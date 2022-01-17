BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 17 Ocak 2022 Çatalca, Küçükçekmece, Silivri'de elektrik kesintileri ne kadar sürecek?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 17 OCAK PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY ilçesinde 2022-01-17 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

AVCILAR

NO: 9626317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, FİDAN, KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MAREŞAL, MİMARSİNAN, NERGİS, ORHAN GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, URAN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 17/01/2022 02:00:00 - 17/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9586298

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, FİDAN, KANARYA, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, URAN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 9747864

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 17/01/2022 00:00:00 - 17/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747867

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2265., 2266., 2267., 2268., 2269., 2270., 2283., 2385., 2386., 2387., 2388., 2392., 2393., 2394., 2395., 2396., 2398., 2399., ORHAN GAZİ, YANYOL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 17/01/2022 00:00:00 - 17/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 9509333

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ARDA, EREN , GENÇ OSMAN 1, KÖPRÜLÜ, LATİFE, MİTHATPAŞA, NAMIK KEMAL 1, RÜSTEMPAŞA, SOKULLU 1, TEPECİK , TUNA 1, YAPRAK 1, ÇELİK , ÇORUH, ŞAHMERDAN sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 9828256

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah FLORYA, YAN, ÇEKMECE YOLU sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah ALTAY, AVCILAR, BİLLUR, CAMİ GİRİŞİ, DİRSEK, EFELER, FLORYA, FLORYA ASFALTI ÇIKMAZI, MEKTEP, MEYDAN, TEZGEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN, İÇ sk bölgelerinde 17/01/2022 09:30:00 - 17/01/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9902370

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HULUSİ DEMİRELLİ, RIFKI IŞIK, SAMİ AYANOĞLU, YAKUP ŞEVKİ, ŞEHİT ER RIDVAN MERT sk bölgelerinde 17/01/2022 12:30:00 - 17/01/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2022-01-17 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAYRAMPAŞA

NO: 9658716

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AFŞAR, ATA, ATAKAN, BÜYÜK COŞKUN, DERİCİLER A BLOK, DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER E BLOK, DERİCİLER F BLOK, ESNAF, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, PINAR, ULUYOL, YENİTAŞ, ÖZDEN, İNAN, ŞENGÜL, ŞENLİK sk bölgelerinde 17/01/2022 00:01:00 - 17/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9658723

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, CİHAN, FATİH, GÜMÜŞYOLU, KANARYA sk / MURATPAŞA mah 10., 105., 106., 107., 109., 11., 12., 8., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, EDİRNE, EGE, ELAZIĞ, ERDEK, EREĞLİ, EVCİ, KAMİL sk bölgelerinde 17/01/2022 04:00:00 - 17/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9658722

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DEMİRHİSAR sk bölgelerinde 17/01/2022 04:00:00 - 17/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9853316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 100. YIL, ANT, BURÇ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IHLAMUR, KIR, KIZILIRMAK, ULUDAĞ, ÖZER, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9854316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAĞLAR, FETİH, ZAMBAK, ÇARŞI sk / VATAN mah AKARSU, ATEŞ, BARUT, BAĞLAR, BEGONYA, ESEN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, FAİK AĞA, GÜRKAN, KÜÇÜK MİLLET, MİLLİYET, RUMELİ, ÇARŞI, ŞAHİN sk bölgelerinde 17/01/2022 10:00:00 - 17/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 9702839

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah MÜVEZZİ, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 17/01/2022 10:00:00 - 17/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ ilçesinde 2022-01-17 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYOĞLU

BEYOĞLU ilçesinde 2022-01-17 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-01-17 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ÇATALCA

NO: 9856316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah BEGÜM, CAMİ, USLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/01/2022 00:30:00 - 17/01/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9858316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ADEMEFENDİ, ATAOL BEHRAMOĞLU, CAMBAZ, DİK, FETİH, GÖK, KALEARKASI, KARADENİZ, MEHMET ŞANLI, MUHTAR ENVER ÇAĞLAYAN, MUKADDER ÖKTEN, PETEK, PİYALE, TOPUKLU, ULU CAMİ, VEZİR FERHATPAŞA, YILDIRIM, ÇUKURÇEŞME, ÖRNEK, ÖĞRETMEN GALİP AKSU, ŞEHİT KADRİ ÇAKMAKYAPAN sk bölgelerinde 17/01/2022 01:30:00 - 17/01/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9858317

