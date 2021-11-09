BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 9 Kasım 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 9 KASIM SALI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 7902504

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah VİZE sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902535

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOĞAN, AŞIK, BAYRAKTEPE, BOSTANCI, CENK, DEMİRÖZ, DOĞANÇAY, EMRULLAH, EMİNE, FEDAİ, GEDİZ, GÜLYÜZLÜ, GÜZELYURT, HARBİYE, KAPTANPAŞA, LALELİ, MEŞEDİBİ, NARGİLE, NAĞME, SIĞLA, UMURBEY, VARLIK, YANKI, YAZGÜLÜ, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, YÖRE, YÜZÜNCÜYIL, ZÜHRE, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, ÖZGEM, İLKNUR sk bölgelerinde 09/11/2021 00:01:00 - 09/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7904336

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 09/11/2021 00:05:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902530

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah BORAHAN sk bölgelerinde 09/11/2021 04:00:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7901325

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TUNABOYU sk bölgelerinde 09/11/2021 04:00:00 - 09/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7903221

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, BAŞARAN, DENGE, DÜZYOL, EMRAH, FEDAKAR, GURBET, GÜZEL PARK, HARMANDERE, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KERMES, KORUİÇİ, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MUHTEŞEM, NURSEL, SELDA, TAŞOLUK, TUNÇ, ÖNEM, ÜLKÜMEN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKIBET, BAŞARAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

AVCILAR ilçesinde 2021-11-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAĞCILAR

NO: 7930354

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1189., 1193., 1195., 1196., 1197., 1198., 1199., 1201., 1204., 1205., 1206., 1208., 1209., 1210., 1211., 1216., 1218., 1224., MERKEZ, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927445

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1528., 1538., 1539., DÖKÜMCÜLER sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927070

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 317., 332., 333., 335., 336. sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927072

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 714., 728., 729., GÜNGÖREN sk bölgelerinde 09/11/2021 14:00:00 - 09/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER ilçesinde 2021-11-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAKIRKÖY

NO: 7939333

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah DEFNE sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939342

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL, YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN sk bölgelerinde 09/11/2021 03:00:00 - 09/11/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939350

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 09/11/2021 03:00:00 - 09/11/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939359

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 09/11/2021 06:00:00 - 09/11/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2021-11-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAYRAMPAŞA

NO: 7878767

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., 51., 53., BEYAZLALE, CEM, ELEKTRİK, ENVERPAŞA, FATİH, GAZİ KEMAL, GÜVEN, HAKAN, KARLITEPE, MEHMET AKİF ERSOY, MERCAN, OKUL, ORDU, OSMAN PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, YAR, ÇUKUROVA, ÇİÇEK, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 09/11/2021 00:01:00 - 09/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927221

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah KIPÇAK, ÇIĞ sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927220

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah BÜYÜK MARMARA, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, HIZIRREİS, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927219

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, BEYAZ KARANFİL, SELVİ sk bölgelerinde 09/11/2021 11:00:00 - 09/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927213

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah DEMET, NAKIŞ, NARÇİÇEĞİ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 09/11/2021 12:00:00 - 09/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7927323

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, ÇAĞRI sk / ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah MURATPAŞA sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 7926554

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, CUMHURİYET, EMEK, HANIMELİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, İSTİKLAL, ŞEHİT RAİF ESMERTAŞ sk bölgelerinde 09/11/2021 02:00:00 - 09/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7926549

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, CUMHURİYET, HANIMELİ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7935396

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BEYGEN, ERENLER, OSMANLI, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 09/11/2021 09:30:00 - 09/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7876364

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah FINDIK, KIRANKAYA sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 7936331

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / HÜRRİYET mah ARNAVUTTEPE, ATATÜRK 2, HEKİMOĞLU, PAŞABAHÇE, TAMER, TEKİN, TRAFO YOLU, TUFAN, TUNUSBAĞ, TUĞRULHAN, TÜRKOBA SINIR, TİMURHAN sk / TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKAR, AKDUT, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALACA 1, ALIÇ, ALPER, ALTIN 2, ARNAVUTTEPE, ASALET, ASMA 2, ATATÜRK 2, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, CANAN 1, CEMRE 2, CESUR, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DURGUN, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, EROĞLU, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, FIRAT PLASTİK, KAFKAS, KAMELYA 3, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KASIRGA, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, MİLLET 4, OKUL YOLU, SABIR, SALI, SANDAL, SARAY, SAYGI 2, SAZAK, SAĞLAM, SEDEF 2, SEVGİ 2, SEYRAN 4, TÜRKOBA SINIR, VAKİT, YÜCETÜRK, YÜREKLİ, ZEKİ BORA, ÇAM 3, ÇAYIRLAR, ŞAFAK 3, ŞEFKAT, ŞÖLEN, ŞİFA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah YEŞİL MERDİVEN sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7931327

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah BEGONYA, ERYILMAZ, FUNDA 4, IHLAMUR 1, KAMELYA 2, LEYLAK 3, MANOLYA 3, ORKİDE 2, PETUNYA, YASEMİN 2, YEDİTEPE sk bölgelerinde 09/11/2021 09:30:00 - 09/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7931316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah BADEM 1, BILDIRCIN 1, BÖĞÜRTLEN, BÜLBÜL 3, DAĞÇİÇEĞİ, GONCA 1, GÖKÇEÇİÇEK, GÜVERCİN 1, HURMA, KARTOPU 1, KASIMPATI 1, KAYIN 1, KIRLANGIÇ 1, KOZA, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇAMLICA, KİRAZ 1, LAVANTA 1, LİLYUM, MENEKŞE 5, MİNE 1, NİLÜFER 1, ORTANCA 1, SERVİ, SÜMBÜL 3, TUNABOYU, VİŞNEBAHÇESİ, YEDİTEPE, YOSUN 1, ÇAM 1, ÇAMLICA 2, ÇİTLENBİK 1, ÇİĞDEM 1, ÜZÜM 1 sk bölgelerinde 09/11/2021 09:30:00 - 09/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 7936343

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BABA KÜSTÜ sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 7927222

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 20., KOCAYUSUF sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah KAAN, KOCAYUSUF, ÇAĞRI sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 7917316

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7925331

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1400., 1405., 1412., 1415., 1416., 1417., 1419., 1420., 1421., 1427., 1428., 1429., 1430., 1431., 1432., 1434., 1435., 1440., 1441., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7903194

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 112., 113., 119. sk / TURGUT ÖZAL mah 116., 23., 35., TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7870562

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah RESNELİ NİYAZİ, TALATPAŞA, VEDAT ALTUN sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7925353

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 873., 876., 877., URFALILAR sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930359

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / MEHTERÇEŞME mah 1822. sk / TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah 1774., 1798., 1802., 1803., 1804., 1805., 1806., 1807., 1809., 1860., 1861., 1863., 1864., 1888., 1910., 1911., 1917., FATİH SULTAN MEHMET, HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah POYRAZ sk bölgelerinde 09/11/2021 09:30:00 - 09/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930336

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI sk / SAADETDERE mah 3. sk / ZAFER mah 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939995

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1657. sk bölgelerinde 09/11/2021 11:00:00 - 09/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 7878769

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK sk bölgelerinde 09/11/2021 04:00:00 - 09/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927074

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah SERAP sk / ÇIRÇIR mah 1.BETÜL ÇIKMAZI, ATAÇ, BAŞAK, BETÜL, DÖNEN, DÖNMEZ, GÖKYÜZÜ, GÜROL, GİDEN, NİHAL, OYA, SELİM, ULUDAĞ, ÖNCÜ, ÜNAL, İLİM sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930330

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NEŞELİ, 1.SERİN ÇIKMAZI, 2.ESEN, ARDIÇ, ARKIN, AVCI, AÇANGÜL, AÇIKYÜZ, BARBAROS, BARIŞ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜLZADE, GÜN, GÜZELTEPE, HAZAL, KALE, KAMER, KIRLANGIÇ, LATİFE, METİN, NARİN, NAZİK, ORBAY, RASAT, TEVFİK FİKRET, ULUĞBEY, VARİS , YENİ DUVAR, YENİ OKUL, YUNUS EMRE, ZARİF, ZORLU YOKUŞU, ZİYA GÖKALP, ÖNAL, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 09/11/2021 12:00:00 - 09/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7902329

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOÇİBEY, KÜÇÜK LANGA, LANGA BOSTANLARI, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ sk / KATİP KASIM mah AKSARAY, ALACA CAMİİ, ARAP MEHMET, ASKER, AYRIK, FABRİKA, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÜVENLİK, HADIM ODALARI, HAYRİYE TÜCCARI, KATİP KASIM CAMİİ, KAYIKHANE, KINACI MEHMET, KIZILTAŞ, LANGA HİSARI, LANGA KARAKOLU, MERMERCİLER, NATIRKIZI, PAŞAZADE, SEPETÇİ SELİM, YENİSEPETÇİ, ZİNDANDELEN, İMRAHOR HAMAMI, İSKELE MEYDANI sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY, AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, LALELİ, MESİHPAŞA, PAŞAZADE sk / MİMAR HAYRETTİN mah DOĞRAMACI, GEDİKPAŞA FIRINI sk / MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, LALELİ sk / NİŞANCA mah HEMŞEHRİ, KENANBEY, MOLATAŞI, MOLATAŞI ÇIKMAZI, TABUR, İSMAİL SEFA sk / SULTAN AHMET mah KUPACILAR sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902330

