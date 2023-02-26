Beka Shubitidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Shubitidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beka Shubitidze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Beka Shubitidze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Beka Shubitidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Shubitidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beka Shubitidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Shubitidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beka Shubitidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beka Shubitidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beka Shubitidze 3 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur.  Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბექა შუბითიძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beka Shubitidze Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Beka Shubitidze'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beka Shubitidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beka Shubitidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Beka Shubitidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beka Shubitidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC Magaroeli

1 Ocak 2015 yılında Metallurgist II

1 Temmuz 2015 yılında FC Gardabani

1 Temmuz 2016 yılında FC Shevardeni

1 Ocak 2018 yılında Tbilisi City

1 Ocak 2021 yılında Spaeri

Beka Shubitidze kimdir

Beka Shubitidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beka Shubitidze şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Beka Shubitidze nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Roin Odishelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roin Odishelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roin Odishelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roin Odishelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Remember Adomako Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remember Adomako Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Remember Adomako Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remember Adomako Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saba Maisuradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Maisuradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saba Maisuradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Maisuradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hagan Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hagan Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hagan Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hagan Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Meteoroloji saat verdi: O illerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji saat verdi: O illerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi