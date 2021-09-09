BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 9 Eylül 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 9 EYLÜL ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 6706335

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6769322

ISTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -NENE HATUN mah sk İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -NENEHATUN mah sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6767338

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah ESKİ ÇİFTLİK, TERKOS-KARABURUN, ÇAKILTEPE sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739330

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACISU, AHALİ, AKAKÇE, ALTINDAĞ, ALİ KUŞÇU, ARINÇ, AZAM, AÇIKEL, BABÜR, BAHAR, BAHARGÜL, BARBAROS, BENGİ, BORANALP, BİLGEHAN, CEBRAİL, COŞANDERE, COŞKUNER, DEKOR, DÜDEN, HALİL İBRAHİM, KILIÇTAR, KINALIBAĞ, MARAŞ, MUTEDİL, MİHRİŞAH, NURCİHAN, NURHİLAL, NURSEN, SEMAVER, TECER, TEFEKKÜR, TUTUMLU, YEKTA, YEŞİLDAL, YÜZAKI, ZEKAİ, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, İKTİSAT, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 6648343

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATİLLA İLHAN, BİRLİK, G-181, G-184, G-186, G-194, G-520, G-522, G-556, G-557, G-558, G-559, G-560, G-564, G-584, G-585, G-587, G-69, G-70, G-71, G-72, G-74, G-75, G-77, G-861, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 485., 486., 487., 488., 489., 500., 501., 502., 503., 504., 505., 506., 507., 508., 509., 512., 520., 521., 522., 525., 526., 527., 528., 531., 533., AMASYALILAR, OZANLAR, ŞEHİT ERCAN DOĞRUKARTAL sk / SÜLEYMANİYE mah 725. sk bölgelerinde 09/09/2021 00:00:00 - 09/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739365

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah GÜMÜŞPALA, HACIKADIN, HACIŞERİF, TÜRKMEN sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6757695

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1426., 1427., 1428., 1429., CAMİ YOLU, HALKALI, SABİA sk / MAHMUTBEY mah 2629., HALKALI sk // bölgelerinde 09/09/2021 02:00:00 - 09/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6757712

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 09/09/2021 04:30:00 - 09/09/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6745316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1162., 1164., 1169., 1232., 1235., 1236., 1237., 1238., KURTULUŞ, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739362

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 2., 3., KOÇMAN sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739359

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1169., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1182., 1184., 1185., 1186., 1188., 1199., 1201., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6747339

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 588., 594., 606. sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6768320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 674., 676., 677., 680., İSTANBUL sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6764332

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1247., 1249., 1250., 1257., 1258., 1259., 1268., 1269., 1271., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 6746431

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ALADAĞ 1, ANADOLU, ARMUTLU, BAHTİYAR, BİRLİK 1, DAĞLAR, ERASLAN, GAZİ 1, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, ÖMÜR 1 sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 09/09/2021 00:00:00 - 09/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6604320

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah DUMLUPINAR sk / ZAFER mah BAHARGÜLÜ, DUMLUPINAR, ÇINAR 1 sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6604350

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / HÜRRİYET mah GÜLNİHAL sk / ZAFER mah CUMHURİYET, GÖKDAĞI, GÖLDAĞI, KURULTAY, TÜRKİSTAN, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/09/2021 15:00:00 - 09/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 6752641

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah EBUZİYA, KARTOPU, MUHTAR HALİT KRAL sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 6769319

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BURÇAK sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6757670

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AYBEK, GÜLTEN sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6757638

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 6702323

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, HANIMELİ, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6765326

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, KALAMAN sk bölgelerinde 09/09/2021 11:00:00 - 09/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 6702317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BAĞLAR, KIBRISLI MEHMET PAŞA, SOKULLU, YEŞİLYURT sk / MARMARA mah 210. sk / SAHİL mah ALSANCAK, ANAFARTALAR, DÖRTYOL, KALYON, KAPTAN-I DERYA, KARAGÖZ, KIZIL İMAM, KOCATEPE, MUSTAFA KEMAL, YAHYA ÇAVUŞ, YALI, YAY, ÇANAKKALE sk bölgelerinde 09/09/2021 00:30:00 - 09/09/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739346

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BAĞLAR sk / SAHİL mah DÖRTYOL, KALYON, KARAGÖZ, KOCATEPE sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739348

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 200., 202., 204., 59., 63., 65., 67., HARAMİDERE, HÜRRİYET, MALAZGİRT sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748383

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 108., 116., 118., 14., 37., 80., 82., 84., 86., 88., 90., 92., 94., 96., BAŞKENT, KERVANSARAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 6487352

