULUS mah KELEBEK, TAVŞAN sk bölgelerinde 11/01/2022 01:00:00 - 11/01/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 9412745

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AKBAYIR, KARACAKÖY sk bölgelerinde 11/01/2022 09:30:00 - 11/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9412747

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 11/01/2022 09:30:00 - 11/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 9302780

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 154., 155., 156., 157., 158., 160., 161., 174., AZİZİYE, MERCAN, PASİNLER sk bölgelerinde 11/01/2022 00:01:00 - 11/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302782

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT, GİYİMKENT 13., GİYİMKENT 15., GİYİMKENT 17., GİYİMKENT 18., GİYİMKENT 19., GİYİMKENT 20., GİYİMKENT 7., GİYİMKENT 8., VADİ sk bölgelerinde 11/01/2022 00:01:00 - 11/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302784

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 319. sk / NİNE HATUN mah 124., 125., 126., 127., 128., 129., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 141., 142., 143., 144., 154., AZİZİYE, HORASAN, MALAZGİRT, MERCAN, PASİNLER sk bölgelerinde 11/01/2022 04:00:00 - 11/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9412726

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 69., ATATÜRK, MELİKŞAH sk / MİMAR SİNAN mah 71/1., 86., ATATÜRK, SELİMİYE sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9412731

ISTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk İSTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk bölgelerinde 11/01/2022 10:00:00 - 11/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9412728

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah NİĞBOLU, YILDIZ sk / NAMIK KEMAL mah 31., 32., 33., 4., 41., 42., MOSTAR, NİĞBOLU, YILDIZ sk bölgelerinde 11/01/2022 10:00:00 - 11/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 9302951

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 466., 473., 474., HACI BEKTAŞ VELİ sk / SULTANİYE mah 602., 610., 614., 615., 616., 635., 638., 639., 641., 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., 654., 656., 705., 706., 707., AŞIK ŞENLİK, BALIK YOLU sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 11/01/2022 00:00:00 - 11/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9513672

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1377., 1386., 1387., 1389. sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9395316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1122., 1140., 1156., 1187., BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302766

İSTANBUL ESENYURT ilce -GÜZELYURT(HARAMİDERE) mah sk bölgelerinde 11/01/2022 10:00:00 - 11/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 9302676

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI , CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇ OSMAN, GÖKÇAM, GÖRGÜLÜ, KORUK, MENDERES, PUSULA, URGAN, UZMAN, YEŞİLIRMAK, ÇAMPINAR, İNEBEY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, MİNE, YILDIZLAR sk bölgelerinde 11/01/2022 00:05:00 - 11/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9303172

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah KEMER sk bölgelerinde 11/01/2022 01:00:00 - 11/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9412729

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah AKAT, AKSU, GÜRBÜZLER, MUHTAR CELİL KULAKSIZ, SÜMER sk bölgelerinde 11/01/2022 11:00:00 - 11/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 9115378

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, BÜYÜK POSTANE, HEKİM ÇIKMAZI, MUHZIRBAŞI sk / HOCAPAŞA mah ANKARA, HOCAPAŞA, HOCAPAŞA CAMİİ, HOCAPAŞA HAMAMI, MURADİYE, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 11/01/2022 00:00:00 - 11/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9115381

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN, VEZNECİLER sk / BEYAZIT mah BEYAZIT sk bölgelerinde 11/01/2022 03:00:00 - 11/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 9302684

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 11/01/2022 00:05:00 - 11/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9461316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1038., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1050., 1051., 1057., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1072/1., İNÖNÜ sk / KARADENİZ mah 1103., 1113., 1113/2., 1114., 1116., GENERAL ALDOĞAN, HAMİDİYE, NAMIK KEMAL, ZİYA GÖKALP, ÇAKIRCALI sk bölgelerinde 11/01/2022 09:30:00 - 11/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9255316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 559., 561., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 11/01/2022 11:00:00 - 11/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

GÜNGÖREN ilçesinde 2022-01-11 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KAĞITHANE

NO: 9504316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHÇEM, BAHÇEM ÇIKMAZI, BANU, BASAMAK, BATANAY, BESTE, BOLAYIR, BOSTANCI, BÜKÜM, BÜLENT, CANİK, DUMAN, GÜMÜŞ, GÜZEL YONCA, HANZADE, KOÇ, SULTAN SELİM, TEKNİK, YÜZÜAK, İZCİ, ŞENKARDEŞLER sk / YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE, UÇKU, ŞEKER, ŞENKAL sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM, AKŞEN, ARMAĞAN, ARİF, ASİL, ATLI, AYAN, AYARCI, AZİM, DEVRAN, ECDAD, GÜZELDERE sk bölgelerinde 11/01/2022 09:30:00 - 11/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9503329

