BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 18 Ekim 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 18 EKİM PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 7798353

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818487

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAZMA, BEHİYE, BOZDOĞAN, CANNUR, DARI, MUAZZAM, MÜRVER, PİNHANİ, RUHSAR, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, ÇAVUŞOĞLU, İMRAHOR sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7811317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AKGÜNAY, AYASOFYA, AYFER, BALABAN, BEKİR, CONK BAYIRI, CİVANMERT, GÖKYÜZÜ, GÜLDALI, HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAHMUTPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, NALLI, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, İLKBAHAR, ŞEHMUZ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 18/10/2021 12:00:00 - 18/10/2021 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817341

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 18/10/2021 14:00:00 - 18/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7797510

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ARIKAN, BAKRAÇ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798637

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah YİĞİT, ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 18/10/2021 13:00:00 - 18/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 7818071

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YILDIZTEPE mah sk bölgelerinde 18/10/2021 00:01:00 - 18/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818070

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1021., 1024., 1025., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 354., 418., 422. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/3., 26/4. sk bölgelerinde 18/10/2021 00:01:00 - 18/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818072

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2101., 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 633. sk / TUNA mah 659., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 666., 666/1. ÇIKMAZ, 667., 668., 670., 681., MAHMUTBEY, OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde 18/10/2021 04:00:00 - 18/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798239

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 666., 668., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817116

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1110., 1114., 1115., 1116., 1117., 1118., 1119., 1120., 1124., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1132., 1133., 1135., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEVLANA sk / YAVUZ SELİM mah 1061., 1064., CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 7802341

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, HANIM, KANDİL, KANDİLLİ 1, KARAMURAT, KUŞÇU, MUMCU, PINAR 1, TEYYARE, ZAFER, ŞAMDAN, ŞEFKAT sk bölgelerinde 18/10/2021 00:00:00 - 18/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7802345

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BADEM, DUMAN, ESKİ EDİRNE YOLU, KANDİL, KANDİLLİ 1, KUŞÇU, MALAZGİRT, PAŞA, PİRİNÇ, SELİN, ÇANDAR, ÖZTÜRK, ÜLKÜ 1, ŞAMDAN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 131., MALAZGİRT, MENDERES sk bölgelerinde 18/10/2021 00:00:00 - 18/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7802357

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk bölgelerinde 18/10/2021 05:00:00 - 18/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818360

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah DEREBOYU 1, MAHMUTBEY 12., ÇİĞDEM 1 sk bölgelerinde 18/10/2021 09:30:00 - 18/10/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818363

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SARAY, ÇAYIROVA sk bölgelerinde 18/10/2021 10:30:00 - 18/10/2021 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818354

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, DELİ HÜSEYİNPAŞA, ÖDÜL sk bölgelerinde 18/10/2021 12:30:00 - 18/10/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 7819473

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah RUŞENBEY, TERAKKİ, TERAKKİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818803

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BASINKÖY İSTANBUL, HAT ÜSTÜ sk bölgelerinde 18/10/2021 11:00:00 - 18/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 7809364

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEMOKRASİ, TUNALI sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7809365

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YEŞİL VADİ sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7809366

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YUNUS EMRE sk bölgelerinde 18/10/2021 11:00:00 - 18/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7802376

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BAHÇEŞEHİR YANYOL sk bölgelerinde 18/10/2021 15:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798886

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ sk bölgelerinde 18/10/2021 16:00:00 - 18/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 7818519

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah PINAR sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ÇIRÇIR, 2.YAKUT, 2.ÇIRÇIR ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BES. İBRAHİMAĞA, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, BESTEKAR TAHİRAĞA, CEMAL REŞİT REY, ECDAT, EYYUBİ MEHMETBEY, ORDU, SAADETTİN KAYNAK, SADETTİN HEPER sk / SİLAHTARAĞA mah 2.ŞAHİN, ALTIN ORDU (ORDU), BİLLUR, KANARYA, KEMAL REİS, SİLAHTARAĞA, ŞAİR FİTNAT HANIM, ŞEHİTLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah ORDU sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818331

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BARBAROS, CEBERHAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 18/10/2021 13:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7816370

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, MUTLU, TUĞCULAR sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817428

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah KRİZANTEM, LEVENT sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 7798303

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ORHANGAZİ sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798887

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

BEYOĞLU ilçesinde 2021-10-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 7818508

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah SERDAR sk / HÜRRİYET mah ABACI, ACIBADEM, AFACAN, AHMET MİTHAT, AKBABA, AKDEMİR, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUŞ, AKSU, AKYAR, AKÇAY, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ASİLLER, AYDEDE, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, BÜLBÜL, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, FETHİPAŞA, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, KIRLANGIÇ 2, MENEKŞE 2, MEVSİM, MİLLET, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, ORTANCA 2, RIHTIM, RÜZGARLI, SERHAT, SEVİLAY, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞUKÇEŞME, SULTAN, SUYOLU, SİMİT, TAN, VAKIF, ÇATALCA YOLU, ÇOLPAN, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk / ULUS mah ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 7817327