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah AKALIN, ARA, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, DİSPANSER, EGEMENLİK, ENES ÇIKMAZI, GÖKTUĞ, KADER ÇIKMAZI, KAHYA, KALAMIŞ, KALBUR, KALEM ÇIKMAZI, KALENDER, KALFA, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KANAL, KARACAKÖY, KAÇKAR, KAİNAT, KORAL, PARK, SAMATYA, SERAMİK, SULARBAŞI, TEBESSÜM, YENİ, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İNDERE, İRADE ÇIKMAZI, İTİBAR, İTİMAT, İŞTİRAK sk / ÇANAKÇA mah KARACAKÖY sk bölgelerinde 17/01/2022 05:00:00 - 17/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9902334

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 17/01/2022 11:30:00 - 17/01/2022 18:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9902336

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- NAKKAŞ mah ALACA, ALİ RIZA EFENDİ, AYŞULE, BARIŞ, COŞKUNDERE, DERİNDERE, DESEN, ESKİCİ BABA, EYÜP PEHLİVAN, GÜNDOĞUŞU, HACI TEVFİK, HARMANLIKLAR, HÜRREM, KOŞUYOLU, MASLAK, NAKKAŞ, NARLI, OTLUK, PAŞAÇAYIRI, RÜYA, SADIK ONBAŞI, TEKİN, VURAL, YAZLIK, ZEYREK, ÇANGIR, ÇARŞI, ÇETİNER, ÖRENBAYIRI sk bölgelerinde 17/01/2022 11:30:00 - 17/01/2022 18:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 9855316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 944., 945. sk bölgelerinde 17/01/2022 10:00:00 - 17/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9828000

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GAR, GAZETECİ, ULUDAĞ sk bölgelerinde 17/01/2022 11:00:00 - 17/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 9747881

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1140., 1148., 1151., 1152., 1154., 1155., 1157. sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747873

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1152. sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9704326

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 301. sk / İNCİRTEPE mah 232., 233., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 17/01/2022 10:00:00 - 17/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 9816316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah AĞAÇLI KÖY YOLU sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9115388

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah MİMARSİNAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / MERKEZ mah 3. BAĞLAR, 3. SELVİ, 4. BAĞLAR, 5. BAĞLAR, 6. BAĞLAR, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, GONCADAL, GÜVERCİN, HAYDARPAŞA, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KÜÇÜK YILDIZ, KÜÇÜKSELVİ, MERİÇ, SANATKAR, SELVİLİ, TEPE, YENİGÜN, YEŞİL YAPRAK, YEŞİL ŞİMŞİR, YEŞİLOVA, YEŞİLTEPE, YILDIRIM BEYAZIT, YONCA, ÇAYIRLI, ÇAYIRLI EVLER, İSTİKLAL sk / ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 9., SOKULLU MEHMETPAŞA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUMRU sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9115386

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ARI ÇIKMAZI, ARI, GÜNEŞ, ZAFER sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9748037

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9812316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KELEBEK, 1.LEVENT, 2.ORTANCA, CUMHURİYET, KADİFE, ORMAN, YEŞİM sk bölgelerinde 17/01/2022 12:00:00 - 17/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

FATİH ilçesinde 2022-01-17 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 9748057

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, 2. KUYU, BADEM, BAYIR, BERCESTE, DENİZ, EYNESİL, GÜLER, GÜVEN, LALE, PINAR, SULTAN, SÜZER, ŞAFAK sk bölgelerinde 17/01/2022 00:05:00 - 17/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9748053

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DOLUNAY, 1.FİLİZ, 1.NEHİR ÇIKMAZI, 4.LEYLAK, 6.SÜMBÜL, AVCITEPE, ESEN, MALAZGİRT, MENEKŞE, MERDİVENLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, UZUN, UĞURLU, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YALÇINKAYA, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / SAKARYA mah 1.SARMAŞIK, HOYRAT, MİMARSİNAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇİÇEKLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CEVHER, ORTANCALI, SÖĞÜTLÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YILDIZTABYA, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 17/01/2022 00:05:00 - 17/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9748004

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 166. sk bölgelerinde 17/01/2022 09:30:00 - 17/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747998

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1303., 1304., 1305., 1306., 1314., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 17/01/2022 09:30:00 - 17/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9658520

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1014., 1015., 1016., 1017., 1018., 1019., 1020., 1021., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1038., 1038/1., 1039., 1047., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 17/01/2022 10:00:00 - 17/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9658521

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah SERAP sk / ÇIRÇIR mah 1.BETÜL ÇIKMAZI, ATAÇ, BAŞAK, BETÜL, DÖNEN, DÖNMEZ, GÖKYÜZÜ, GÜROL, GİDEN, NİHAL, OYA, SELİM, ULUDAĞ, ÖNCÜ, ÜNAL, İLİM sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk bölgelerinde 17/01/2022 10:00:00 - 17/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

