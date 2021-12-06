BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 6 Aralık 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 6 ARALIK PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8421771

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BEDESTEN, BÜŞRA, BİRDAL, CANDAŞ, CANSU, CEVİZLİBAĞ, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERCİYES, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLAÇTI, GÜLCAN, GÜLTEPE, IŞILAY, KALDIRIM, KEMALİYE, KISMET, KOZLUK, KUVVETLİ, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, ONAY, PAŞALI, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YAHYA, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YONCA, YUVAM, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ZİYALI, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜLÜM, ÖZGÜNER, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 06/12/2021 01:00:00 - 06/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8385322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİDİN, AYABA, AYDINER, AYSEMA, AYŞENUR, BAHŞENDE, BALKAN, BATURHAN, BAYSAL, BAŞTÜRK, BEYSUN, BUHARA, DEMİRKAYA, ERDİNÇ, EVLİYA, FİKİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜLAĞACI, GÜLBADEM, GÜLBİN, GÜLDESTE, GÜLLÜBAHÇE, GÜR, HAMİT, HAZAR, HELVACI, KIRAÇ, KIYMETLİ, LOZAN, MESUT, MİMAR SİNAN, NECİP FAZIL, SALKIM SÖĞÜT, SARIÇAM, SOYKAN, SULUDERE, SİRKECİ, TAMER, TÜCCAR, YENİBAHÇE, YUKARI PAZAR, ZEMHERİ, ÖZEL, ÖZENİR, ŞERİF, ŞEYDANUR, ŞULE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 29. sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8386316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, DAL, DALGAKIRAN, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FERDA, GÜLAY, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ASUMAN, AYDOĞAN, BİNAY, CANSEVER, DEVELİ, DİLAVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇLİK, GÜLTUTAN, HIDIR, LİSE, SEYYAH, SİMA, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ sk / YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk bölgelerinde 06/12/2021 10:00:00 - 06/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8386321

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, AKYAZI, ALTINDAĞ, ASIR, AYKIZ, BABÜR, BARBAROS, BETÜLAY, CEBRAİL, DEKOR, DEMRE, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, GÖKÇEKENT, KABATAŞ, KINALIBAĞ, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, NAZİRE, PATİKA, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, YENİÇARŞI, ZEKAİ, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 06/12/2021 13:00:00 - 06/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8439176

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ERSOY, ORHAN KEMAL sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436350

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah PETUNYA sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421907

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, ATAMAN, BALIKÇI, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, FERAH ÇIKMAZI, FİSKE, GEMİ, GÖNÜL, GÜLDEN, ITIR, KARAMAN, KEMAL SUNAL, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KÖŞK, RANA, RIHTIM, SEVGİ, SIRMA, TAVLA, TURNA, YOSUN, ZAFER, ÇUKUR, İSKELE, İSTEK sk bölgelerinde 06/12/2021 10:00:00 - 06/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439178

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah HAL ÇIKMAZI, HALUK, MİSKET, ZAFER, ŞEBNEM sk bölgelerinde 06/12/2021 13:00:00 - 06/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8438899

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1627., 1628., 1634., 1635., 1636., 1637., 1638., 1639., 1640., 1641., 1642., 1643., 1644., 1648., HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk bölgelerinde 06/12/2021 00:00:00 - 06/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8438900

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1649., 1654., MASLAK, ŞEHİT HAKAN TAŞAN sk bölgelerinde 06/12/2021 00:01:00 - 06/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8438906

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah MASLAK sk bölgelerinde 06/12/2021 00:13:00 - 06/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422034

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 842., 859., 864. sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8197365

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2660., 2661. sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8444333

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 381., 383., 386., 388., 389., 409. sk bölgelerinde 06/12/2021 10:00:00 - 06/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8422115

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2503., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8429328

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SARAY, ÇAYIROVA sk bölgelerinde 06/12/2021 09:30:00 - 06/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439169

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DELİ HÜSEYİNPAŞA, RADYUM sk bölgelerinde 06/12/2021 10:00:00 - 06/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8381879

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah AKINCILAR, ASİLLER, BAKIR, SANTRAL ÇIKMAZI, SAĞLIK, VANKULU, İNCİRLİ sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8379471

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8430316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 06/12/2021 12:00:00 - 06/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8443337

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYGÜN, BEYAZ GÜL, CEMİYET, KARAKOL, MORLALE, SERİN, SİPAHİ, TAN, UĞURLU, İNAN sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8444322

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, SELİM PAŞA, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 06/12/2021 10:00:00 - 06/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422035

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, SEMA sk bölgelerinde 06/12/2021 19:00:00 - 06/12/2021 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8444328

