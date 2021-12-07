BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 7 Aralık 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 7 ARALIK SALI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8437317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, AKÇAM, AMBER, AYDEMİR, BAYSAL, DEMİRKAYA, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİOSMANPAŞA, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, LOZAN, MUZAFFER, NECİP FAZIL, SARIÇAM, TERMAL, UFUKHAN, YILDIRIM BEYAZIT, YİĞİTLER, ÖZEL, ŞEFAAT, ŞERİF, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, BENGİSU, BİLLUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FARUK, FATİH, FECİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜNEYSU, MABEYN, NECİP FAZIL, POLAT, SELVİLİ, SEMİH, SERHATTER, SULTAN MURAT, SÜHA, YAKACIK sk / MAVİGÖL mah DELFİN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KAVAKLIDERE sk bölgelerinde 07/12/2021 01:00:00 - 07/12/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8379456

İSTANBUL AVCILAR ilce -DENİZKÖŞKLER mah sk / GÜMÜŞPALA mah sk bölgelerinde 05/12/2021 09:00:00 - 05/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439188

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah BERKER, DENİZKÖŞKLER, ÇAVUŞOĞLU, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439189

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, KATİP AHMET, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 07/12/2021 13:00:00 - 07/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421873

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ sk bölgelerinde 07/12/2021 20:00:00 - 08/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8437887

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1473., 1485. sk bölgelerinde 07/12/2021 00:01:00 - 07/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8442320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 10., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ATATÜRK, KOÇMAN, MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk / GÜNEŞLİ mah 1250., 1252., 1253., 1362., KOÇMAN, KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah ATATÜRK, CUMHURİYET sk // bölgelerinde 07/12/2021 03:00:00 - 07/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8437888

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814., 1822., MASLAK, PAZAR sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk bölgelerinde 07/12/2021 04:00:00 - 07/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8197368

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1293., 1296., 1297., 1300., 1313., MAHMUTBEY sk / YENİMAHALLE mah MAHMUTBEY sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8438907

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, SANAYİ sk bölgelerinde 07/12/2021 00:00:00 - 07/12/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8461916

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATMACA, BEYZADE, BÜLBÜL, DOĞAN, KULA, KUMRU, URBAN, ŞAHİN sk bölgelerinde 07/12/2021 09:30:00 - 07/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8445340

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GENÇ OSMAN 1, SANAYİ, İBRAHİMPAŞA sk bölgelerinde 07/12/2021 10:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8461931

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, DELİ HÜSEYİNPAŞA, YONCA 3 sk bölgelerinde 07/12/2021 11:00:00 - 07/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439165

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AKDENİZ, GURBET, HABİB ÖZHAN, HÜLYA, KARADENİZ 1, SOKULLU, ÇAVUŞPAŞA, İKBAL sk bölgelerinde 07/12/2021 12:30:00 - 07/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-12-07 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8432328

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10. YIL, MERCEDES sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8429338

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, HANIMELİ, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 07/12/2021 04:00:00 - 07/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8247334

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 07/12/2021 10:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8421993

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 07/12/2021 00:00:00 - 07/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422014

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 07/12/2021 00:30:00 - 07/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421984

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10. sk bölgelerinde 07/12/2021 00:30:00 - 07/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422005

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/12/2021 00:30:00 - 07/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421991

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 07/12/2021 00:30:00 - 07/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422013

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/12/2021 00:30:00 - 07/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422004

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 07/12/2021 00:30:00 - 07/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422006

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/12/2021 00:30:00 - 07/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421994

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 07/12/2021 00:30:00 - 07/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421992

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 07/12/2021 00:30:00 - 07/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421986

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/12/2021 00:30:00 - 07/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421983

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sk bölgelerinde 07/12/2021 00:30:00 - 07/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421966

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 07/12/2021 00:30:00 - 07/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8441389

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 158., 160., 162., 176., 178., 43., 51., HÜRRİYET, KUBİLAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, YAKUPLU sk bölgelerinde 07/12/2021 10:00:00 - 07/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 8304273

