BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 23 Kasım 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 23 KASIM SALI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8093688

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HURİ, MEVLANA sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8093683

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ALPARSLAN TÜRKEŞ, BEDİRHAN, ESENLER, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, FERİT PAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GÖK, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, HİTİT, KIŞLA, KURTULUŞ, MEVLANA, MURATLI, OMURTAK, SAFİYE AYLA, SALİME, TEPECİK, VAROL, YAR, YAŞAR DOĞU, YENİLİK, ÖZVERİ, İZCİ, ŞAHİNER, ŞAŞMAZ sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8083363

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah FEVZİ ÇAKMAK, ŞAHİN sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8085370

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL sk bölgelerinde 23/11/2021 10:00:00 - 23/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118387

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah TEL, ZAFER sk bölgelerinde 23/11/2021 13:00:00 - 23/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8118531

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah CAMİ YOLU, KOÇMAN sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 23/11/2021 00:00:00 - 23/11/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118532

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2055. sk / KEMALPAŞA mah 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1947., HACI BEKTAŞİ VELİ, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 23/11/2021 03:30:00 - 23/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123341

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 310., 312., 315., 317., 319., HOCA AHMET YESEVİ, MEVLANA sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123348

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2187., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 534., 536., 537., 538., 540., 541., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548/1., 549. ÇIKMAZ, 595., BARBAROS, TEKSTİLKENT, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT CEVDET sk bölgelerinde 23/11/2021 10:00:00 - 23/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8122317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 713., 714., 715., 717., 718., 722., 724., 726., 728., DR. SADIK AHMET sk bölgelerinde 23/11/2021 10:00:00 - 23/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8086441

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖKIRMAK, OKTAY, POLAT 1, ÇUHADAR sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086434

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah OKUL sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086380

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, DELİ HÜSEYİNPAŞA, ÖDÜL sk bölgelerinde 23/11/2021 09:30:00 - 23/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-11-23 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2021-11-23 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8123351

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ, İNAN sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ ilçesinde 2021-11-23 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8093675

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KONAK, YAVUZ SULTAN SELİM sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah NÖBET sk bölgelerinde 23/11/2021 02:00:00 - 23/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8075321

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, BURGAZ, BİLGİ, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DİDEM, KAHRAMAN, MARMARA, MELTEM, OĞUZ, SAMET, ÇİM sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8093669

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KONAK, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8110316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATATÜRK, DERVİŞ EROĞLU sk bölgelerinde 23/11/2021 09:30:00 - 23/11/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8110318

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMBAŞI sk bölgelerinde 23/11/2021 09:30:00 - 23/11/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8110317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERGUN, EVRİM, KAYIŞDAĞI, KONAK, OSMANLI, TOPÇU sk bölgelerinde 23/11/2021 09:30:00 - 23/11/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8093692

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 23/11/2021 09:30:00 - 23/11/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7944327

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah PERUKAR ÇIKMAZI, TERKOZ ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk / KEÇECİ PİRİ mah GÜLBAHÇE sk / TOMTOM mah ESKİ ÇİÇEKÇİ, MUAMMER KARACA TİYATRO ÇIKMAZI, NURİ ZİYA, POSTACILAR, İSTİKLAL sk bölgelerinde 23/11/2021 00:00:00 - 23/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086391

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah KALYONCU KULLUĞU sk / ÇUKUR mah DEMİRBAŞ, KALYONCU KULLUĞU, TARLABAŞI sk bölgelerinde 23/11/2021 00:00:00 - 23/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7968394

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇAY, ARDIÇ, AYDIN, DOĞAN, SIRAÇ sk bölgelerinde 23/11/2021 10:00:00 - 23/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 8110326

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ATATÜRK, AZELYA, BAHÇECİK, DEFNE, GAYE, GÜLİN, GÜNEŞ 1, HİLAL 86, MERVE, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 23/11/2021 09:30:00 - 23/11/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8093684

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ESKİ HADIMKÖY YOLU, YAKUT 3 sk / ÇAKMAKLI mah HADIMKÖY YOLU, HASAT, HOŞSEDA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 23/11/2021 09:30:00 - 23/11/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8110327

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, ANAFARTALAR, GÜVEN, GÜZİN, KINALI, ONUR 3, OYA, SARAY 1, SAĞLIK, SERÇE 1, TURGUT ÖZAL, YUNUS EMRE, ZÜHRE sk bölgelerinde 23/11/2021 12:30:00 - 23/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8110325

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ADNAN KAHVECİ, AKASYA, CENGİZ TOPEL, DİLEK, GÜL 2, NALAN, PİRİ REİS 1, UMUTREİS, YAHYA ÇAVUŞ, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 23/11/2021 13:30:00 - 23/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8110323

