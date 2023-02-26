Beka Shekriladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Shekriladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beka Shekriladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beka Shekriladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beka Shekriladze 28 Kasım 1983 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბექა შეყრილაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beka Shekriladze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Beka Shekriladze'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beka Shekriladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beka Shekriladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beka Shekriladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beka Shekriladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Borjomi

1 Ağustos 2009 yılında Tskhinvali

1 Şubat 2010 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2011 yılında FC Dila

15 Ocak 2015 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ağustos 2015 yılında Borjomi

1 Ocak 2017 yılında FC Shevardeni

1 Ocak 2018 yılında FC Merani

Beka Shekriladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beka Shekriladze şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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