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADNAN DİNÇER, AHMET DUYMAZ, ALİPAŞA, ARDIÇ, ARPALIK, ATATÜRK, BAHTINUR, BAHTİYAR, BAHÇIVAN, BEGÜM, BİLGEHAN, BİLGİNUR, CAMİ, CELAL YÜCEL, CİHANGİR, DARI, DEDEKORKUT, DR. MEHMET ALİ, DİKMEN, EGE, ERENLER, ERGUVANLI, ERKİN BALABAN, ERÇETİN, FERHAT AYGEN, GÖÇMENLER, GÜNEY TEZ, GÜZEL ÇIKMAZI, HAYRİ UĞUR, HAZİNE, HOCA AHMETEFENDİ, KADRİ DUYMAZ, MEHMET ÖZCAN, MEŞE, NACİ ÇAM, NEYZEN, NİYAZİ KARADUMAN, ORTA, ORTA SOFA, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, RIZA ÖZDEN, SEFERAĞA, SEZAİ BÜRGE, SÜLEYMAN ÖCAL, TAHTAKÖPRÜ, TAŞKÖPRÜ, TEVFİK TEZCAN ÇIKMAZI, TOPLU KONUTLAR, TOPOROZ MUSTAFA, USLU ÇIKMAZI, YATIR, YELDEĞİRMENİ, YUSUFHOCA, ÇETİNCE, ÇEŞME, ÖĞRETMEN CEMAL ARAL, ÖĞRETMEN MEHMET CAVİT TALAY, ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN, ÖĞRETMEN NİHAT ERDEM, ÖĞRETMEN İLHAMİ ERDEM, ÖĞRETMEN ŞEHABETTİN AKALIN, İCADİYE, İHSANİYE, İKİZLER, İMAM SIRRI PEKŞEN, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN, ŞEFKAT ÇIKMAZI, ŞEHİT PİLOT DÜNDAR ÇIKMAZI, ŞEHİTLER, ŞERAFETTİN ARDA, ŞEYHÜLİSLAM sk / KALEİÇİ mah AKAT, AVŞAR, BAHAR sk bölgelerinde 18/10/2021 01:00:00 - 18/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 7818074

İSTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk bölgelerinde 18/10/2021 04:00:00 - 18/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818466

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 668., TUNA sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818102

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 56., 58., SEMERKANT, YILDIZ sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818322

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 159., 160., 161., PASİNLER sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818326

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 492., 493., 493/1. sk bölgelerinde 18/10/2021 11:00:00 - 18/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818323

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 247., GELİBOLU sk bölgelerinde 18/10/2021 11:00:00 - 18/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 7799472

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ENVERPAŞA, MERİÇ, SÜLEYMAN DEMİREL, YAKUP CEMİL sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7803002

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1038., 1040., 1041., 1042., 1043., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817373

İSTANBUL ESENYURT ilce -YEŞİLKENT mah sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817043

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 725., 737., 743., 747. sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 7799460

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AĞAÇKAKAN , ESKİ EDİRNE ASFALTI, MADEN, MÜŞERREF , SEYMEN , ÇINGIRAK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HANIMELLER sk / HABİBLER mah 2691., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818099

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah BOSTAN sk / NİŞANCI mah BABA HAYDAR, BABA HAYDAR KUYUSU, MAGRİBİ, SELAHİ MEHMETBEY, SELAHİ ÇIKMAZI, ZALPAŞA sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7798734

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİ KUŞÇU mah sk / ATİKALİ mah sk / AYVANSARAY mah sk / BALAT mah sk / CİBALİ mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / HOCAPAŞA mah sk / KALENDERHANE mah sk / KARAGÜMRÜK mah sk / MERCAN mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk bölgelerinde 18/10/2021 03:00:00 - 18/10/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798749

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALEMDAR, GÜZEL SANATLAR, KÜÇÜK, ZEYNEPSULTAN CAMİİ, ÇATALÇEŞME sk / HOCAPAŞA mah HÜKÜMET KONAĞI sk bölgelerinde 18/10/2021 04:00:00 - 18/10/2021 04:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 7816568

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 772., 773., 774., 774/1., 775., 776., 778., 781., 785., 788., 788/1., 789., 790., 793., 794., 795., 802., BARBAROS sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2390/1. sk bölgelerinde 18/10/2021 00:00:00 - 18/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798683

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1110. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 163., 164., 166., 167., 168., 203., 42., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 122., 123., 123/1., 124., 125., 125/1., 126., 127., 128., 152., 153., 154., 155., GAZİ MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7797569