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, SOYDAN sk / FATİH mah BİLGE, CENGİZ TOPEL, EVLİYA ÇELEBİ, IŞIL, KEMERDERE, KETEN, MUTLU, NAZLI, NURTEN, SARDUNYA 2, SÖĞÜTLÜK, TURGUT ÖZAL, VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 23/11/2021 13:30:00 - 23/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8110322

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ADNAN KAHVECİ, CENGİZ TOPEL, FEDAKAR, KALYON, RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA, UMUTREİS sk bölgelerinde 23/11/2021 13:30:00 - 23/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8110319

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, GÖLBOYU, HİLAL, LEYLAK 2, MANOLYA, NİLÜFER, ÇİMEN, ÇİÇEK sk bölgelerinde 23/11/2021 13:30:00 - 23/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 8086835

İSTANBUL ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8099321

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah KIRIM, MİLLET, İZZETBABA sk bölgelerinde 23/11/2021 09:30:00 - 23/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilçesinde 2021-11-23 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENYURT

NO: 8090349

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÇINAR mah 1401. sk / ÖRNEK mah 1357., 1359., 1367., 1368., 1369., 1370., 1371., 1372., 1373., 1374., 1375., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 23/11/2021 13:00:00 - 23/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063892

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 23/11/2021 00:00:00 - 23/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8058357

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 250., 251., 253., 258., TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063883

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 719., 784., 797. sk / YENİKENT mah 688., 690., 694., 699., 700., 710., GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123862

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ESENKENT mah BAHATTİN ŞAKİR, ENVERPAŞA, YAKUP CEMİL, ZEHRA YILDIZ sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8085369

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah OLTUTAŞI sk bölgelerinde 23/11/2021 09:30:00 - 23/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8064127

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah MEYDAN DÖNÜŞÜ sk / GÜZELTEPE mah ARDIÇ, ASLI, AÇIKYÜZ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜZELTEPE, ORBAY sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063474

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NEŞELİ, 1.SERİN ÇIKMAZI, 2.ESEN, ARDIÇ, ARKIN, AVCI, AÇANGÜL, AÇIKYÜZ, BARBAROS, BARIŞ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜLZADE, GÜN, GÜZELTEPE, HAZAL, KALE, KAMER, KIRLANGIÇ, LATİFE, METİN, NARİN, NAZİK, ORBAY, RASAT, TEVFİK FİKRET, ULUĞBEY, VARİS , YENİ DUVAR, YENİ OKUL, YUNUS EMRE, ZARİF, ZORLU YOKUŞU, ZİYA GÖKALP, ÖNAL, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 23/11/2021 12:00:00 - 23/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

FATİH ilçesinde 2021-11-23 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8063469

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah BAĞLARBAŞI sk / YILDIZTABYA mah BAYIR, BUKET, GÜLER, GÜVEN, KARANFİL sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 8086408

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI, GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, KAZIM KARABEKİR, OZAN, SANCAK, ÖZBORAN, ÖZNUR sk bölgelerinde 23/11/2021 00:00:00 - 23/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8090365

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah OKUL, ÇALIŞLAR sk / HAZNEDAR mah TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 23/11/2021 11:00:00 - 23/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118809

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ULUBATLI HASAN, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 23/11/2021 12:30:00 - 23/11/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8063887

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 23/11/2021 01:00:00 - 23/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063893

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 23/11/2021 01:00:00 - 23/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8074318

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 23/11/2021 01:00:00 - 23/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118417

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKMAN, AKİK, AYTAÇ, AĞRI, BERKAY, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, HAVRAN, KAFİYE, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TOPRAKBASTI, UMERA, YADİGAR, YÜCEL, ZEYTUNİ, ÇAYIR, ÇAĞLAR sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086405

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BERRA, KÖKNAR, SEVİM, TAŞOCAĞI sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, AVCILAR, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DİZER, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HALK, HAMİDİYE, KUMRU, MELEK, MURAKIPLAR, NİMET, PAŞA, POYRAZ, TAYFUN, TAŞOCAĞI, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118421

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, BAŞARAN, BURÇ, CAMİ, CİHANŞAH, ESEN, GÖKÇE, KANARYA, KAĞITHANE, KIYMET, ONURCAN, PAMUK, SEYHAN, VATAN, YAYLA, ÇAYIRBAŞI, ÖZNUR sk bölgelerinde 23/11/2021 10:00:00 - 23/11/2021 13:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118424

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ATAKAN, BOZDEMİR, FERDAĞ, LEVENT, MARTI, MEHMET AKİF, NİMET, PARK, PAŞA, TAYFUN, TEPE, TEZCAN, VATAN, YAY, YÜKSEL, ÖZNUR, ŞAN, ŞEN sk bölgelerinde 23/11/2021 13:30:00 - 23/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118426

