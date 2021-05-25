BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 25 Mayıs 2021 başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yer aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 25 MAYIS 2021

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3949446

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, KAŞMİR, TENHA, ÇARŞAMBA sk / HASTANE mah AYANOĞLU, AYASOFYA, BALKANLAR, DEĞİRMEN KUYU, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASTANE, ORG. NURETTİN BARANSEL, OĞUZATA, POSTANE, ÖZCAN TAŞKINBAŞ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3940877

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ, GECE SEFASI sk bölgelerinde 25/05/2021 00:01:00 - 25/05/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3945810

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 25/05/2021 00:01:00 - 25/05/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3962348

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARAS, BAHADIR, CAN YÜCEL, CENK, CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI, CİVA, GEDİZ, GÖKALP, HAMZA YERLİKAYA, KADIRGA, KAHRAMAN, KALYON, KARINCA, KARTOPU, KAYA, KELEBEK, KIZILIRMAK, KOLBAŞI, KOÇAK, KURDELA, KİBELE, KİLİM, KİRAZLI, MANDALİNA, MEHTER, MEŞRUTİYET, ONURLU, PALACI, PORTAKAL, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, PİYASA, SAKARYA, SANAYİ, SARI ASMA, SARI ÇİÇEK, SILA, SULUKUYU, TALATPAŞA, YASEMİN, YEŞİLCE, YUVA, ÜZENGİ, İLERİ, ŞAHMERAN, ŞEHİT MURAT YÜKSEL sk bölgelerinde 25/05/2021 00:30:00 - 25/05/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3962357

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKDENİZ, AKGÜL, AVCIBAŞI, AYIK, BAĞ, BURNAZ, BURSA, CİVA, DAMLA, EGE, FISTIK, GÜNER, KAPLICA, KAPTAN, KARACAOĞLAN, KARADENİZ, KAYIN, KIMIZ, KINALI, KONAK, KİLLİ, MANDALİNA, MERİH, MORLALE, ORMANLI, PORTAKAL, PİYALE, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, TALATPAŞA, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ÇAPRAZ, İĞDE, ŞEFTALİ, ŞENLİK sk bölgelerinde 25/05/2021 00:30:00 - 25/05/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965450

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AKPINAR, ANIT, BABADAĞ, BAYRAK, BEL, DEYİM, EMNİYET, ESKİ İSTANBUL, HALK, HAYAT, MEHMETÇİK, PETROL, SAKİN, SERVİS, SÜPHAN, SİMGE, TARIM, TEMEL, UĞUR, YOLUÇ, ÇAMLIDERE, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ÖZGÜR sk / ŞAHİNTEPE mah 2204., 2205., 2209., 2211. ÇIKMAZ, 2216., ADIM, AŞIK VEYSEL, BAHTİYAR, BARAN ÇIKMAZI, BARBAROS HAYRETTİN, BURAK, CEVHER, DAĞÇİMEN, DEFNE, DENİZCİ, DERVİŞ, DUYGUN, DUYGUNAY, DİREK, DİRHEM, DİYAR, EMİR, ESKİ İSTANBUL, FULYA, GÜMÜŞ KONAK, HİSAR, KARTAL, KAĞAN, KILIÇ, KIRLANGIÇ, KIŞLA, KORULUK, KUMSAL, KURBAN, KÖSEOĞLU, LALELİ, MAHMUR, MERT, MEVLANA, MİNİK, NEYZEN, OĞUZ ÇIKMAZI, SAYDAM, SEVDA, SILA, SIRMA ÇIKMAZI, TÜRKER, USLU, YAYLA, YILDIZ, YUNUS, ZAFER, ÇAKIR, ÇARDAK, ÇAĞLAYANSU, ÇEVİK, ÇINAR, ÇITIR, ÖZAY, ÖZTÜRK, İNCİ, İREM, İSTANBUL, ŞAFAK, ŞİFA, ŞİRİN sk bölgelerinde 25/05/2021 01:00:00 - 25/05/2021 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3961323

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 95., 96., 97., 98., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949330

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SILA sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3939417

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah MAHİR, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949371

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3945698

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ÇAMLIDERE sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah KILIÇ, MAHMUR sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3961320

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah DERMAN, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİRUZKÖY BULVARI, KALENDER, KOMİSER, KİRAZ, SELVİ, SIHHİYE, ÇİMLİ, ŞİFA sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965455

