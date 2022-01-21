BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 21 Ocak 2022 Avcılar, Esenyurt, Sarıyer'de elektrik kesintileri nerelerde etkili olacak?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 21 OCAK CUMA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY ilçesinde 2022-01-21 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

AVCILAR

NO: 9996518

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah HİLAL, KARATAŞ sk / ÜNİVERSİTE mah KARATAŞ sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9996508

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, MEKTEP, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, MEKTEP, URAN, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ORKİDE sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747665

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, ASMA, AVİZE, BABACAN, BİLEN, CEVAHİR, CİVCİV, DENİZ, DENİZKÖŞKLER, DERYA, DR SADIK AHMET, DİLAVER, DİŞÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EFE, ER ÇIKMAZI, ERİŞİR, EĞİK, FİKRET, FİLİZ, GEMİCİ ÇIKMAZI, GÜRAY, GÜZEL, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KEMAL SUNAL, KINA, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KULAÇ, KUZU, LEVENT, MEHTAP, MIZRAK, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MUZAFFER, MÜMTAZ, MİNE, NANE, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, SALKIM, SARI LALE, SEDA, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, SET, TAVLA, TEKİN, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, YOSUN, ZAFER, ZEYBEK, ZÜMRÜT, İSTEK, ŞADIRVAN, ŞANLI, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 21/01/2022 09:30:00 - 21/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9996519

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KOÇ, REŞİTPAŞA, TÜLOĞLU, İLİM sk bölgelerinde 21/01/2022 13:00:00 - 21/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 9803316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1443. sk / MAHMUTBEY mah 2583., 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., DEVEKALDIRIMI, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 9828081

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR, BALLICA, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BEREKET, BURÇAK, CEYLAN, DEFİNE, KIBRIS, KIZILELMA 1, KOÇ, REHBER, SÖNMEZ, ŞEKER sk / SOĞANLI mah EDİRNE, KIBRIS, REHBER, SUŞEHRİ, SÜLÜN 1, URAL sk bölgelerinde 21/01/2022 02:00:00 - 21/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9828083

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BALLICA, BURÇAK, KIBRIS sk bölgelerinde 21/01/2022 02:00:00 - 21/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9893317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, BADEM, DENİZ 1, GÜNEŞLİ, HAN, HARPUT, KANDİLLİ 1, KEBAN, KIZILELMA, KIZILIRMAK, KOŞUCU, KUŞÇU, PAŞA, PINAR 1, TEYYARE, UZAY, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, YILDIRIM, YILDIZ 1, ZAFER, ÇAN, ÇELTİK, İNÖNÜ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 116. sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9991039

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah 1.ASMALI, BARBAROS 3., ŞAKAYIK sk bölgelerinde 21/01/2022 09:30:00 - 21/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9991040

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah REHBER sk / SOĞANLI mah EDİRNE, HÜDAVENDİGAR, REHBER, SÜLÜN 1 sk bölgelerinde 21/01/2022 11:00:00 - 21/01/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2022-01-21 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2022-01-21 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA ilçesinde 2022-01-21 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ ilçesinde 2022-01-21 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ ilçesinde 2022-01-21 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYOĞLU

NO: 9206769

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ESER ARALIĞI, FATİH SULTAN sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AVCILAR, AYDIN, AÇIK, BABAPINAR ARALIĞI, BULUT, CAN, ERDEM, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, GELİNCİK, GÜVEN, GÜZEL BAHÇE, KIRANKAYA, KUMRU, KUZEY, LALEZAR, MEKTEP, NARİN, NAZ, NÜKHET, OSMANOĞLU, SAĞLIK OCAĞI, SESSİZ, YAKA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/01/2022 00:00:00 - 21/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9884320

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ELMAS, KESKİN, MEYDAN, UÇ HİSAR, ÇETİN sk bölgelerinde 21/01/2022 10:00:00 - 21/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9884319

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DOĞANAY, DOĞANAY ARALIĞI, KESKİN, KILIÇ, TAŞLI, TEPE ÜSTÜ, ZÜMRÜT ARALIĞI sk bölgelerinde 21/01/2022 10:00:00 - 21/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 9990664

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah KUBİLAY, MUHSİN ÇAVUŞ, NURSU, NÜKTE, TAŞOĞLU sk bölgelerinde 21/01/2022 01:00:00 - 21/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9996514

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah GAZANFER, RANA sk bölgelerinde 21/01/2022 03:30:00 - 21/01/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9990668

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah AKGÜL, BAĞCI, BERKAY, BOZKURT, EKİN, ENGİN 3, GONCA, HOŞSOHBET, HÜNKARTEPE, KESKİN, MEZİYET, MİRAÇ, NERMİN, NİLSU, TEPE, TÜRKAN, ZAFER, ÖMÜR 3, ÖZALTAN sk bölgelerinde 21/01/2022 05:00:00 - 21/01/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 9902375

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIRAN sk bölgelerinde 21/01/2022 09:30:00 - 21/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9902354

