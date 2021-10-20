BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 20 Ekim 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 20 EKİM ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 7819328

İSTANBUL ilce - mah sk // ARNAVUTKÖY ilce -SAZLIBOSNA mah sk bölgelerinde 20/10/2021 09:30:00 - 20/10/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819335

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BAHÇE, BENNUR, DİBEKTAŞI, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI YOLU ÇIKMAZI, HARMAN, OSMANLI, SARIDEDE, YAŞAR, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah KANDIRA sk bölgelerinde 20/10/2021 12:00:00 - 20/10/2021 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7816439

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ADA, BÜYÜK YONCA, CEMRE, CUMHURİYET, DENİZ, DERE YOLU, DOĞALGAZ, EBEGÜMECİ, FERAH, GÜLGÜN, GÜNEŞ, KÜÇÜK TOMURCUK, KÜÇÜK YONCA, LİMON, PARK, TOMURCUK, YAKAMOZ, YANKI, ÇİFTLİK, ÇİÇEK, ÖZEN, İKLİM, İĞDE sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., GAZİ, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PIRIL, RÜYA, SEDA, SEFA, SEHER, VEDA, YOSUN, ÇİSİL, İZGİ sk / OSMANGAZİ mah 2602., 2607., YAY sk / İSTİKLAL mah CUMHURİYET, KİRAZLI, OKUL, ÇAYIR sk / ŞEHİTLER mah 2000., 2603., 2610., 2615., 2633., 2673., 307., AKÇAAĞAÇ, BADEM, BOSTAN, BURCU, BİBERİYE, CEREN, CEVİZ, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, ERİKLİ, FINDIK, GAZİ, GÜRGEN, HARMAN, HASAT, HURMA, HUŞ, KARADUT, KAVAK, KAYIN, KESTANE, KÖROĞLU, MAUN, MEŞE, MİRAY, NİSA, OKALİPTUS, OKUL, SABA, SELVİ, SIĞLA, SÖĞÜT, SİMA, TERSLALE, TOMRUK, YAYLA, ÇAM, ÇINAR, ÇİFTÇİ, ÇİLEK, İNCİ, İNCİR, ŞİRİN sk bölgelerinde 20/10/2021 00:30:00 - 20/10/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817215

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, RIZABEY, İPEK sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah AVRASYA sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817161

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, PLAJ YOLU sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817163

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah HİLAL, KARATAŞ sk / ÜNİVERSİTE mah KARATAŞ sk bölgelerinde 20/10/2021 13:00:00 - 20/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 7818556

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1289. sk / KİRAZLI mah 1124., 1128., 1130., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1532., 1572., 1578., 1579., 1580., 1581., TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 20/10/2021 00:00:00 - 20/10/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818082

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2087., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 668., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 20/10/2021 00:01:00 - 20/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818558

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2605., 2607., 2609., 2610., 2611., 2613., 2614., HALKALI sk bölgelerinde 20/10/2021 03:00:00 - 20/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818564

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1602., 1603., 1604., 1605., 1614., 1615., 1616., 1617., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/10/2021 03:00:00 - 20/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818088

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2125., 2126., 2127., 2128., 2129., 2131., 2132., 2137., 2138., 2141., 2173., KIŞLA, MATBAACILAR, MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 20/10/2021 04:00:00 - 20/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817117

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817193

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2287., 2288., 2289., ORHAN GAZİ, YANYOL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk / MAHMUTBEY mah 2630. sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798241

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 806., 807., 809., 810., 812., 820., 821., 822., 823., 824., 825., 826., 827., 828., 829., 843., 853., 854., İSTANBUL sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER ilçesinde 2021-10-20 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-10-20 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 7816331

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2234., AŞIK VEYSEL, BANU, BOZOK, BİLGİN, CEM, DAL, DEMİR, DOĞU, GAMZE, GÜLTEPE, GÜNDOĞAN, HEKİM, KAYA, KIZILAĞAÇ, KİRAZ, LALELİ, NADİR, NEDİM, NİGAR, SEL, SUNA, TURHAL, UĞUR MUMCU, VİŞNE, YALÇIN, YILMAZ, YUVA, ZİLE, ÖZBEY, ÖZDENİZ, ÖZTÜRK, ÜMİT, İKLİM, İNCİLER, ŞAHİN sk bölgelerinde 20/10/2021 10:00:00 - 20/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816333

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 20/10/2021 11:00:00 - 20/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7809384

