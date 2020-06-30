Bedirhan bebek ve annesinin katili ölü olarak ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü. Saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim, mayıs ayında Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist Adil Akyürek de ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,

''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Etkisiz hale getirilen terörist, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle, gri listede yer alan sözde 'Mirgezer' grubu sorumlusu 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edilmiştir.Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenmiştir.

Teröristle birlikte; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir.Bölgede operasyon devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.