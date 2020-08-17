Bedelli Askerlik Nedir? 2020 Bedeli Askerlik Şartları Nelerdir?

Bedelli Askerlik Nedir?

Bedelli askerlik, çeşitli sebeplerle askerlik hizmetinden muaf olmak isteyen ya da askerlik hizmetini daha kısa süreyle yapmak isteyen vatandaşların, bu bedeli nakit olarak ödemeleri durumudur. Askerliğin zorunlu olduğu Türkiye'de, bu uygulama ilk çıktığı yıllardan bu yana rağbet görmüştür.

Bedelli Askerlik Tarihi

Bedelli askerlik hizmeti 2011 öncesine baktığımızda üç kez uygulanmıştır. Uygulandıkları yıllar 1987, 1992 ve 1999'dur. 1999 yılındaki bedelli askerlik uygulaması, Gölcük depreminden sonra ortaya çıkan ekonomik sorunlara destek olunması amacı ile gerçekleşmiştir. Bedelli askerlik uygulaması, Cumhuriyet tarihi boyunca toplamda 10 kez uygulamaya konmuştur.

2018 yılına kadar dönem dönem gündem olan, vatandaşlar tarafından çokça dile getirilen ve sosyal medya mecralarında sürekli olarak üst sıralarda yer alan bedelli askerlik uygulaması, 2020 yılından itibaren kalıcı hale getirilmiştir. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlik uygulaması, 30 yaşından gün almış tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsamıştır. Bedelli askerlik hizmetinin bedeli 30.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş ve bu parayı ödeyen vatandaşlar 21 günlük temel askerlik eğitimini de almak zorunda kalmamışlardır. Yani 2011 yılında bedelli askerlik uygulamasına dahil olan vatandaşlar, 1 gün dahi askerlik yapmamışlardır.

2014 yılına gelindiğinde dönemin Başbakan'ı olan Ahmet Davutoğlu, 31 Aralık 1987 ve öncesinde doğanlar için yeni bir bedelli askerlik uygulaması hayata geçirmiştir. Bu bedelli askerlik hizmetinin bedeli 18.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

2020 yılı ile birlikte kalıcı olan bedelli askerlik hizmetinde, vatandaşların ödeyecekleri bedelin her yıl enflasyonun durumuna göre bir miktar arttırılarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bu rakam 30 Haziran 2020 tarihine kadar 35 bin 54 lira olarak belirlenmiştir. Bu bedel 1 Temmuz 2020'den itibaren yılsonuna kadar 37 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.

Askerlik hizmetine fiili olarak başlayan, bakaya durumuna düşen, yoklama kaçağı ya da firari durumuna düşmüş vatandaşların bedelli askerlik hizmetinden faydalanamayacakları bildirilmiştir.

2020 Bedeli Askerlik Şartları Nelerdir?

Tüm vatandaşlar için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 saat 18.00'dir.

Bedel, bedelli askerlik tercihinde bulunacak olan adaylar için, tercihte bulunulduktan sonraki iki ay içerisinde Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, PTT şubeleri ya da Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla ödenmelidir.

Vatandaşların bakaya durumuna ya da yoklama kaçağı durumuna düşmeden önce, bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilmeleri için yoklamalarını yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Yoklamalarını yaptırmamış olanların, öncelikle askerlik yapmaya elverişli olduklarına dair rapor almaları gerekmektedir.

Sonuç

- Türkiye'de 1987 yılında 18,433 kişi, 1992 yılında 35.111 kişi, 1999 yılında 72.290 kişi, 2011 yılında 69.073 kişi, 2014 yılında 203.824 kişi, 2018 yılında ise 635.582 kişi bedelli askerlik hizmetinden faydalanmıştır. Görüldüğü üzere bedelli askerlik hizmetine duyulan talep yıllar geçtikçe artmaktadır.