GÜNGÖREN ilçesinde 2022-01-17 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KAĞITHANE

NO: 9868318

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ÇAVDAR sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, DALGIÇ, DEMİRBAŞ, DONANMA, DÜZENLİ, ULUBAŞ, YILDIRIM, ÇELİK sk bölgelerinde 17/01/2022 10:00:00 - 17/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 9771316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ALPARSLAN, 1.CENGİZ TOPEL, 1.EREN, 1.MERİÇ, 1.ORTA, 1.YAYLA, 1.ÇAPRAZ, 2.GÜNEŞ, 29 MAYIS, AYKIRI, ER, KIZILKAYA, MANSUROĞLU, SERHAT, ZEYBEK, ÇİZMECİ, ÖZ sk / KEMALPAŞA mah GÜLLÜ sk / MEHMET AKİF mah ARİF HİKMET sk / SULTAN MURAT mah EMSAL, GÜRAY, MANSUROĞLU, ÇİZMECİ sk / TEVFİKBEY mah MİMARLAR sk bölgelerinde 17/01/2022 00:01:00 - 17/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9773316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1010., 2.ŞİRİN, BAHADIR, BAĞLAR, DELİ ORMAN, EĞRİ, SAYGI, SEKMAN, TOKGÖZ, TÜRE, USLU, ZÜMRÜT, ÖZDEMİR, ÖZGÜR, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgelerinde 17/01/2022 00:01:00 - 17/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9772316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah ZÜMRÜT sk bölgelerinde 17/01/2022 00:01:00 - 17/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9880316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 5.ENGİN, DÜZ, TEMEL sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9828080

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah KÜME sk / YEŞİLOVA mah 1.FIRAT, 2.ŞANLI, 3.GAZİ, 3.GÜNDOĞDU, DUMLUPINAR, KOCATEPE sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9884317

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, ÇAMLIK sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 9859316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 17/01/2022 09:30:00 - 17/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 9827896

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AFŞİN, AKALIN, ATABEY, BAĞDAT, BAĞIŞ, BAŞYAYLA, DEMİRBİLEK, DUYAR, FIKIH, GÜVENLER, HAYDAR ALİYEV, KALAYCI, KOBAL, KİRİŞHANE, PEKGÖZ, RUMUZ, SARAYCI, SARIHAN, SARPLIK, SERRA, SÜMEYRA, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TÜFEKÇİ, VARLI, YENİBAHAR, ÇANAKKALE, ÇOLAK, ÖZDAĞ, ÖZKUL, ÜRETKEN, ÜÇPINAR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEYH EDEBALİ sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9827898

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ATAÇ, DUYAR, GÜNTEKİN, GÜVENLER, GİRAY, HAKDEMİR, KARADUMAN, KİRİŞHANE, ORTAKLAR, PEKGÖZ, SEZGİ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÖZDAĞ sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9827895

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ARDAHAN, AYRILIK, BAĞDAT, BEYAZLALE, BÜLENT, DENİZLİ, ERKUT, ERTUĞRULGAZİ, EVVEL, FERİT, GECE, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, KATMAN, KAYALIK, KAZANCI, KILIÇLI, KOBAL, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, MEHPARE, MEMDUHOĞLU, MODEL, MÜZEYYEN, NİMETULLAH, PEKGÖZ, RAHMİ, SARPLIK, SEBA, SUSURLUK, SÜMEYRA, SÜZEN, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TURGAY, YAKINDOĞU, YALIKÖY, ÇANAKKALE, ÇİÇEKLİ, ÜÇPINAR, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEKERPARE, ŞİLE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9827927

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ÇAMLICA sk / İSMETPAŞA mah FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 17/01/2022 10:00:00 - 17/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ ilçesinde 2022-01-17 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SULTANGAZİ

NO: 9115389

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BOSNA, KERVAN ÇIKMAZI, SİTELER CAMİİ, ÖĞRENCİ sk bölgelerinde 17/01/2022 09:00:00 - 17/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9827916

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAMLI, NERGİS, NEŞE, OKUL YOLU, PAPATYA, PELİKAN, PELİN, PETEK, PINAR, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SALKIM, SARDUNYA, SARNIÇ, SELAM, SELVİ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, VAKFIKEB bölgelerinde 17/01/2022 12:30:00 - 17/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 9658720

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 17/01/2022 00:01:00 - 17/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.