Bedelli askerliğe zam: Fiyat yüzde 13,50 oranında artırıldı

2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerliğe yüzde 13,50 oranında zam yapılırken ücretler 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, geçtiğimiz cuma günü açıklanan ocak, şubat ve mart 2021 yedek subay, yedek astsubay, erbaş/erler ile 2021 yılı bedelli askerlik yerleri ve dönemlerinin arıdndan bedelli ücreti de yeniden hesaplandı.

39 BİN 788 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Bedelli askerlik ücreti, gelen kur zammı ile birlikte 2021 yılının ilk yarısı için 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti böylece bir yılda yüzde 13.50 zamlanmış oldu.

BAŞVURU YAPILAN TARİHTEKİ DÖVİZ KURU ESAS ALINACAK

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dövizle askerlik bedellerinin hesabında da değişikliğe gidiliyor. Askerlik başvurusu yapanların ödeyeceği para tutarı, Merkez Bankası tarafından yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre euro veya karşılığı konvertibl döviz olarak hesaplanıyor.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM’ye sunulan çeşitli askeri kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinde konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.