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah UZAY sk bölgelerinde 20/10/2021 11:00:00 - 20/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7809386

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 20/10/2021 13:00:00 - 20/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA ilçesinde 2021-10-20 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7816424

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah GÜNAYDIN YOLU, YENİYOL ÇIKMAZI, ÇATALHÖYÜK sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, SAYGILI, ÖZDEN sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817275

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AKGÖREN, ETİLER, SARIOBA, SEHERYILDIZI sk bölgelerinde 20/10/2021 10:00:00 - 20/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816425

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah YENER sk bölgelerinde 20/10/2021 14:00:00 - 20/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ ilçesinde 2021-10-20 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYOĞLU

NO: 7484337

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah ATIF YILMAZ, HALAS, KÜÇÜK BAYRAM, TARLABAŞI, TOPRAK LÜLE, İSTİKLAL sk / KAMER HATUN mah AYNALI ÇEŞME sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM, BÜYÜK PARMAKKAPI, HASNUN GALİP, PEMBE ÇIKMAZI, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk / KULAKSIZ mah KULAKSIZ sk / KULOĞLU mah FUAT UZKINAY, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk / PİRİPAŞA mah TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI sk / PİYALEPAŞA mah AYDIN sk / ÖMER AVNİ mah YARASA sk / ŞEHİT MUHTAR mah ATIF YILMAZ, BEKAR, HACI AHMET, KURABİYE, MAHYACI, MİS, NANE, SÜSLÜ SAKSI, TARLABAŞI, ZAMBAK, ÖĞÜT, İMAM ADNAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 20/10/2021 00:00:00 - 20/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817437

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ERDEMLİ, IŞILDAK, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, YAYLA, ÖNEM sk / KEÇECİ PİRİ mah KİRACI ODALARI, MEMURLAR, ŞENLİK sk / PİRİPAŞA mah MÜVERRİH ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817430

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ERDEMLİ, IŞILDAK, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, TEPE ÜSTÜ, YAYLA, ÇAĞDAŞ, ÖZLEM, İPEKLİ sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 7798885

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah TECİMEN SİTESİ, ÇATALCA YOLU, İÇEL sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 7816398

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, AHMET ACET ÇIKMAZI, ASLAN, BEŞ KAVAKLAR, BURÇAK, DOKTOR ÇEŞME, DOMUZDERE, DUTLUK ÇIKMAZI, FETİH, KARAÇAY ÇIKMAZI, KÜHEYLAN, MEHMET ŞANLI, OLCAY, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, ÖZGE, İBRAHİM KILIÇ ÇIKMAZI, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgelerinde 20/10/2021 01:00:00 - 20/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816401

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AKBAYIR, KARACAKÖY sk bölgelerinde 20/10/2021 10:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7797362

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KARACAKÖY, NAMAZGAH, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 20/10/2021 10:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 7818084

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 591., 592., 596., 597., 598., 599., 608., 609., 610., 611., 612., 619., 620., 622., 623., 625., AYDIN, EGE, KARADENİZ sk bölgelerinde 20/10/2021 00:01:00 - 20/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818086

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 203., 204., 210., 216., 217., 218., 219., 260., 266., 267., 269., 273., 278., AKSARAY, ANAFARTALAR, HAKKI BAŞAR, ÇİNÇİN DERE sk / KAZIM KARABEKİR mah 1045., 1046., 1047., AŞIK VEYSEL, HACI BAYRAM VELİ, ÇİNÇİN DERE sk / TUNA mah 739., HAKKI BAŞAR, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 20/10/2021 04:00:00 - 20/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 7802990

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3007. sk bölgelerinde 20/10/2021 00:00:00 - 20/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7800318

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ENVERPAŞA sk / ESENKENT mah AHMET TANER KIŞLALI, CEYHAN, DOÇ.DR.BAHRİYE ÜÇOK, ENVERPAŞA, MEHMET ALİ BİRAND, ONUR GÜVENER, PROF.DR.MUAMMER AKSOY, ÇETİN EMEÇ sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7809382

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ESENKENT mah ENVERPAŞA sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817010

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1164., 1165., 1168., 1172., 1173., 1174. sk bölgelerinde 20/10/2021 10:00:00 - 20/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 7817178