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, FİDAN, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA sk bölgelerinde 23/11/2021 14:00:00 - 23/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 7995327

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 609., 610., 611., OKUL, İMARET sk / YENİ MAHALLE mah 3.ÇEŞME, HATBOYU, SARIKAYA, TÜRBE, İMARET, İNÖNÜ sk bölgelerinde 23/11/2021 00:01:00 - 23/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7994337

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 612., MEVLANA, TURGUT REİS sk / MEHMET AKİF mah 3.SAKARYA sk bölgelerinde 23/11/2021 00:01:00 - 23/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123354

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BELEDİYE, GEÇİT sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123355

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 2.EREN, BELEDİYE, KESKİN, SADIK, ÇARŞI sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123652

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / TEVFİKBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 23/11/2021 21:00:00 - 24/11/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8090369

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah DEDE KORKUT ARALIĞI, KASIRGA, KUŞBURNU ÇIKMAZI, SEFARET YANI, TOPÇU KARAKOL, TOPÇUBAŞI BAĞLAR sk / KOCATAŞ mah GÜNAYDIN sk bölgelerinde 23/11/2021 09:00:00 - 23/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118442

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah AKMEŞE, ASYA ÇIKMAZI, ATATÜRK OKULU, EKBİÇ, MEZARLIK ARKASI, PALA, YAVUZLAR ÇIKMAZI, ÇAYIR MEZARLIK, ÇEŞMELER, ÖZFİLİZ sk bölgelerinde 23/11/2021 09:30:00 - 23/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8086832

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah AKÇAKÖY, ALTINHOROZ, ARABACIOĞLU, AYIŞIĞI, BUYRUK, CAMBAZTEPE, CİHANGİR, DEVECİOĞLU, EFSUN, ERTEPE, EZBER, EŞİT, FEDA, FINDIKLI, GÜMÜŞDENİZ, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HAK, HANEDAN, KAYALAR, KEMER, KILIÇ, KINALI VADİ, KIVANÇ, KIZILAY ÇIKMAZI, KIZILCIK, LADES, MADENLİ, MELEN, MUCİZE, MUHTEŞEM, MUNTAZAM, MÜRSEL, NAMDAR, PİRAMİT, REHBER, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, UYUM, VAZİFE, YAMAN, YENİGÜN, YILDIRAY, YILMAZ ÇIKMAZI, YONCALI, YÜKSEL, ZEKAT, ZÜHRE, ÖMÜR, ÖVÜNÇ, ŞADİ, ŞENAY, ŞİMAL sk bölgelerinde 23/11/2021 01:00:00 - 23/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086833

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİ BOSTANCI sk / BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, ALİ BALCIOĞLU, BALABAN ÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, GÖKTÜRK, GÜLHATMİ, HACEGAN, HALK, HASAN GÜNEŞ, KAKTÜS, KANDİL, KARBEYAZ, KASIMPATI, KIRSAL, KÜBRA, MİMAR HAYRETTİN, SAZLI, SOĞANLI, YETENEKLİ, YOL, ÇULLUK, İSMET İNÖNÜ sk / MİMAR SİNAN mah MİMAR SİNAN, SARDUNYA, İNÖNÜ sk / SANCAKTEPE mah ABDULLAH AKBULUT, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BÜYÜKKARALAR, DERGAH, ETİ, GÜNEYSU, HÜSEYİN GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KALAMIŞ, KALYON, KIBRIS, KUZGUNCUK, KUŞKONMAZ, LÜLE, MART, MEVLANA CELALEDDİN RUMİ, MUHTEREM, MİLLET, PANAYIR, RÜSTEMBEY, YABANGÜLÜ, ÜÇÜNCÜ, ŞAH sk bölgelerinde 23/11/2021 03:00:00 - 23/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8117321

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah BAHARAT, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, DEKOR, DELTA, DETAY, GÜLSUYU, MORAL, MİLLİ ŞAİR, PEMBELİ, SADABAT, SEVENLER, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL sk bölgelerinde 23/11/2021 10:00:00 - 23/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ ilçesinde 2021-11-23 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SULTANGAZİ

NO: 8086475

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / CEBECİ mah 2594. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161., 182. sk / YUNUS EMRE mah 1390. sk / İSMETPAŞA mah 111., 114., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 65., 66., 67., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 23/11/2021 00:05:00 - 23/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086485

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 103., 104., 105., 88., 89., 90., 91., 95., 95/1., 97., 98., 99. sk bölgelerinde 23/11/2021 00:05:00 - 23/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8064109

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2271., 2272., 2272/1., 2273., 2274., 2336. sk bölgelerinde 23/11/2021 10:00:00 - 23/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2021-11-23 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.