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah EMEK, GÜNEBAKAN, LADİN, ORG. İZZETTİN AKSALUR, ŞEBBOY, ŞEHİT YALÇIN AYDIN sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ ilçesinde 2021-12-06 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYOĞLU

NO: 8247329

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah FUTACI, IHLAMUR, TATAROĞLU, ÇAKIRBEYLER sk / PİRİPAŞA mah AYAZMA ALTI, FUTACI sk bölgelerinde 06/12/2021 10:00:00 - 06/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde 2021-12-06 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ÇATALCA

NO: 8439318

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-BAŞAK mah sk / BELGRAT mah sk / CELEPKÖY mah sk / DAĞYENİCE mah sk / HALLAÇLI mah sk / HİSARBEYLİ mah sk / KARACAKÖY MERKEZ mah sk / KARAMANDERE mah sk / KESTANELİK mah sk / KIZILCAALİ mah sk / ORMANLI mah sk / SUBAŞI mah sk / YALIKÖY mah sk / YAZLIK mah sk / ÇANAKÇA mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk / ÖRCÜNLÜ mah sk / ÖRENCİK mah sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421857

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, AKBAYIR, AKIN BAŞOĞLU ÇIKMAZI, BALABAN, DÜBEK, GÜLGONCA ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KALFAKÖY, KARACAKÖY, NAMAZGAH, RANA ÇIKMAZI, SAHRA, SEHER, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÇAMLICA, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk / ÇANAKÇA mah AKBOĞA, AMBARLI, BAHÇELİ, BALCILAR, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, EKOL ÇIKMAZI, ESEN ÇIKMAZI, GÜNGÖR, GÜVERTE ÇIKMAZI, GÜZİN ÇIKMAZI, HÖYÜKLER, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, PERİ ÇIKMAZI, PİREN, SAFRAN, SONGÜL ÇIKMAZI, STAD, TAŞ ÇIKMAZI, UYSAL, YANKI ÇIKMAZI, YOLAÇAN, ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI, ÇANAKÇI DEDE , ÇINAR, İBRAHİMÇAVUŞ sk bölgelerinde 06/12/2021 10:00:00 - 06/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 8457317

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1008., ATIŞALANI sk bölgelerinde 06/12/2021 11:00:00 - 06/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 8422078

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-21, G-22 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 336., 378., 383., 393., 447., 448., CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421889

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1220., 1227., 1230. sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421903

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1029., 1034., 1045., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 06/12/2021 12:00:00 - 06/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8421772

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ŞAHİN, GAZİOSMANPAŞA, PARK ÜSTÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YÜKSEK sk / KARADOLAP mah ABUHAYAT, DERMAN, DOLGUN, FUAR, GAMZE, GAZİOSMANPAŞA, GÜLVEREN, KOZLU, ÇATALKARA, İKBAL ALT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE, GAZİ OSMANPAŞA, UZUN sk bölgelerinde 06/12/2021 10:00:00 - 06/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8436342

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah DİVANYOLU, GEDİKPAŞA CAMİİ, PEYKHANE, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / CANKURTARAN mah CANKURTARAN sk / EMİN SİNAN mah EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, PERTEVPAŞA, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / MİMAR HAYRETTİN mah DOĞRAMACI, KARA BABA TÜRBESİ, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 06/12/2021 10:00:00 - 06/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8357467

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 06/12/2021 11:00:00 - 06/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8436337

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 500 EVLER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. sk bölgelerinde 06/12/2021 10:00:00 - 06/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422042

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, DAMLALAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, HANIMELLER, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, ÇINARLI sk bölgelerinde 06/12/2021 11:00:00 - 06/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237327

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 617., 619., 621., 621/1., 623., 628., ABDİ İPEKÇİ, OSMANBEY sk bölgelerinde 06/12/2021 00:05:00 - 06/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 8456316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, ASALET, AŞİYAN, CENAP, GAZİ OSMAN PAŞA, GENÇ OSMAN, GEYİK, KARACA, KAYIK, KUMRU, KURAK, LEVENT, MİTHAT PAŞA, POYRAZ, SIĞIRCIK, TALATPAŞA, TINAZ, TOROS, TÜRKER, ULUDAĞ, ÖNDER sk / SANAYİ mah ASALET, BALKAN, GAZİ OSMAN PAŞA, KİTAPÇI, ULUDAĞ, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 06/12/2021 08:30:00 - 06/12/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421822

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah KINALI, MERİÇ, YEŞİLIRMAK, ÇAPA sk bölgelerinde 06/12/2021 11:00:00 - 06/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8457318