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah BÜYÜK ŞİŞHANE, DUVARCI ADEM, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, IRMAK, KILBURNU, MADIRGA, MISIR BUĞDAYI, TAVŞAN, UYGUR, YENİ KAFA, ÇALGICI, ŞEHİT İLYAS sk / KOCATEPE mah AŞIKLAR, BÜYÜK ŞİŞHANE, CAMBAZOĞLU, DOLAPDERE TAKSİM, DUVARCI ADEM, FERİDİYE, KILBURNU, KÜÇÜK MUMHANE, KÜÇÜK ŞİŞHANE, TAKSİM ÇEŞMESİ, TAVŞAN, YENİ KAFA, ÇAYLAK sk / TOMTOM mah SEFER BOSTANI sk / YENİŞEHİR mah IRMAK, KASAP HURŞİT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÖKKUŞAĞI sk / ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AKTAŞ, ALDAMGA, AZAK, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, DEMET, DEĞİRMEN, DOLAPDERE, FENERCİ KADRİ, FEYLOSOF, IRMAK, KARABATAK, KASAP HURŞİT, KAYTANCI RASİM, KAZASKADIN, KURTULUŞ, KURTULUŞ MASLAĞI, KÜKÜRTLÜ, MARSIK, MEKKARECİ, PERVAZ, PEŞKİR AĞASI, SAKSAĞAN, SARRAF MÜMİN, TUZCU MURAT, YİĞİTBAŞI sk / FERİKÖY mah KOCABAŞ, KURTULUŞ sk / PAŞA mah İNCİ sk / İNÖNÜ mah AKKARGA, DOLAPDERE, ELMADAĞ, KUZUKULAĞI, KÖSTEBEK, KÜÇÜK BAYIR, NİZAMİYE, SAZLIDERE, TAKSİM DOLAPDERE, YENİ NALBANT, ÇARIK, ÇİLİNGİR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/09/2021 00:00:00 - 09/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739358

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, BALABANBEY ÇIKMAZI, ENLİ YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, SANATKARLAR MEKTEBİ, İLYAS ÇELEBİ, İLYAS ÇELEBİ CAMİİ sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 6757724

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah ALKIM, DİLFEZA, GÜNDOĞUMU, GÜRGEN 2, KAKTÜS 1, PELİN 1, SARMAŞIK 1, TUNABOYU, YOSUN 1, ZAKKUM 2, ZAMBAK 1, ÇAMLICA 2 sk / KARAAĞAÇ mah YİĞİTTÜRK sk bölgelerinde 09/09/2021 13:00:00 - 09/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 6742317

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah HAVRUZ sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748334

ISTANBUL ÇATALCA ilce -ELBASAN mah sk İSTANBUL ÇATALCA ilce -ELBASAN mah sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 6753731

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 242., 243., 244., 245., 249., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6753732

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 702., 705., 706., 714., 715., 717., 721. sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6772316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEPE sk / TURGUT REİS mah 506., 524., 526., KARAOSMANOĞLU sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6753734

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1102., 1109. sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 6648348

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 604., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 676., 677., 678., 679., 680., 681., 700., DOĞAN ARASLI, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 09/09/2021 03:00:00 - 09/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6651317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 663., 664., 665., 676., 679., GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6745374

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1049., 1052., 1053., 1054., 1055., 1069. sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6745372

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015. sk / FATİH mah 855., 866., 867., 869., 877., 878., 884., 885., 886., 887., 930., ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1007., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1015., 1018., 1019., 1020., 1022., PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 887., 888., 889., 890., 899., 903., 904., 905., 906., 908., 909., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6745375

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10. YIL, MERCEDES sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748370

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1877., 1880. sk / YEŞİLKENT mah 1863., 1880., 1894., 1895., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748368

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1798., 1799., 1800., 1863., 1892., 1895., 2039. sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 6730449

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 6746386

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, AYNALI BAKKAL, BARUTÇU, GAYE, GÜHERCİLER, HACI EVLİYA CAMİİ, KARABAŞ AKARCASI, KARABAŞ BOSTANI, KERESTECİ VELİ, MÜCEVHER, NECEF, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, PEYK DEDE ARALIĞI, TARSUSLU CAMİİ, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / SEYYİD ÖMER mah DEVİRHAN, EVLİYA ATA, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, YAYLA, ÇARIKHANE sk / ŞEHREMİNİ mah KERESTECİ VELİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM 1. ÇIKMAZI, YAYLA sk bölgelerinde 09/09/2021 00:00:00 - 09/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 6742352

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 544. sk bölgelerinde 09/09/2021 09:30:00 - 09/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6742358

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 09/09/2021 09:30:00 - 09/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 6710321

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, BAŞAKLI, GAMZE, GÜR, GÜRBÜZ, KAYALI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, MİNE, OKÇU, SAADET, SANCAK, SANCAKLI, ÇARŞI, ÖZNUR sk bölgelerinde 09/09/2021 00:00:00 - 09/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6750027

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah KUTSAL sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah EMEKLİ, KANATLI, OKTAY sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6750032

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KANATLI, OKTAY, TEZCAN, YASAL sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 6498382

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah YAMAÇ, İŞLER sk / SULTAN SELİM mah AKYOL SİTESİ ÇIKMAZI, AYBİKE, AYBİKE ÇIKMAZI, BAKIR ÇIKMAZI, BAKRAÇ, BATURAY, BEHÇET, ESKİ BÜYÜKDERE, SAKARYA, SULTAN SELİM, SİLAHTAROĞLU, UYGUN ÇIKMAZI, UÇAR, YAMAÇ, YEŞİL sk bölgelerinde 09/09/2021 01:00:00 - 09/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746394

