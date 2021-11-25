BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 25 Kasım 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 25 KASIM PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8123356

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TUNABOYU sk bölgelerinde 25/11/2021 00:00:00 - 25/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123364

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TUNABOYU sk bölgelerinde 25/11/2021 02:00:00 - 25/11/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123365

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN sk bölgelerinde 25/11/2021 03:30:00 - 25/11/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8152787

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, DR. SADIK AHMET, MEVLANA, RUKİYE, SAİME sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7997324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, ATA, BABADAĞ, HALK, HAYAT, ONUR, PAZAR, SAKİN, VATAN, ÇAMLIDERE, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 25/11/2021 00:01:00 - 25/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8143335

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah NAMIK KEMAL, PINAR sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8118547

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah sk bölgelerinde 25/11/2021 00:00:00 - 25/11/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8151323

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1003., 1004., 1005., 1015., 1016., 1017., 1033. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/1. sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123334

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307., 308., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 321., 322., 324., 328. sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8152827

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 25/11/2021 12:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

vai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8118551

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 25/11/2021 03:30:00 - 25/11/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118468

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah MARSAN, TEBRİZ sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8160330

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah REYHAN, SIRAEVLER ÇIKMAZI, TEZER, TUNA, ZÜMRÜT 1, ÇAVUŞPAŞA sk / SİYAVUŞPAŞA mah DENİZ , REYHAN sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-11-25 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8021321

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AKYÜREK, AYAZ, BUCAK, EZGİ ÇIKMAZI, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, ODABAŞI, ORHANGAZİ, PEYAMİ SAFA, SEHER, SEYREK, TOSUN, YILDIRIM, ÇELEBİ, ŞEN sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8122337

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah HANİFE ANA sk bölgelerinde 25/11/2021 19:00:00 - 25/11/2021 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7968400

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, ÇELİK sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8118386

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah SADIK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah ALGAN, AYDIN, AYSUN, BAŞÇAVUŞ, BOSTAN, CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENDER, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, FİLİZ 2, GÖLBOYU, HAMAM, HASANREİS, HEDİYE, KAMELYA 4, KAYIKHANE, KEMAL ATATÜRK, KEMAL ŞENGÖR, KERVANSARAY, KUMSALLAR, MEKTEP, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, SADIKBEY, SEÇKİN, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YELKEN, YENİMAHALLE, YURT, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇINAR 1, ÇİFTLİK, İBRAHİM AHMETAĞA, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 25/11/2021 02:00:00 - 25/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118378

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah SADIK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah ALGAN, AYDIN, AYSUN, BAŞÇAVUŞ, BOSTAN, CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENDER, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, FİLİZ 2, GÖLBOYU, HAMAM, HASANREİS, HEDİYE, KAMELYA 4, KAYIKHANE, KEMAL ATATÜRK, KEMAL ŞENGÖR, KERVANSARAY, KUMSALLAR, MEKTEP, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, SADIKBEY, SEÇKİN, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YELKEN, YENİMAHALLE, YURT, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇINAR 1, ÇİFTLİK, İBRAHİM AHMETAĞA, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 25/11/2021 09:30:00 - 25/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118339

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, BİLİM, MARTI, NEŞE, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 25/11/2021 09:30:00 - 25/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123326

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, AYÇİÇEĞİ, BATI TRAKYA, BİLİM, DİKMEN, RAUF DENKTAŞ, ÇETİK sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123350

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2., 85., 87. sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7944337

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah İSTİKLAL sk / HACIMİMİ mah KEMERALTI, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah NECATİBEY sk / MÜEYYETZADE mah KEMERALTI, NECATİBEY, SERÇE sk bölgelerinde 25/11/2021 00:00:00 - 25/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 8127912

