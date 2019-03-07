MHP Lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından açıklama yaptı. Attığı tweette "Türkiye'de beka sorunu yok" diyenlere tepki gösterdi. Bu durum internet üzerinde birçok kişiyi "Beka nedir" sorusunun cevabını araştırmaya yöneltti. Peki Beka nedir? Ayrıntılar haberimizde...

BEKA NEDİR?

Beka, Türk Dil Kurumunda kalıcılık, ölmezlik olarak açıklanmaktadır.

Bir devletin toprak bütünlüğünü, ahdi hukukunu ve anayasal düzenini iç ve dış tehditlere karşı koruması suretiyle hayatiyetini devam ettirmesi anlamındadır.

Arapça bir kelime olan Beka “Kalıcı-Varlık-Var olmak- Ölmezlik-Sonu bulunmamak” anlamlarına gelmektedir. Tasavvufta “ Bekâ Billah” gibi bir deyim vardır. İnsanın beşeri niteliklerden arınarak ruhanî niteliklerle donanması anlamına gelir. İslâm âlimleri “Tarikatlar”ın varlığını da bu deyimle açıklamışlardır. Günümüzde sanki uluslararası siyaset deyimi olarak canlanmıştır. Bu kullanım şekli Türk kültüründe “Devlet-Ebed-Müddet” yani “Sonsuz olan devlet” demektir. Deyim sanki değişmeyen anlamında “Töz” ile de ilgili bir anlam da içerebilir. Daha geniş bir çerçevede devletlerin var olmaları ve varlıklarını korumaları için stratejik proje ve hedefleri işaret edilmektedir.