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, BABADAĞ, BAYRAK, BEL, DEYİM, EMNİYET, HALK, HAYAT, MEHMETÇİK, PETROL, SERVİS, SİMGE, UĞUR, ÇAMLIDERE, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2204., 2205., 2209., 2211. ÇIKMAZ, AŞIK VEYSEL, BARAN ÇIKMAZI, BARBAROS HAYRETTİN, DEFNE, DERVİŞ, DUYGUN, DUYGUNAY, DİREK, DİYAR, ESKİ İSTANBUL, FULYA, HİSAR, KAĞAN, KIRLANGIÇ, KÖSEOĞLU, MEVLANA, NEYZEN, SAYDAM, SILA, USLU, ZAFER, ÇITIR, İREM, İSTANBUL, ŞİFA sk bölgelerinde 25/05/2021 12:30:00 - 25/05/2021 14:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3962327

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah YÜCEL sk / DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, HASAN ÇELEBİ, ÜNER sk bölgelerinde 25/05/2021 13:00:00 - 25/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3968786

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk / EVREN mah sk bölgelerinde 25/05/2021 03:30:00 - 25/05/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3927416

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 116., 117., 140., 145. sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3952387

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 14., 23., 24., KOÇMAN, OSMAN PAŞA sk / GÜNEŞLİ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3952380

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1715., 1719., 1720., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1823., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1840., 1841., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., CAMİ, VELİOĞLU sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949408

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2006., 2008., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949410

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2169., 2170., 2171., 2172., 2173., 2174., 2175., 2176., 2177., 2178., 2179., 2180., 2184., 2190., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 546., 549. ÇIKMAZ, 550., 551., BARBAROS sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI sk bölgelerinde 25/05/2021 12:00:00 - 25/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3949409

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHMET AKİF , ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 25/05/2021 00:00:00 - 25/05/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3950355

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SAKLIVADİ, İPEK, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 25/05/2021 02:00:00 - 25/05/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3950357

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SAKLIVADİ, İPEK, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 25/05/2021 04:00:00 - 25/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953657

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AKDENİZ, HABİB ÖZHAN sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965381

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, DELİ HÜSEYİNPAŞA, DEMET, ELVAN, ESER, FERİT SELİMPAŞA, KADER, MELTEM 2, MELTEM ARALIĞI, RÖNTGEN, ZEKİ KARSAN sk / SOĞANLI mah ASLAN 1, FERİT SELİMPAŞA, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965388

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BEYCAN, BULUT, BİLGEHAN, EFELER, GÖKDERE, KADİFE, KAMER 1, MAHMUTBEY, MARMARA, OSMANLI, TİMURLENK, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 25/05/2021 12:00:00 - 25/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3968932

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 25/05/2021 12:00:00 - 25/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3945693

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2739., ABDULLAH PAŞA sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3913813

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ABDULHAKMOLLA, ADALI, ADALI FETTAH, AYGÜL, BAKKAL, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, CEVİZ, DOLAPLIKUYU, DUBARACI, DÜZYOL, EĞLENCE, FRANCALACI, KAMACI, KARAKAVAK, KÖRKADI, KİREÇHANE, KİREÇHANE GEDİĞİ, KİREÇHANE ÇIKMAZI, MUMHANE, NERGİS, OĞUL, SATIŞMEYDANI, SEKBANLAR, TAYYARECİ SUPHİ, TEKKECİ, YAĞHANE ÇIKMAZI, ÇELİK, ŞARIK ARIYAK sk / KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, AKINCILAR ARALIĞI, AKINCILARBAYIRI, AVİZE ÇIKMAZI, BUĞDAY ÇIKMAZI, COŞKUNLAR, FİDE, GÜLÇİMEN, KIRBAÇ, KURUÇEŞME ÇIKMAZI, MERDİVEN, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR HÜSEYİN, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, YOL, ÇAĞRI, ÇEŞMEÇINAR, ÇINARLIÇEŞME, ÖZEFE, İMAR SİTESİ YOLU sk / KÜLTÜR mah PALACI, SEKBANLAR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 25/05/2021 00:00:00 - 25/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3953341

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, AKŞAHİN, ATMACA, BADE, DAMAR, ELİF EFENDİ, KARAAĞAÇ, KELKİT, KIRKAYAK, NAS, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, SEDEF, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, YUNUS, ÖZGÜR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 25/05/2021 01:00:00 - 25/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953775