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BEYZADE, BİLGİN, TABİP, TADİLAT, TAŞÇI sk bölgelerinde 11/01/2022 09:30:00 - 11/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 9412849

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1.MERCAN, 1.ÖZTÜRK, 1.İKİZLER, 1805. ÇIKMAZ, 1806., 1807., 2.HAKAN, 2.MURAT, 3.CAN, AYTEKİN, BALTACI, BAĞLAR, ERSÖZ, KARDEŞLER, NEBİOĞLU, SAKIZ, ÇAĞRI, ÖZCAN sk bölgelerinde 11/01/2022 00:01:00 - 11/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9412859

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -KEMALPAŞA mah sk bölgelerinde 11/01/2022 00:01:00 - 11/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9487377

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 4.TUNA, AYDOĞDU, İKİTELLİ sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 9302783

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah EGEMEN, ESKİ KİLYOS, ESKİ ZEKERİYAKÖY, KİLYOS, NALBANT ÇEŞME. sk / MERKEZ mah NALBANT ÇEŞME, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302925

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah DEREBOYU., HAMAM, KURŞUNLU, SARIYER, İSTİNYE CAMİ sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8896130

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AMBER ÇIKMAZI, BAHRİYELİ, DEMİR TULUMBA, DOĞRAMACI EMİN, DİRHEM, GELİNCİK, GÜLHATMİ, HAMİT VEHBİ ÇIKMAZI, KERAMİBEY, KERESTECİ ZÜHTÜ, KORUCU, KÖYBAŞI, KÜRKÇÜ FAİK ÇIKMAZI, MERDAN, MÜBAŞİR, SEMENDER, TERZİBAŞI, YALI, YARIŞ, YENİ BOSTAN, YENİKÖY YAĞHANESİ, ÇELEBİ DERESİ, ÇİFTE FABRİKA sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8896132

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DAİRE, DEFİNE, KÖYBAŞI, VAPUR İSKELESİ sk bölgelerinde 11/01/2022 11:00:00 - 11/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 9115961

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDESTEN, BERHAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALİM ULUŞAHİN, KADİR, KATKI, KAYNAK, PEMBEGÜL, PINAR, TANDOĞAN, YELKEN ÇIKMAZI, ÇAĞAN, ÜLKÜ, İLKEM sk bölgelerinde 11/01/2022 01:00:00 - 11/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9513681

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINÇEŞME sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9514043

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302585

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ALARA, ALSANCAK, ALTAN, ATANUR, EKREM, ERKAM, FEHMİ, FEYZAN, GİRAY, HAYDAR ALİYEV, ILGAR, ISITAN, LİRİK, SULTANBEY, TAFLAN, TAYYARE, TOYGAR, ULUÇ, YALIKÖY, YEKTA, ŞAFİ, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 11/01/2022 09:00:00 - 11/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9493320

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah GAZİPAŞA, KRİSTAL, KÜRE, NAMIK KEMAL, YALNIZ, YUSUF ZİYA KAYA, ZİYA GÖKALP, ÇAYBAŞI, İLKYAZ, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ sk / ORTAKÖY mah ÖKTEN sk / İSMETPAŞA mah NAMIK KEMAL, YÖRÜK sk bölgelerinde 11/01/2022 10:00:00 - 11/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9513736

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, HARMAN, KARADENİZ, KARÇİÇEĞİ, MAHİNUR, YELPAZE, YUNUS NADİ, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk bölgelerinde 11/01/2022 13:00:00 - 11/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 9303066

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, TANYOLU sk bölgelerinde 11/01/2022 14:00:00 - 11/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 9302685

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1343., 1344., 1345., 1347., 1347/1., 1348., 1349., 1351., 1351/1., 1352., 1353., 1353/1., 1365., 1366/1., 1368/1., 1369/1., 1370., 1371/1., 1442., 1442/1., 1443., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 1452., MİLLET, İSMETPAŞA, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1348., 1349., 1351., 1352., 1442/1., 1443., 1452., 1457., 1458., 1459., 1464., ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk bölgelerinde 11/01/2022 00:05:00 - 11/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2022-01-11 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.