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah BOSTAN BAŞI, BOĞAZKESEN, CEZAYİR, CEZAYİR ÇIKMAZI, DALGIÇ ÇIKMAZI, FAİK PAŞA, HACI OSMAN ÇIKMAZI, HAYRİYE, YAZICI ÇIKMAZI, YENİ ÇARŞI, ÇUKUR CUMA sk / KILIÇALİ PAŞA mah MECLİS-İ MEBUSAN, SALI PAZARI YOKUŞU sk / KULOĞLU mah ACI ÇEŞME YOKUŞU, AĞA HAMAMI, FAİK PAŞA, HACIOĞLU, HAYRİYE, OSMAN HACI ÇIKMAZI, YENİ ÇARŞI, ÇAPANOĞLU sk / TOMTOM mah BABAOCAĞI, BOĞAZKESEN, GÜL BABA, NURİ ZİYA, SEFER BOSTAN ÇIKMAZI, SEFER BOSTANI, TOMTOM KAPTAN, YENİ ÇARŞI, ÇUKUR BOSTAN sk bölgelerinde 07/12/2021 00:00:00 - 07/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8443336

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah PROF. DR. BEDRİ KARAFAKİOĞLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah ZAFER sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8381492

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ALACEYLAN, ASKER, DEREİÇİ, ELMAS, KESKİN, MEYDAN, ZÜMRÜT, ŞENER sk / PİRİPAŞA mah DEREİÇİ sk bölgelerinde 07/12/2021 10:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 8460484

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah SERDAR sk / HÜRRİYET mah ABACI, ACIBADEM, AFACAN, AHMET MİTHAT, AKBABA, AKDEMİR, AKGEYİK, AKINCILAR, AKKOYUN, AKKUŞ, AKPINAR 1, AKSU, AKSUNGUR, AKYAR, AKÇAY, AKŞAM, ALAZ, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ASLIHAN, ASİLLER, ATATÜRK 2, ATMACA 2, AYDEDE, AYDINALP, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, BAŞAK 2, BERAAT, BÜLBÜL, BÜLBÜLLÜ ÇIKMAZI, BİRUNİ, DARBOĞAZ, DEVİR, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, EĞİTİM, FETHİPAŞA, GÜL, GÜVERCİN, GÜVERCİNLER ÇIKMAZI, HANIMAĞA, HAVUZ, HAVUZALTI, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, KAVAK, KEKLİK, KIRLANGIÇ 2, KÜÇÜK, MENEKŞE 2, MEVSİM, MİLLET, OKUL 2 ÇIKMAZI, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, ORTANCA 2, REÇİNE, RIHTIM, RÜZGARLI, SAKA 2, SAKİNE, SERHAT, SEVCAN, SEVİLAY, SIĞIRCIK, SOFULAR, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞANLIK, SOĞUKÇEŞME, SUKUNET, SULTAN, SUNA, SUYOLU, SÜMER, SÜNGER, SİCİM, SİMİT, TAN, VAKIF, ZAMBAK 3, ÇAKILTAŞI, ÇATALCA YOLU, ÇOLPAN, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk / ULUS mah ATATÜRK 2, BAYRAK, BELEDİYEALTI, BEŞİR, BOZKIR 1, CEVİZLİK, CEYLAN 4, DEMİRALP, DEMİRCİLER, DOĞAN, FATİH 2, FENERYOLU, FUNDA 3, GEDİZ 1, GEYİK, GÖKALP, GÖKÇE 2, GÖRGÜLÜ, GÜLTEKİN, GÜLÜM, GÜLİSTAN 2, GÜNNUR, GÜVEN 3, HANIMELİ, IŞIL 2, KAKTÜS, KANARYA 3, KARINCA, KELEBEK, KUZULU, KÜLTÜR, MANOLYA 2, MİLLET, OKULALTI, PAPATYA 4, PETBOY, SARIGÜL, SERÇE, STAD, TAVŞAN, TAŞOCAĞI, TAŞTEPE, TOLGA, YENİYOL, ÇATALCA YOLU, ÖZGEM, ÜÇLÜYOL sk bölgelerinde 07/12/2021 01:00:00 - 07/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8443316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AŞİYAN, CEZMİ, EVREN, TURGUT ÖZAL, ULUDAĞ, YILDIRAY ÇINAR, ÇORUH sk / PINARTEPE mah HAZAL 1, ORHANGAZİ, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 8439316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, MUŞMULA DEĞİRMENİ, SUBAŞI ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8438908

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah BEGÜM, CELAL YÜCEL, DARI, DİKMEN, EGE, GÖÇMENLER, GÜZEL ÇIKMAZI, HAZİNE, TAHTAKÖPRÜ, TAŞKÖPRÜ, İKİZLER, İMAM SIRRI PEKŞEN, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439319