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NEŞELİ, 1.SERİN ÇIKMAZI, 2.ESEN, ARDIÇ, ARKIN, AVCI, AÇANGÜL, AÇIKYÜZ, BARBAROS, BARIŞ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜLZADE, GÜN, GÜZELTEPE, HAZAL, KALE, KAMER, KIRLANGIÇ, LATİFE, METİN, NARİN, NAZİK, ORBAY, RASAT, TEVFİK FİKRET, ULUĞBEY, VARİS , YENİ DUVAR, YENİ OKUL, YUNUS EMRE, ZARİF, ZORLU YOKUŞU, ZİYA GÖKALP, ÖNAL, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 20/10/2021 00:00:00 - 20/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7809380

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgelerinde 20/10/2021 10:00:00 - 20/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816547

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah İHLAS sk bölgelerinde 20/10/2021 14:00:00 - 20/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7817532

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, ALİBABA TÜRBE, NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI, ŞEREFEFENDİ sk / ZEYREK mah ATATÜRK sk bölgelerinde 20/10/2021 00:00:00 - 20/10/2021 08:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7799355

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah SADIKOĞLU sk // FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah MURATEFENDİ sk / HACI KADIN mah ATLAMATAŞI, HIZIR KÜLHANI, HIZIRBEY CAMİİ, İŞLEK sk / HOCA GIYASETTİN mah ATLAMATAŞI, HACI KADIN , HACI KADIN 1. ÇIKMAZI, HIZIRBEY CAMİİ, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, SAATÇİ SADİ, SAATÇİ YOKUŞU, YENİHAYAT, İŞLEK sk / YAVUZ SİNAN mah AKTAR DEĞİRMENİ ÇIKMAZI, ARALIKDOLAP, ARAP ÇEŞMESİ, ATLAMATAŞI, KÜÇÜKDOLAP, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR KARAKOL, LEBLEBİCİ, PAZAR ÇEŞMESİ, RAGIP GÜMÜŞPALA, TAHSİLDAR, UNKAPANI DEĞİRMENİ, YAVUZ SİNAN CAMİİ, YENİHAYAT, YOĞURTCU NURİ, ÇAKŞIRCI sk bölgelerinde 20/10/2021 00:00:00 - 20/10/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7799357

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, BİROL, DR. NÂSIRBEY, EMEK, GÜLEÇ, KÜRKÇÜ BOSTANI, MOROVA, PAZAR TEKKESİ, SEFA BOSTANI, TATLIPINAR, ŞEHİT ALPAY BAŞARAN sk bölgelerinde 20/10/2021 02:00:00 - 20/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7799358

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah YENİ CAMİİ sk / MERCAN mah FİNCANCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / RÜSTEMPAŞA mah ALACA HAMAM, MARPUÇÇULAR, SAKA MEHMET, VASIF ÇINAR, YENİ CAMİİ sk / SURURİ mah HACI KÜÇÜK, HACI KÜÇÜK CAMİİ, HOCAHANI, KATIRCIOĞLU, KEFELİHAN, MACUNCU, MACUNCU ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VASIF ÇINAR, İRFANİYE sk / TAHTAKALE mah SABUNCUHANI sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk bölgelerinde 20/10/2021 04:00:00 - 20/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798646

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah BEYAZIT sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798654

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALİ ŞİR NEVAİ, BEKİRPAŞA CAMİİ, CEVDETPAŞA, EMRULLAH EFENDİ, HÜSEYİN KAZIM, KIRIMLI AZİZ, KÖPRÜLÜZADE, SIRRIPAŞA, TAŞKÖPRÜLÜZADE, YAPAĞI, YONCALI sk bölgelerinde 20/10/2021 12:00:00 - 20/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 7817050

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1035., 1040., 1041., 1042., 1043., 1045., 1053., 1054., 1055., 1056., 1084., 1086., 1087., 1088., 1091., 1092., 1095., 1099., 1106., 1107., 1108., 1108/1., 1109., 1110., 1110/1., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 20/10/2021 00:00:00 - 20/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818355

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1019., 1020., 1023., 1029., 1030., 1030/1., 1030/2., 1030/3., 1030/4., 1031., 1032/1., 1033., 1034., 1034/1., 1035., 1036., 1036/1., 1037., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1052., 1054., 1070., 1071., 1072/2., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 20/10/2021 00:00:00 - 20/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7809368

