Beka Tchokhonelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Tchokhonelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beka Tchokhonelidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beka Tchokhonelidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beka Tchokhonelidze 26 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბექა ჭოხონელიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beka Tchokhonelidze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Beka Tchokhonelidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Beka Tchokhonelidze'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beka Tchokhonelidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beka Tchokhonelidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beka Tchokhonelidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beka Tchokhonelidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Gagra II

1 Ocak 2020 yılında FC Betlemi

1 Ocak 2021 yılında Guria

1 Temmuz 2021 yılında Shukura II

1 Ocak 2022 yılında WIT Georgia

Beka Tchokhonelidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beka Tchokhonelidze şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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