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Bedelli askerlik ücreti 2021 ikinci dönem ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti Temmuz 2021

2019 yılında kalıcı hale getirilen bedelli askerlikte 2021 yılının Temmuz ve Aralık ayını kapsayan ücreti belli oldu. Peki Bedelli askerlik ücreti 2021 ikinci dönem ne kadar oldu? İşte Yeni bedelli askerlik ücreti Temmuz 2021...

Bedelli askerlik ücreti 2021 ikinci dönem ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti Temmuz 2021

2021 ikinci dönem Bedelli askerlik ücreti belli oldu. Milyonlarca genç, çalıştığı işyerinden kopmamak için bedelli askerlik yapmayı tercih ediyor. Yeni dönem bedelli askerlik ücretleri bir hayli merak ediliyordu. Beklenen açıklama geldi. İşte 2021'in Temmuz ayında yeni bedelli askerlik ücretleri...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2021 İKİNCİ DÖNEM NE KADAR OLDU?

Altı ayda bir artan bedelli askerlik tutarı bu yıl 15 bin liradan 43 bin 150 liraya yükseldi. Kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılından beri bedelli askerlik tutarındaki artış yüzde 38 oldu.

Bedelli askerlik ücreti 2021 ikinci dönem ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti Temmuz 2021

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİİ TEMMUZ 2021

Bedelli askerlik ücreti 2011 yılında 30 bin lira, 2014’te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira, 2019'da 31 bin 343 TL, yine aynı yıl tekrar yükselerek 33 bin 230 lira olmuştu. 

2020’nin ilk yarısında ise 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli tutarı bu yılın ocak – haziran döneminde 39 bin 788 TL'ye yükselmişti. Son olarak 2021'in Temmuz ayında ise 43 bin 150 lira oldu.

Bedelli askerlik ücreti 2021 ikinci dönem ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti Temmuz 2021

YENİ BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021 yılında bedelli askerlik başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yeni başvuru ile ilgili ilan yayımlandığında haberimizde yer verilecektir. 

Bedelli askerlik ücreti 2021 ikinci dönem ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti Temmuz 2021

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