İSTANBUL ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8445325

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK sk bölgelerinde 07/12/2021 10:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 8422036

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 873., 874., 875. ÇIKMAZ, 876., 877., 878., 879., MEHMET AKİF İNAN sk bölgelerinde 07/12/2021 10:00:00 - 07/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422039

ISTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk İSTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk bölgelerinde 07/12/2021 13:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 8422368

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1571. sk bölgelerinde 07/12/2021 00:00:00 - 07/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422080

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 383., 394., 395., 397., 445., 446., 447., MANDIRA sk / İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422084

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 290. sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422047

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEVLANA mah SULTAN AHMET sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422044

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKŞEMSEDDİN mah sk / İNCİRTEPE mah sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421904

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah HACI BEKTAŞ VELİ sk 688 SK., bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8457342

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030., 3034., 3038., 3090., 3093., 3095., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 3127., 3133. sk bölgelerinde 07/12/2021 10:00:00 - 07/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8429335

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, ÇİFTÇİ ALİ sk bölgelerinde 07/12/2021 00:01:00 - 07/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8349318

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / HIRKA-İ ŞERİF mah ADNAN MENDERES VATAN, AHŞAP MİNARE, AHŞAP MİNARE ÇIKMAZI, AKSEKİ CAMİİ, AKTAR, ARMUTLU, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, CEVİZCİ EKREM, HÜRREM ÇAVUŞ, KABAKULAK CAMİİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KEÇECİLER FIRINI, KUYULU TÜRBE ÇIKMAZI, NEYZEN TEVFİK ÇIKMAZI, NİKAH, TÜRKMEN ÇIKMAZI, YAMAK, YENİ BAHÇE, ZEMBİLCİ, ÖZTAN sk / KARAGÜMRÜK mah ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ ÇIKMAZI, ÖZTAN sk bölgelerinde 07/12/2021 00:00:00 - 07/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8348421

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah KİMYAGER DERVİŞPAŞA, ORDU sk / BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ARABACIOĞLU, AĞA, CEVAHİR BEDESTENİ, DİVRİKLİ, GÜLLAÇ, HACI ARİFBEY, KALPAKÇILARBAŞI, KARAMANLIOĞLU, KAZAZLAR, KESECİLER, KOLANCILAR KAPISI, KOLTUK KAZAZLAR, KUYUMCULAR, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MUHAFAZACILAR, ORTAKAZAZLAR, RESSAM BASMACILAR, SANDAL BEDESTENİ, TAKKECİLER, TAVUK PAZARI, TERZİBAŞI ARALIĞI, TERZİLER, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ZENNECİLER, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, İNCİCİLER sk / MOLLA FENARİ mah ALİBABA TÜRBE, ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BİLEYCİLER, DİVANYOLU, HACI ARİFBEY, KALPAKÇILARBAŞI, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER PAZARI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MESİH MEHMETPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TAVUK PAZARI, VEZİRHANI, YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, İSKENDER BOĞAZI sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, SUCU BAKİ, TİYATRO sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK HAYDAREFENDİ, DİBEKLİ CAMİİ, HAZNEDAR, KALAYCI ŞEVKİ, KALAYCI ŞEVKİ ÇIKMAZI, MİTHATPAŞA, ORDU, PEHLİVAN, SEKBANBAŞI, TİYATRO ARALIĞI, YAKUPAĞA FIRINI, YENİDEVİR, YENİÇERİLER sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI sk bölgelerinde 07/12/2021 04:00:00 - 07/12/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436349

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah KATİP SİNAN, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / MİMAR HAYRETTİN mah GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ sk bölgelerinde 07/12/2021 10:00:00 - 07/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8237331

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1129., 1130/1., 1131., 1156., 1157., 1162., GENERAL ALDOĞAN sk bölgelerinde 07/12/2021 00:05:00 - 07/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237330

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1146., 1147., 1148., 1149., 1150., 1151., 1203., 1204., 1205., 1205/1., 1214., 1222., 1223., MENDERES sk / KARAYOLLARI mah 568/2., 569., 569/1., CEBECİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2015., 2019., 2062., 2167., 2177., A sk / CUMHURİYET mah KERVAN ÇIKMAZI, SİTELER CAMİİ, ÖĞRENCİ sk bölgelerinde 07/12/2021 00:05:00 - 07/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237329

