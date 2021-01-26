Bedelli askerlik ücreti 2021| Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Dövizle bedelli askerlik ücreti

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre bedelli askerlik yapmak isteyen kişilerin merakla beklediği ücretler belirlendi. TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile birlikte bedelli askerlik ücretlerine zam yapıldı. Peki Bedelli askerlik ücreti 2021? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2021 | BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2020 yılının ikinci yarısında 37 bin lira 70 kuruş olarak alınan bedelli askerlik ücreti 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak. Buna göre geçen yıl ocak – haziran döneminde 35.054 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13.50 oranında arttı.

DÖVİZLE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Habertürk'ün haberine göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dövizle askerlik bedellerinin hesabında da değişikliğe gidiliyor. Askerlik başvurusu yapan gurbetçinin ödeyeceği para tutarı, Merkez bankasınca yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl döviz olarak hesaplanıyor.

DÖVİZ KURUNA GÖRE FİYAT ARTACAK

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve diğer vekillerin imzasıyla TBMM’ye sunulan çeşitli askeri kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinde konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.