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah İSTANBUL sk / KAMİLOBA mah ACAR 1, BEYAZ 1, BEYAZ 2, DEFNE 1, DEFİNE, DENİZATI, DERYA SİTELERİ, DOSTLAR, DİLEK 2, FİLİZKUM, IŞIK 2, IŞILKENT, LALE 4, MALİYE KAMPI, MOTEL, MURAT 2, MUTLUKENT, OYA 1, SEVİNDİK, SUZAN AVCI, UĞUR 3, YENİKENT, İSTANBUL, ŞAYANLAR, ŞİRİNLER 1 sk / KUMBURGAZ mah BELEDİYE, BESTE, CAN, CANAN, DİYAR, FERAH 2, GÜL 5, HAMİDİYE, HOŞ, KANAL, KOYUNCU, KULELİ, KUM, LALE 5, MARTI, MEHMETBEY, MERMER, MEYDAN, ORKİDE 1, PINARALTI, PİRAYE, SAFİR, SAHİL 1, SÜNDÜZ, SİMGE, YELKEN 2, YİĞİT, ÇEŞME, ÇİÇEK 1, İNCİ 3, İSTANBUL, İSTİSNA sk / YENİMAHALLE mah AKBAŞ, AYDINLAR, DİNÇOL, EMİN, GÜLSEVER, GÜNAY, GÜROL, NAMLI, UMAY, ÖNCÜLER, ÜNLÜ, İNCİ KUM, İSTANBUL sk bölgelerinde 25/11/2021 01:00:00 - 25/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8152814

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 8117354

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah AYVALIDERE, BETÜL, GÖLYAKA ÇIKMAZI, GÖNEN ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, GÜLGÜN bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8101318

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKKAN ÇIKMAZI, AMBARLI, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, STAD, UYSAL, VUSLAT, ÇINAR sk bölgelerinde 25/11/2021 09:30:00 - 25/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8094316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah FATİH SULTAN MEHMET sk / FATİH mah BEYZA, CANGÜL, FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8122318

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELVAN, ELÇİ, EMANET ÇIKMAZI, ERCAN ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERDİNÇ ÇIKMAZI, ERENGÜL, ERSİN ÇIKMAZI, ERTÜRK ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERYİĞİT ÇIKMAZI, ERİK, ESAS ÇIKMAZI, FENER, GÜLİSTAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, ÇAKIL YOLU, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÖZGÜ, ÜSTÜN, ÜZEYİR COŞKUN sk bölgelerinde 25/11/2021 13:00:00 - 25/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilçesinde 2021-11-25 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENYURT

NO: 8063895

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 25/11/2021 00:00:00 - 25/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8139318

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3073., 3077., 3106., 3108., 3114., MUHSİN YAZICIOĞLU, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 25/11/2021 02:00:00 - 25/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8139320

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8152789

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DENİZ, NEŞE, PAZARTÜRK, PINAR, SEDA, YALIN, YEŞİLTEPE, ŞİRİNEVLER sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063886

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 610., 614., 654., 656., 705., 706., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118742

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 383., 394., 395., 397., 445., 446., 447., MANDIRA sk / İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118394

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AHU, DEREÜSTÜ, EFE, HAVZA, KILIÇ, PAMİRA, PIRIL, SEMA, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8152406

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ARAS, RESNELİ NİYAZİ, SÜLEYMAN DEMİREL, VEDAT ALTUN sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8152790

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340., 1540. sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118363

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 2011. sk bölgelerinde 25/11/2021 09:30:00 - 25/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8152511

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1808., 1811., 1812., 1814., 1822., 1869., 1870., 1953., 1968., 1973., 2044., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ, UFUK sk / SÜLEYMANİYE mah ISPARTAKULE sk / YEŞİLKENT mah 1773., 1797., 1799., 1802., 1805., 1808., 1809., 1864., 1865., 1866., 1867., 1868., 1888., 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1901., 1953., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 25/11/2021 12:00:00 - 25/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

i ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8120320

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 25/11/2021 09:30:00 - 25/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8082327

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 25/11/2021 14:00:00 - 25/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8062365

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KARAGÜMRÜK mah ADNAN MENDERES VATAN, DR. ALİ İSMET GENÇER, KEÇECİ MEYDANI, ÖZGÜR sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8064205