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ARI, AÇIKBAŞ, BORAZAN TEVFİK, CANFEDA CAMİİ, DOLMUŞ KUYU, ESKİ OSMANİYE, KARİYE YAĞHANE, KASIM ODALAR, KEFEVİ, KOZA, KURTAĞA ÇEŞMESİ, MÜFTÜ, NAKKAŞ SAHİ, NEŞTER, OYUK DUVAR, SALMA TOMRUK, SALMA TOMRUK ARALIĞI, SENA, TETİK, URGAN, YEŞİLCE DİREK, ÂVARE, ÖZBEN, ŞEHİT RAŞİT KILIÇ, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk bölgelerinde 09/11/2021 04:00:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 7926545

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1035., 1040., 1041., 1042., 1043., 1045., 1053., 1054., 1055., 1056., 1084., 1086., 1087., 1088., 1091., 1092., 1095., 1099., 1106., 1107., 1108., 1108/1., 1109., 1110., 1110/1., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7926536

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 814., 840., 858., 858/1., 859., 859/1., 859/2., 915., 920., 920/1., 921., 921/1., 922., 930. sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7904338

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2129., 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2288., 2324., I, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk bölgelerinde 09/11/2021 00:05:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7904339

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 930. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1375. sk / İSMETPAŞA mah 111., 116., 126., 127., 128., 129/1., 130., 130/1., 134., 136., 137., 141., 142., 86/1., 87., 88., 89. sk bölgelerinde 09/11/2021 00:05:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 7925327

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BATUR, BAŞAK, BAŞAR, BAŞARAN, BERRAK, BİNGÖL, KAMER, KARDEŞLER, KARTAL, KONAK, KUTLU, KUTSAL, KUYAÇ, KUZGUN, KÜLTÜR, KÜÇÜKTAŞ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAYAR, TURAN, YONCA, ÇALIŞKAN sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah BAYRAM, BİNGÖL, KARDEŞLER, KOCA YUSUF, KUBİLAY, SELİM, ŞİRİN sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 7934351

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BÜLENT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, KARKUYUSU, MECİDİYEKÖY YOLU, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YONCALI, ÖMÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 7909323

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, BEŞYOL YAN YOLU sk bölgelerinde 09/11/2021 00:01:00 - 09/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7909319

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah FABRİKALAR sk bölgelerinde 09/11/2021 00:01:00 - 09/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7909322

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -BEŞYOL mah sk bölgelerinde 09/11/2021 00:01:00 - 09/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927264

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.YAVUZ SELİM, EVREN, FİDAN, KABİL sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930333

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 1.BOZTEPE, 2.ŞANLI, 3.MERİÇ, 5.YILDIZ, KIBRIS, KIRKPINAR sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7880377

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.MENDERES, TURAN SEÇKİN sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930334

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -TEVFİK BEY mah sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 7887322

İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 09/11/2021 01:00:00 - 09/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930350

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, AKDENİZ, AKPINAR, KİREÇBURNU CAMİ, PROF. DR. AYKUT BARKA, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7911319

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AYAZ, DARÜŞŞAFAKA, HARPUT ÇIKMAZI sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, AYAZ, AĞAÇ, YENER, ZAP SUYU, ÇABA, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÇAYIRYOLU, İLHAN sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 7927224

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah İBRİŞİM, KÖSTEMİR sk / MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM, KÖSTEMİR bölgelerinde 09/11/2021 01:00:00 - 09/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7928437

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ERDOĞAN KAPTAN, ESKİ KURFALLI, EĞRİÇİMEN, GÖKUN sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930321

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY, MÜNİFPAŞA sk / bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 7861335

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-DUATEPE mah BARUTHANE, KUYULUBAĞ, LALA ŞAHİN, SAVAŞ, ÇOBANOĞLU, ŞAHADET, ŞAHAP sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, BAYIR, BOZKURT, EVRENOSZADE, GEDİZ, HİLAL, KURTULUŞ, KUYULUBAĞ, LALA ŞAHİN, OZAN, SAVAŞ, SEYMEN, ÇOBANOĞLU, ŞAHİN, ŞEHİT ERDEM CANBAŞ sk / YAYLA mah ERDEM, LALA ŞAHİN sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 7899338

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 103., 104., 105., 88., 89., 90., 91., 95., 95/1., 97., 98., 99. sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930331

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 101., 136., 69., 70., 71., 74., 75., 76., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 09/11/2021 11:00:00 - 09/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2021-11-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.