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, ARAPZADE DERGAHI, BÜYÜK YOKUŞU, HACI HÜSREV, KAN KARDEŞİ, YENİ İSHAK, YÜREK ÇIKMAZI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah CAMİ sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3939366

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BELEN, BİLLUR, CANDAN 1 sk / SİNANOBA mah BEKTAŞ ÇIKMAZI, BİLLUR, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3962347

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ sk / ÇAKIL mah BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, EKER, ELVAN, EMANET ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERSİN ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERİK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÜZEYİR COŞKUN sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949348

İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah hisarbeyli yolu caddesi bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965402

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah HAYRABOLU, HÜRRİYET, KANARYA ÇİÇEĞİ, VAHA, ÇINARLIKÖŞK sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3969050

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah AKALIN, ARA, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, DİSPANSER, EGEMENLİK, ENES ÇIKMAZI, GÖKTUĞ, KADER ÇIKMAZI, KAHYA, KALAMIŞ, KALBUR, KALEM ÇIKMAZI, KALENDER, KALFA, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KANAL, KARACAKÖY, KAYANDERE, KAÇKAR, KAİNAT, KORAL, MECNUN, MİHRİCAN, PARK, SAMATYA, SERAMİK, SULARBAŞI, TEBESSÜM, YENİ, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İMREN, İNDERE, İRADE ÇIKMAZI, İTİBAR, İTİMAT, İŞTİRAK sk / ÇANAKÇA mah AYŞEN, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, DEĞİRMENALTI, FIRIN ÇIKMAZI, KARACAKÖY, MEŞETOPU, TAZEGÜL ÇIKMAZI, UYSAL, ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3965415

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah MEHMETÇİK, YAVUZ SELİM sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3968838

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1045., 1056., 1059. sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965407

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 81., 82., 83., 84., 90., 91., İSTANBUL sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3949449

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah HARAMİDERE YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953593

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 410., 417., 419., BALİNA, MANDIRA sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953732

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1802., 1803., 1804. sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3954648

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658., 1659. sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953350

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3968801

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 737., 742., 747., AZİZ NESİN sk bölgelerinde 25/05/2021 13:00:00 - 25/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3949479

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah ALPTEKİN, EDİRNEKAPI RAMİ, EYÜP SULTAN, GÜRDİNÇ, HACI BİLGİN , KALYON, LOKAL, MOBİLYACILAR, MÜNZEVİ KIŞLA, OTAKÇILAR, RIZA UZUN, TIRAK, TUNALIGİL, ÇAYCILAR sk / NİŞANCI mah OTAKÇILAR, SAMANCILAR sk bölgelerinde 25/05/2021 00:01:00 - 25/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949470

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -DEFTERDAR mah sk bölgelerinde 25/05/2021 00:01:00 - 25/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949491

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah EDİRNEKAPI RAMİ, EYÜP SULTAN, HACI BİLGİN , ÇAYCILAR sk bölgelerinde 25/05/2021 04:00:00 - 25/05/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949490

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah EDİRNEKAPI RAMİ, EYÜP SULTAN, HACI BİLGİN , RIZA UZUN, ÇAYCILAR sk bölgelerinde 25/05/2021 04:00:00 - 25/05/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949481

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah LOKAL, MÜNZEVİ KIŞLA, OTAKÇILAR, RIZA UZUN, TUNALIGİL, ÇAYCILAR sk / NİŞANCI mah OTAKÇILAR sk bölgelerinde 25/05/2021 04:00:00 - 25/05/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949468

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, EGE , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE sk bölgelerinde 25/05/2021 09:30:00 - 25/05/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3962335

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk / ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, BOYACI KAPISI, DARÜŞŞAFAKA, FATİH, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HACI NECİPBEY, HAFIZPAŞA, MUSANNİF, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YUSUF ZİYAPAŞA sk / ATİKALİ mah BAKKALZADE, BEYCEĞİZ FIRINI, ESKİ ALTAY, FATİH, FEVZİPAŞA, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, MEYMENET, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, MEVKUFATÇI sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah MÜFTÜ HAMAMI, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah GELENBEVİ, HALİÇGÖREN, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, YENİ DOĞAN, YESARİZADE, İHTİYAR, İHTİYATLI, İHVAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 25/05/2021 00:00:00 - 25/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3951317

