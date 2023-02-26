Beka Shubitidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Shubitidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beka Shubitidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beka Shubitidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beka Shubitidze 3 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბექა შუბითიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beka Shubitidze Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Beka Shubitidze'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beka Shubitidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beka Shubitidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beka Shubitidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beka Shubitidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC Magaroeli

1 Ocak 2015 yılında Metallurgist II

1 Temmuz 2015 yılında FC Gardabani

1 Temmuz 2016 yılında FC Shevardeni

1 Ocak 2018 yılında Tbilisi City

1 Ocak 2021 yılında Spaeri

Beka Shubitidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beka Shubitidze şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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