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, BAŞARAN, CAMİ, KANARYA, KAĞITHANE, PAMUK, VATAN, YAYLA, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 6724316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.EKŞİ, 1.ONUR, 315., 4.BÜLBÜL, 4.TUNA, AYDOĞDU, AYDOĞDU ALTI, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, TOROS, YUNUS EMRE, ÖMÜR, İKİTELLİ sk bölgelerinde 09/09/2021 00:01:00 - 09/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6720359

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 2.TURNA, 311.ÇIKMAZI, 312., 321., 322., 323, 324., 325., 326., AKDOĞAN, ASMALI, AŞİNA, BEYTEPE, BULUT, DURAK, ELMA, ENGİN, EREN, ESENTEPE, KOMSAN ÜSTÜ YOLU, KİRAZ ÇIKMAZI, YAMAN, YAYA, YAYLA, YENİCE, ÜZÜMLÜ, İKİTELLİ, İŞÇİ sk bölgelerinde 09/09/2021 00:01:00 - 09/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6726326

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk / MEHMET AKİF mah 1.AKARSU, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.KILAVUZ, 1.SERHAT, 2.AKARSU, 2.UĞUR, ARİF HİKMET, EMRE, KEMALPAŞA, NİFER sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6726325

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6757320

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BEGONYA, 1.KASIMPATI, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ZÜMRÜT, 1.ÇİĞDEM, 2.MENEKŞE, 2.PAPATYA, ALTINER, FATİH, KARDELEN, MELİKE, ORHANGAZİ, PEMBEGÜL, ZEYNEBİYE, ÇİFTLİK ÇIKMAZI, ÖZGÜNDÜZ sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6761344

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.PEMBEGÜL, 1421., 1437, 2.SARIGÜL, 2.ÇİĞDEM, 4.MENEKŞE, LALEGÜL, ÇALIGÜL sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746387

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah KOCATEPE sk / YEŞİLOVA mah 1.ATİLLA, 3.GAZİ, 3.TUNA, 5.CAMİ, 5.DERE, 5.MUTLU, 6.KARANFİL, DELİ ORMAN, DUMLUPINAR, EFE, FEVZİ ÇAKMAK, HÜR ÇIKMAZI, REYHAN, SAKARYA, TANSEL, ÇUKUR, ÖKMEN, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6761346

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 6751521

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 09/09/2021 01:00:00 - 09/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 6726391

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah FERMAN, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TERAKKİ sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6757431

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah DEĞERLİ sk / ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, DOKUZLUK, EGEMENLİK, ERMİŞLER, EVRENSEL, KAMELYA, KEREM, KURUÇEŞME, KÖŞK, ORHAN, SAHİLBOYU, SAYIN, STAD, SÖĞÜTLÜK, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749981

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -GÜMÜŞYAKA MERKEZ mah KINALI KAVŞAĞI sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 6523335

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah AVUKAT, BUHURLU, BUHURLU ÇIKMAZI, BULANIK DERE, YEŞİLTEPE, ÇİĞDEM 3 sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 6742328

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1272/1., 1279., 1279/1., 1280., 1281., 1281/1., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1289., 1293/1., 1293/2., 1293/3., 1293/4., 1428., 1428/1., 1428/2., 1429., 1429/3., 1429/4., 1429/5., 1429/6., 1435., 1436., 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1441/1., 1442. sk bölgelerinde 09/09/2021 00:05:00 - 09/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6742329

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1374., 1374/1., 1375/3., 1376., 1377., 1426., 1426/1., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1426., 1452., 1453., 1454., 1455., 1456., 1457., 1458., 1459., 1460., 1461., 1462/1., 1464., 1464/1., 1466., 1467., 1500., 1501., 1502., 1502/1., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1508., 1508/1., 1509., GAZİ sk bölgelerinde 09/09/2021 00:05:00 - 09/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6730444

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 304., 305., 305/1., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL, ZAFER sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 6753397

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., MEVLANA, ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk bölgelerinde 09/09/2021 00:01:00 - 09/09/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6753403

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU, BLOK İÇİ, G/13., G/18., G/19., G/20., G/21., G/22., G/22/2., G/23., G/25., G/26., G/26/1., G/27., G/29., G/31., G/33., G/35., G/36., G/37., G/37/1., G/38., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, HALİL DİNÇER sk bölgelerinde 09/09/2021 03:00:00 - 09/09/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6753404

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah SEYİTNİZAM sk / SEYİTNİZAM mah BALIKLI SEYİTNİZAM YOLU, BALIKLI SİLİVRİKAPI YOLU, GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, SEYİTNİZAM, YUNUS EMRE sk / TELSİZ mah 101., ASIM KAZANCIGİL, DEFNE, DURSUN KILIÇ, GÜL, KARDELEN, MENEKŞE, ORKİDE, SEYİTNİZAM, İMDAT TORAMAN sk bölgelerinde 09/09/2021 06:00:00 - 09/09/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6752623

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 2. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/7) sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.