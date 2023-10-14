Bekar kadına sarılan Cristiano Ronaldo kırbaç cezasıyla gündemde! Tek şartla affedilecek!

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında bekar bir kadına dokunup sarılması nedeniyle İran tarafından kırbaç cezası alacağı ifade ediliyor. İran yasalarında bu hareketi yapmak zina ile eşdeğer tutuluyor.

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Bekar kadına sarılan Cristiano Ronaldo kırbaç cezasıyla gündemde! Tek şartla affedilecek!

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmişti. İran yasalarına göre bekar bir kadına sarıldığı ve dokunduğu için 99 kırbaç cezasıyla yargılanması gündemde olan Portekizli yıldız, yalnızca suçunu kabul edip "Pişmanım" derse affedilecek.

ZİNA İLE EŞDEĞER TUTULUYOR

Haberler.com'un Sportface dayandırdığı habere göre, Cristiano Ronaldo'nun Fatemeh Hamami'ye sarılması gündem oldu. İran'da bekar bir kadına sarılmak, zina ile eşdeğer tutulurken Portekizli yıldızın 99 kırbaç cezasıyla yargılanabileceği belirtildi. Dünyaca ünlü futbolcunun pişman olduğunu söylemesi durumunda affedileceği belirtiliyor.

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İRAN'A BİR DAHA YOLUNUN DÜŞMESİ ZOR

Alman basınından RTL ise Cristiano Ronaldo'nun cezayı almasının mümkün olmadığını yazdı. Portekizli yıldızın ceza alsa bile fikstür gereği bir daha yolunun İran'a düşmeyeceğini, cezanın sadece İran sınırları içinde geçerli olacağı belirtildi.

kaynak: Haberler.com

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