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 255., 257., 258., 259., 260., 262., 280., 281., 282., 283., 284., 306., 308., 308/1., 309., 310., 311., 312., 500 EVLER, AKDENİZ, BAŞARAN, PAŞAÇAYIRI, RUMELİ sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798693

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1007., 1012., 1086., ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / HÜRRİYET mah 268., 269., 270., 271., 272., 273., 275., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 7802988

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÖKSEL, KIRGIZ, NADİDE, ÇINAR sk bölgelerinde 18/10/2021 00:00:00 - 18/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7802992

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, SAVAŞ sk bölgelerinde 18/10/2021 03:00:00 - 18/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 7797641

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞAR, ELA, FETİH, GÖMEÇ, GÜLİBRİŞİM, SİLAHTAR, YURDANUR, ÖZGE sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7797636

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BARAN, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, ELA, ENES, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, HOŞSOHBET, LARA, ÇAMLICA sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7797635

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BARAN, CENGİZ TOPEL, ELA, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, HOŞSOHBET, LARA, OKUL ARKASI, ÇAMLICA sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 7798840

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/10/2021 00:01:00 - 18/10/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798854

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KARADUT, 1.NERGİS, 1244., ALKAYA, ARİFBEY, ESKİ BAĞLAR, FATİH, FİLİZ, HEKİM, MAHMUTBEY, PEHLİVAN, TURGUTLU, ÇATALÇEŞME, ÇINARLIÇEŞME, ÖMRÜM sk bölgelerinde 18/10/2021 00:01:00 - 18/10/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7796339

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ÖZCAN, 2.SİNOP, 4.ORTA, ORTA KENT, TEKİN, YELDEĞİRMENİ, İSTİKLAL, ŞEHİT ŞAHİN ÇINAR sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817305

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.LEYLAK sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817252

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.CEVAHİR, 1.GÖKMEN, 1.GÜL, HALKALI, PAZAR YOLU, ÖZTUNA, ŞEHİT KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 7816545

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KOCATAŞ mah ENDER, KOZALAK, KUMRU, KURTULUŞ ÇIKMAZI, KURŞUN ÇIKMAZI, NERGİS, PORTAKAL, SARNIÇ, ZERRİN sk / MERKEZ mah PORTAKAL sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816503

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah GÜZEL, MİS, POLİGON CAMİ, İLKBAHAR sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817463

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah CAMİALTI, GÜNEŞ ÇIKMAZI, IRMAK sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7810316

ISTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 18/10/2021 14:00:00 - 18/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 7816405

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HALKEVİ, NİL, ORUÇGAZİ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818529

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, GÜRAY, IHLAMUR, MİMOZA, NECATİ KALFA, SALKIM SÖĞÜT, SARGÜN, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, UFUK, VEFAKAR, YAKACIK, YÜZBAŞI, ÇINAR, ÜSTAD sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816529

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ALBAY YUNUS DİRİK, BURHAN SOYASLAN, ENDÜLÜS, ERDURAN ÇETİNTAŞ, HACIBEY TURAN, HASAN ÖZVARNALI, IRMAK, KİRAZ, OSMANONBAŞI, RECEP SİLAHTAROĞLU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7809395

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AHLAT, DENİZ, EMİROĞLU, GAZEZOĞLU, GÜZİDE, KUM, NEŞE, SALKIM SÖĞÜT, SANDALCI, SELVİ, TERAKKİ, ÜNVEREN, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818505

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah EKBER, GÜRCÜKIZI, GÜRSOYLU, PAŞADAYI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/10/2021 12:00:00 - 18/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816533

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DOĞUŞ, ERBAA, HAZAL, KIRÇEŞME, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, SÜLEYMAN AYGEN, UYGUÇ, UĞUR DÜNDAR, ÇAYIRDERE, İLKNUR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/10/2021 13:00:00 - 18/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 7798666

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -UĞUR MUMCU mah sk bölgelerinde 18/10/2021 00:00:00 - 18/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817518

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1380., 1381., 1382., 1384/3., 1384/4., 1416., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1384., 1384/1., 1384/2., 1385., 1386., 1386/1., 1387/1., 1387/2., 1388/1., 1389/1., 1390., 1392/5., 1398., 1406., KIBRIS, İSMETPAŞA sk bölgelerinde 18/10/2021 09:30:00 - 18/10/2021 13:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817530

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2900., 2902., 2903., 2904., 2910. sk / GAZİ mah 1380., 1380/1., 1381/1., 1382/1., 1411., 1412., 1413., 1414., 1414/1., 1417., 1417/1., 1417/2., 1419., 1420., 1421., 1422/1., 1425., 1425/1., 1425/2., GAZİ CEBECİ sk / YUNUS EMRE mah 1384., 1385., GAZİ CEBECİ sk bölgelerinde 18/10/2021 11:30:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2021-10-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.