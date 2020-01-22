İstanbul4 °C
- NASA Mars'a göndereceği araç için isim arıyor! Oylama başladı, Türkiye rekor kırdı
- Geceleri kaşıntınız varsa uyuz olabilirsiniz
- "Toprak Dede"nin hatırası, adına dikilen fidanlarda yaşayacak
- Bekçilerin kimlik sorgulamasına ilişkin düzenleme Meclis'te
- Irak Türkmen Cephesi’nden ’DEAŞ’ açıklaması
- Temel itfaiyeci eğitiminden yararlanan itfaiye eri sayısı 2110’na ulaştı
- JASAT timi arızalı fren lambasından yola çıkarak soyguncuları yakaladı
- Yangın gönüllülerine eğitim
- Gaziemir’de ilk kez Gastronomi Festivali düzenlenecek
- Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor
HABERE YORUM KAT