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1146., 1147., 1148., 1149., 1151., 1169., 1204., 1205/1., 1212., 1213., 1214., 1215., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1222/1., 1223. sk bölgelerinde 07/12/2021 00:05:00 - 07/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 8439152

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah UFUK sk bölgelerinde 07/12/2021 08:30:00 - 07/12/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8421925

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKGÜLLÜ, ALAYBEY, AYŞİN, BAHÇELER, BİNNAZ, ERAY, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESTİVAL, GÜÇBİRLİĞİ, GÜĞÜMLÜ, IŞIKLI, NURTAÇ, SEVİLEN, SULH, TÜMLEÇ, YADİGAR, YALIN, ZEMHERİ, ÇAMPARK, ÖZOĞUL, İLKNUR, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk bölgelerinde 07/12/2021 01:00:00 - 07/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8458335

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, ESKİ BEŞİKTAŞ, FASIL, TESTİ, TOPRAKBASTI, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 07/12/2021 10:00:00 - 07/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436338

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 07/12/2021 10:00:00 - 07/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8430318

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BELEDİYE, GEÇİT sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8430319

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 2.MURAT, 2.PEHLİVAN, BAĞLAR, ERSÖZ, NEBİOĞLU, ÖZCAN sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8439204

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439170

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah KÖYBAŞI, İSTİNYE İSKELESİ ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah İSTİNYE İSKELESİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422056

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, ARABAYOLU sk / TARABYA mah ACARLAR, ARABAYOLU sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8357517

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKŞAM SEFASI, ALTIN ÇIKMAZI, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ESENGÜL, HASAN TAHSİN, KUMOĞLU, MAREŞAL, POSTA YOLU, YAPINCAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/12/2021 09:30:00 - 07/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8429331

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah TÜRKBOSTANI sk bölgelerinde 07/12/2021 10:00:00 - 07/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8461354

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY, MURAT PAŞA ÇIKMAZI sk / PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI, ZERDALİ ÇIKMAZI sk / ÇAYIRBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, ATATÜRK OKULU, BAHÇEKÖY, BAKİ ÇIKMAZI, CAMİİ ŞERİF, MEZARLIK ARKASI, PALA, SIRMAÇ, TESTİCİLER, ÇAYIR MEZARLIK, ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN, ÇEŞMELER, ÖZFİLİZ, ÖZKAN. sk bölgelerinde 07/12/2021 11:00:00 - 07/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8461362

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah HİDAYET sk bölgelerinde 07/12/2021 12:00:00 - 07/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439174

ISTANBUL ŞİŞLİ ilce -ASKERİ BÖLGE mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -HUZUR mah sk bölgelerinde 07/12/2021 13:00:00 - 07/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8455316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, AÇIK, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİRCİ, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, GÖKUN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KAYMAK, KIRKAHVE, KURFALLI, MENDERES, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8438961

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KÜÇÜK KILIÇLI mah GÜLCÜK, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, TAZEGÜL sk bölgelerinde 07/12/2021 10:00:00 - 07/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422226

SİLİVRİ ilce MERKEZ/ KÜÇÜK KILIÇLI MAH. TAŞOVA SOKAK,PTT SOKAK,SEBİL SOKAK,KAHTALI SOKAK,/ BÜYÜK SİNEKLİ MAH. AKŞEMSEDDİN CADDESİ,BORDO SOKAK,SABA SOKAK,YASA SOKAK,NİHAVENT SOKAK,PAPATYA SOKAK, GÖKTAŞI SOKAK bölgelerinde 07/12/2021 13:00:00 - 07/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ ilçesinde 2021-12-07 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SULTANGAZİ

NO: 8422055

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1336., 1337., 1338., 1338/1., 1339., 1340., 1340/1., 1341., 1351., 1352., GAZİ, OKUL sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1352., OKUL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1443., GAZİ, OKUL sk bölgelerinde 07/12/2021 09:30:00 - 07/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421788

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / CEBECİ mah 2594. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161., 182. sk / YUNUS EMRE mah 1390. sk / İSMETPAŞA mah 111., 114., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 65., 66., 67., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 07/12/2021 11:00:00 - 07/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 8461139

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 4. YOL, 5. YOL sk / ÇIRPICI mah 75/2. sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.