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah CAMİ, MARMARA, OKUL, PARLAR, TAĞMAÇ sk / HAZNEDAR mah CAMİ sk bölgelerinde 06/12/2021 12:30:00 - 06/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

KAĞITHANE ilçesinde 2021-12-06 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8422157

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 2.KEKLİK, BALABAN, BALIKÇIN, BOZDOĞAN, FLAMAN, FLORYA, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARTAL, KIZ KUŞU, KUĞU KUŞU, MARTI, PAPAĞAN, PUHU, SAKA KUŞU, SERÇE, SÜLÜN, YARASA, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇAYIR KUŞU, ÇAYLAK KUŞU, ŞAKRAK KUŞU sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8379472

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 833. YANYOL, BEYAZ YALI, KUBİLAY sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8379484

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1604. ÇIKMAZ, 2.KARADENİZ, 2.NAMIK KEMAL, 2.YALÇIN, 2.ŞEKER, 3.MUTLU, 5.GÜL, 5.OKUL, 6.MAYIS, HAYIRLI, MENDERES, YALDIZ, ŞENEL sk / YEŞİLOVA mah ÇUKUR sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422122

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.MERİÇ sk / İNÖNÜ mah 1.SARIGÜL, 2.MERİÇ, 2.SEVİM, HAKAN, SİNOP, YASSI sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439059

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 06/12/2021 10:00:00 - 06/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421851

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 609., 610., 611., OKUL, İMARET sk / YENİ MAHALLE mah 3.ÇEŞME, HATBOYU, SARIKAYA, TÜRBE, İMARET, İNÖNÜ sk bölgelerinde 06/12/2021 12:00:00 - 06/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8429346

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah BARBAROS sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422040

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BOZHANE, CEVİZLİ BAHÇE, MALTIZ DERESİ, MÜHENDİS ŞEVKET, NAZARLIK DERE, TAKVİM, USTA, YADİGAR ÇIKMAZI, YOKUŞ, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8443319

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 1, ERENLER, GÜLGONCA, KARAÜZÜM, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., 4, 5, AHLAT, AKÇAAĞAÇ., DÜĞÜN ÇİÇEĞİ, FISTIK ÇAMI ÇIKMAZI, FİLKULAĞI, GÜMÜŞÇÜLER, GÜRGEN ÇIKMAZI, LADİN., MUM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, NERGİS ÇIKMAZI, ÇAM., ÇAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAYIR GÜZELİ sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8429337

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., AYAZMA, BALABAN ÇIKMAZI, CAMİ ARKASI., CEYHAN., DÖNMEZ, KUMKÖY, NİŞANCI ÇIKMAZI, SEYHAN, SOĞUKSU , TOPÇU., ZEKERİYAKÖY, ÖZBALABAN sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8357505

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., AYAZMA, BALABAN ÇIKMAZI, CAMİ ARKASI., CEYHAN., DÖNMEZ, KUMKÖY, NİŞANCI ÇIKMAZI, SEYHAN, SOĞUKSU , TOPÇU., ZEKERİYAKÖY, ÖZBALABAN sk bölgelerinde 06/12/2021 09:30:00 - 06/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8429341

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DOKTOR CEVAT KERİM İNCEDAYI, NAR ÇİÇEĞİ sk / İSTİNYE mah DERE., DOKTOR CEVAT KERİM İNCEDAYI, HAVUZLU BOSTAN, ŞEHİT HALİL İBRAHİM sk bölgelerinde 06/12/2021 11:00:00 - 06/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8429343

ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KONAKLAR mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 06/12/2021 13:00:00 - 06/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8381557

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL, KEŞAN sk / FENER mah FENERBAHÇE, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8357538

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah FULYA sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8454316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, AÇIK, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİRCİ, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, GÖKUN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KAYMAK, KIRKAHVE, KURFALLI, MENDERES, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR sk bölgelerinde 06/12/2021 09:00:00 - 06/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8438929

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, KANTAR YOLU, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 06/12/2021 10:00:00 - 06/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 8304315

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah AVUKAT, KUYU 1, ORTANCA, ORTANCA ARALIĞI sk bölgelerinde 06/12/2021 10:00:00 - 06/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 8237325

ISTANBUL SULTANGAZİ ilce -CEBECİ mah sk İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -CEBECİ mah sk bölgelerinde 06/12/2021 00:05:00 - 06/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422046

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2602., 2611. sk bölgelerinde 06/12/2021 09:30:00 - 06/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8377321

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2208., 2209., E sk bölgelerinde 06/12/2021 10:00:00 - 06/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 8460515

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah FESLEĞEN, LALE sk bölgelerinde 06/12/2021 09:30:00 - 06/12/2021 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.