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 767. sk / MERKEZ mah 1. BAĞLAR, 1. SELVİ, 2. BAĞLAR, 2. SELVİ, 3. BAĞLAR, ARDA, BAĞLAR, BÜYÜK FUATPAŞA, GÜLDEMET, GÜNEŞ, SOKULLU MEHMETPAŞA, TEPE, TUNCA, YEŞİLTEPE, YEŞİLTUNA, YILDIRIM BEYAZIT, ÇUKURÇEŞME sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2539. sk bölgelerinde 25/11/2021 14:00:00 - 25/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 8086494

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 25/11/2021 00:00:00 - 25/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086495

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -TOZKOPARAN mah sk bölgelerinde 25/11/2021 03:00:00 - 25/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8160318

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah DOĞANBEY, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8160331

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah YARIŞÇI sk bölgelerinde 25/11/2021 11:00:00 - 25/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8063951

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 25/11/2021 01:00:00 - 25/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8075317

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 25/11/2021 01:00:00 - 25/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063919

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 25/11/2021 01:00:00 - 25/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 7998320

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 25/11/2021 00:01:00 - 25/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8127937

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.GEDİZ, YALAZ sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8127936

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 2.TOLGA, KEMALPAŞA, ZEYTİN sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8147343

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ALTIN, MELTEM, YALI sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8147345

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ÇİĞDEM, 1.ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8147344

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SULTAN MURAT mah 1.MİLLET, 1.YEŞİL, 1.İPEK, 2105., 2106. ÇIKMAZ, 3.ORTA, 4.ÇİMEN, 6.MENEKŞE, EMSAL, NARLI, SERBEST, VATAN, YENİ sk / YENİ MAHALLE mah ATILGAN sk / YEŞİLOVA mah 1.BOZTEPE, 2.İNÖNÜ, BENHUR, EMSAL, KIRKPINAR, SEZENLER, YILDIZELİ, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8090379

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 102., 113., 115., 116., 192. sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8090438

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 130., 132., 133., 137., KURT YOKUŞU ÇIKMAZI, KURTYOLU, ŞEHİT ERSİN KURT sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8120334

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6043., 608., 6162., 6205. sk bölgelerinde 25/11/2021 00:01:00 - 25/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8151335

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / YENİ mah AKÖREN sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8146329

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah BADEMLİ, BESTEKAR, CANBAZ, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, ILGIT, KAHRAMAN, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, POYRAZOĞLU, SARUHAN, YENİCE ÇIKMAZI, YESEVİ, ÇELENK, ÖZTEKİN, ŞEHİT TEĞMEN BAHTİYAR TOPRAK sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8157316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8121318

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ÇAYIRDERE mah BAŞÖĞRETMEN,ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk / SAYALAR mah HACI ÖMER, DANAMANDIRA, MEYDAN sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8119317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah BEYZAAĞAÇ, SAĞDUYU sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8147320

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, KADASTRO, KARŞIYAKA, LİMAN, MUDANYA, PARLAK, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, ÇALILI, ÇINARLI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8117355

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BEYPINARLAR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah BEYPINARLAR, LADİK, SEVİM sk bölgelerinde 25/11/2021 11:00:00 - 25/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 8110353

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, TANYOLU sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 8120327

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 1., 2., 2/1., 3., 4., 5., 6., 7., 8, ORDU sk bölgelerinde 25/11/2021 00:05:00 - 25/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8120328

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2486. sk bölgelerinde 25/11/2021 00:05:00 - 25/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8082323

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESCİDİ SELAM, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 79., ORDU sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8082325

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2564. sk / MALKOÇOĞLU mah 314., 315., 316., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8064116

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2069., 2105., A, A-2, B, C sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8082326

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah MEYDAN DÖNÜŞÜ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2009. sk / HABİBLER mah 2692., 2693., 2695., 2700., 2702., 2703., 2704., 2705., 2706., 2707., 2708., 2709., 2710., 2711., 2712., 2714., 2714/1., 2714/2., 2716., 2716/1., 2717., 2717/1., 2719., 2721., 2721/1., 2721/2., 2721/3., 2722., 2722/1., 2722/2., 2723., 2724/1., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 25/11/2021 13:00:00 - 25/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 8154321

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8155318

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 328. sk bölgelerinde 25/11/2021 15:00:00 - 25/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.