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 7818445

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI, ÖZGÜR sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, ALTIN BAKKAL, ARI, BAYRAMPAŞA, ERHAN, HIZAL, KARINCA, SAKIZ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, UZUN HASAN, YÜKSELEN, ÇOKÜNLÜ, ÜNLÜ, İRFAN, İSKENDER sk bölgelerinde 20/10/2021 03:00:00 - 20/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 7802316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah NURTAÇ sk / HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, GÖLBAŞI, GİZEM, HİRA, MANOLYA, SAYGI, SEVİM, TAŞOCAĞI, VATAN, YURT, YÜZAKI sk / ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, BAŞARAN, FIRIN, MARTI, NİLAY, PARK, SİNANPAŞA, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, TÜRKAN, VATAN, YAY, ZENGİN, ÇEŞMİNAZ, ŞEN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah FIRIN ARKASI sk bölgelerinde 20/10/2021 01:00:00 - 20/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819801

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DERE, GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE, YÖRÜK, ÖZKAN sk / HÜRRİYET mah ADİLHAN, AKASYA, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, HUDUT, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, KÖKNAR, NAZENDE, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ATAKAN, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HAMAM, LEVENT, MEDİNE, SAHRA, TAYFUN, TAŞOCAĞI, YÜKSEL, ŞEN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk bölgelerinde 20/10/2021 13:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819797

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, ESKİ BEŞİKTAŞ, FASIL, TESTİ, TOPRAKBASTI, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 20/10/2021 13:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 7798869

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ZÜMRÜT, EKİNEVLER, FATİH, TUNA sk bölgelerinde 20/10/2021 00:01:00 - 20/10/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798868

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BARIŞ, 1.ERENLER, 1227., BÜLENT, DEMİR, EBRU, ENFES, ERSİN, FATİH, FİLİZ, HOŞGÖRÜ, OSMAN GAZİ, ÇELEBİ, ÜÇCEVİZLER sk bölgelerinde 20/10/2021 00:01:00 - 20/10/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798874

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ZEYNEBİYE sk bölgelerinde 20/10/2021 00:01:00 - 20/10/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816326

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7820362

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah GENÇ OSMAN, KOCATEPE, TEVFİK FİKRET sk / YEŞİLOVA mah KIBRIS, KOCATEPE sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817265

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 7798363

İSTANBUL SARIYER ilce -BAHÇEKÖY KEMER mah sk bölgelerinde 20/10/2021 14:00:00 - 20/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 7819163

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., DİRHEM, DİYAR, HAYATİ, KAVAKLI, TEKYILDIZ sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819262

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, IHLAMUR, SALKIM SÖĞÜT, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TERAKKİ, VEFAKAR, YAKACIK, YÜZBAŞI, ÇINAR, ÜSTAD sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819261

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TERAKKİ, UFUK, VEFAKAR, YAKACIK sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819296

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 20/10/2021 10:00:00 - 20/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819164

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk bölgelerinde 20/10/2021 10:00:00 - 20/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819168

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk bölgelerinde 20/10/2021 12:00:00 - 20/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819169

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SANATÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/10/2021 13:00:00 - 20/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819170

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah KEMAL CAM sk bölgelerinde 20/10/2021 14:00:00 - 20/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 7798300

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah CÜCE, HAFİK, SİVAS, YAYLA sk bölgelerinde 20/10/2021 10:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 7818324

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk / YUNUS EMRE mah 1622. sk bölgelerinde 20/10/2021 09:30:00 - 20/10/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 7817160

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 102., 102/1., 103., 103/1., 103/2., 103/3., 103/5., 103/6., 103/A, 103/B, 103/C, 103/D, 105/2., 125., 131., 132., 133., 134., 135., 310., SEMİHA ŞAKİR sk / TELSİZ mah 101., BALIKLI YOL, FESLEĞEN, LEYLAK, MENEKŞE, SÜMBÜL sk / VELİEFENDİ mah G/2. sk bölgelerinde 20/10/2021 00:00:00 - 20/10/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817162

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103., 103/2., 103/A, 103/B, 103/C, 103/D, 113/1., 114/1., 118., 119., 120., 124., 125., 127., 128., 129., 130., 2. YOL, 3. YOL, 308., 309., 310., CAHİT BAYRAM, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, RAUF DENKTAŞ, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 2., DEMİRCİLER SİTESİ 7., G/4., G/5. sk / TELSİZ mah KARDELEN sk bölgelerinde 20/10/2021 02:30:00 - 20/10/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817167

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah CAHİT BAYRAM sk bölgelerinde 20/10/2021 05:00:00 - 20/10/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

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