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-CELEPKÖY mah MİMAR, MİMOZA ÇIKMAZI, MİNARE, MİNE ÇIKMAZI, MİNYATÜR, MİRALAY, MİRCAN, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk / HALLAÇLI mah AYDIN sk / HİSARBEYLİ mah ACIÇEŞME, EĞİTMEN, HANDE, HANDEGÜL ÇIKMAZI, HANYERİ, HANZADE, HARDAL, KARADAĞ, KARAKARTAL, PELİN, SÖNMEZ sk / YALIKÖY mah AYKUT sk / ÖRENCİK mah ACEM ÇIKMAZI, AKSOY, AKSU, AKSÖĞÜT, ATİK ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, CEVİZLER, DAR, GALİP, GÖKÇE ÇIKMAZI, GÜLİZAR, KAVAK, KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVILCIM ÇIKMAZI, KIYMET, KIZILCIK ÇIKMAZI, KIZILDAĞ ÇIKMAZI, KIZILÇAM ÇIKMAZI, KONUK, KİBAR, SARAL ÇIKMAZI, SERENGÜL, SEÇKİN, TEPEBAŞI, YAZICI, YERYÜZÜ, ÇAKMAK, ÇAM, ÖRENCİK, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk bölgelerinde 21/01/2022 09:30:00 - 21/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9902367

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah ÇANAKÇI DEDE sk bölgelerinde 21/01/2022 10:00:00 - 21/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilçesinde 2022-01-21 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENYURT

NO: 9918316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3022., 3023., 3024., 3025., 3037. sk bölgelerinde 21/01/2022 00:00:00 - 21/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9918318

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3114. sk / OSMANGAZİ mah 3113. sk bölgelerinde 21/01/2022 03:00:00 - 21/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9996509

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3125., 3127., 3129., MEHMET DENİZ KOPUZ sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10038319

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 12., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10038316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 12. sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN ilçesinde 2022-01-21 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

FATİH

NO: 10041327

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah ADLİYE, AKBIYIK, KUTLUGÜN, TERBIYIK, YENİ SARAÇHANE, İSHAKPAŞA sk / EMİN SİNAN mah ONUR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/01/2022 10:00:00 - 21/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 9827873

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARAYOLLARI mah sk bölgelerinde 21/01/2022 00:05:00 - 21/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9827871

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ARI ÇIKMAZI, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ARI, CİHAD, ZAFER, İHLAS sk / GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 881. sk bölgelerinde 21/01/2022 00:05:00 - 21/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

GÜNGÖREN ilçesinde 2022-01-21 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KAĞITHANE

NO: 10030316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AŞKIM, BEHZAT BUDAK, GÖKTAŞ, KAZIM, NEHİR, PETUNYA, YAPRAK sk bölgelerinde 21/01/2022 10:00:00 - 21/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 9747796

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 2.GÜL, 27 MAYIS, 811., 829., AYAZMA, DALYAN, KIZILAY, İSTANBUL sk bölgelerinde 21/01/2022 00:01:00 - 21/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747797

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, ÇEŞME sk bölgelerinde 21/01/2022 00:01:00 - 21/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 9930255

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah HAYRULLAH ÇAVUŞ, KAPTANI DERYA, KUZGUNCUK, MAHMUT AĞA, SALİH PAŞA, SEVDE, TAZEGÜL, USKUMRU, VURAL, ÜZÜM BAĞLARI sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9905316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ, HUZUR OKULLAR sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9863344

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BAŞARI, BEYAZ, BİLGE, GAMZE, GELİNCİKLER, GENÇLİK, GÜRBEN, ILIMAN, KAR, KAYA OCAĞI, KAYNAK, KIRLANGIÇ, MERCAN., MEYAN ÇIKMAZI, ORTANCA, TATLI NAR, TEMİZ ÇIKMAZI, TOPRAK, ULUSAL, UTKU, UYGAR, VARLIK, VENÜS, VEZİR, YAĞIZ, YETKİN, YEŞİM, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ÜRÜN ÇIKMAZI, İSPİNOZ, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk / FATİH SULTAN MEHMET mah BIÇKIN, DELTA, MERCAN.., REYHAN, SERENAT, ŞEHİT HASAN UZUN, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9906316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, ARDIÇ, ASLANBAŞ, BOZTEPE, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KARANFİL, KOZLU, POSTA YOLU, POSTA YOLU ALTI, POSTA YOLU ARKASI, TOROS ÇIKMAZI, YILDIRIM, ÇAĞLA sk / REŞİTPAŞA mah ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, ESENGÜL, KUMOĞLU, POSTA YOLU, YAPINCAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/01/2022 10:00:00 - 21/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9906317

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ESENLİK sk / İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, ESENLİK, EYLEM, FEDAKAR, FERAY, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 21/01/2022 11:00:00 - 21/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9907316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, ADA, AKDENİZ, AKGÜL, AKPINAR, ALPARSLAN, ARABAYOLU, CEMRE, DUYGU, GONCALAR, GÜLCE, KİREÇBURNU CAMİ, MEHMET ÇIKMAZI, NİDA, PROF. DR. AYKUT BARKA, RAİF BEY, SADE, TABYALAR, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ARABAYOLU sk bölgelerinde 21/01/2022 12:00:00 - 21/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

SİLİVRİ ilçesinde 2022-01-21 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ŞİŞLİ

NO: 10017316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BORU ÇİÇEĞİ, DARÜLACEZE sk / KAPTANPAŞA mah BAHÇECİK, DARÜLACEZE sk / MERKEZ mah BAŞAK 1, DARÜLACEZE, GÖNEN, NADİDE sk bölgelerinde 21/01/2022 10:00:00 - 21/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 9930099

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., ATATÜRK, MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 9902069

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 10. YIL, BELGRAD KAPI YOLU, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 21/01/2022 09:30:00 - 21/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.