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah BASAMAK, ENGİN, KAYA, SAYA OCAĞI, TRAKYA, YAN, ÇAKIR, ÖZKAN sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3953653

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYDINLAR, BAĞ, BAĞCI, BAĞLAR, FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3968928

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah CÖMERTTÜRK, GÜNAYDIN, MUALLİM NACİ sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3965429

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DAĞISTANLI, DONANMA, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah BARBAROS sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3950426

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, ASAF, CEFAKAR, CİVAN, DEMİRTAŞ, DENİZCİ, EFENDİ, KARTAL, KASİDE, KEKLİK, MURAT, SADE, TURNA, ÇARDAK, ÇARŞI, ÇİĞ, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3929296

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.NAMIK KEMAL, 1412. ÇIKMAZ, 2.ÇINAR, BEYAZGÜL ÇIKMAZI, HALKALI İSTASYON, SPOR ÇIKMAZI, YABANGÜLÜ ÇIKMAZI, ŞEHİT ERDİNÇ DURAN sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3963378

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DİNAR, DİVAN, MERİÇ, SALI PAZARI sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3965436

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AYAZ, DARÜŞŞAFAKA, HARPUT ÇIKMAZI sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, AYAZ, AĞAÇ, DİNÇ, YENER, ZAP SUYU, ÇABA, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÇAYIRYOLU, İLHAN sk bölgelerinde 25/05/2021 01:00:00 - 25/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949318

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADALET, AHMET CELALETTİN, ASLANBAŞ, BAYAN, BOYACI ÇEŞME, EMİRGAN 2., FISTIKLI BAĞ ALTI, FISTIKLI BAĞLAR, GÖKSU ÇIKMAZI, MİRGÜN, NECİP PAŞA, POSTA YOLU, SEZAİBEY, TAN, YEDEKÇİ HÜSEYİN, YUNUS AĞA, ÇAĞLA, ŞİRİN sk / REŞİTPAŞA mah BAYAN, EMİRGAN, MAZHAR REŞİTPAŞA, POSTA YOLU, SEZAİBEY, TAÇ, TUNCAY ARTUN, YUNUS AĞA, ZERGERDAN, ŞİRİN sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965420

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR, AZİM ÇIKMAZI, AĞAÇALTI, BULUT ÇIKMAZI, DEĞER, DİREKLİ, HACI ALİ PAŞA, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, KEÇECİZADE, KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, MEHMET EFENDİ, MISIR, MÜHENDİS HÜSEYİN, RAİF BEY, SU YOLCU BEKİR, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇAM YOLU, ÖMÜR TEPE, İSHAK sk / TARABYA mah ÇAM YOLU sk bölgelerinde 25/05/2021 09:30:00 - 25/05/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3961322

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3965342

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, ELHAN, KEVSER, KODAMAN, MADALYON, MELEK, PİYANGO, SÜTLÜ, SÜTLÜ ARALIĞI, YOLGEÇEN ARALIĞI sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965431

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADEMAĞA, SİVAS, İMRANLI, İZZET BABA sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3950408

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKŞEMSETTİN, BOSNA, FAZİLET, SAFAHAT, SİTELER CAMİİ, YEŞİL ADALILAR, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 25/05/2021 00:05:00 - 25/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3950409

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKŞEMSETTİN, BOSNA, YAKAMOZ sk bölgelerinde 25/05/2021 03:00:00 - 25/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3962346

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1262/1. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1271. sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949388

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1303/1., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1315., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1325., 1326., 1326/1., 1326/2., 1326/3., 1327., 1328., 1331., CUMHURİYET sk bölgelerinde 25/05/2021 12:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949515

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2069., 2105., A, A-2, B, C sk bölgelerinde 25/05/2021 12:00:00 - 25/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MAYIS 2021

NO: 3953599

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MERKEZEFENDİ sk bölgelerinde 25/05/2021 00:05:00 - 25/05/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953600

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah DERE, FIRIN, HAMAM ÇIKMAZ, MERKEZEFENDİ, MEVLEVİHANE, MEVLEVİHANE ÇIKMAZ sk bölgelerinde 25/05/2021 02:30:00 - 25/05/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953603

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 10. YIL sk bölgelerinde 25/05/2021 04:30:00 - 25/05/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3969341

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 2. YOL, 309., RAUF DENKTAŞ, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 7. sk bölgelerinde 25/05/2021 09:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3969360

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 9. sk bölgelerinde 25/05/2021 09:45:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.